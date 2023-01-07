https://ria.ru/20230107/konfety-1843380750.html

Петербуржца задержали после попытки украсть из магазина конфеты

Петербуржца задержали после попытки украсть из магазина конфеты - РИА Новости, 07.01.2023

Петербуржца задержали после попытки украсть из магазина конфеты

Полицейские задержали мужчину после неудачной попытки похитить из магазина в центре Санкт-Петербурга две коробки конфет под угрозой ножа, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T14:56

2023-01-07T14:56

2023-01-07T14:56

происшествия

санкт-петербург

россия

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину после неудачной попытки похитить из магазина в центре Санкт-Петербурга две коробки конфет под угрозой ножа, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует полиция, инцидент произошел накануне около 21.00 мск в магазине на Колокольной улице. Как сообщил правоохранителям заместитель управляющего магазина, неизвестный мужчина в попытке украсть две коробки конфет "угрожал ножом, после чего бросив коробки с конфетами, разбил стекло в двери и скрылся в неизвестном направлении". "Сотрудниками полиции у дома 2/18 по улице Колокольной по горячим следам задержан ранее судимый неработающий мужчина, 1979 года рождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - заключили в ГУМВД.

https://ria.ru/20211019/sud-1755149194.html

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россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, санкт-петербург, россия