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Петербуржца задержали после попытки украсть из магазина конфеты - РИА Новости, 07.01.2023
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Петербуржца задержали после попытки украсть из магазина конфеты
Петербуржца задержали после попытки украсть из магазина конфеты - РИА Новости, 07.01.2023
Петербуржца задержали после попытки украсть из магазина конфеты
Полицейские задержали мужчину после неудачной попытки похитить из магазина в центре Санкт-Петербурга две коробки конфет под угрозой ножа, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T14:56
2023-01-07T14:56
происшествия
санкт-петербург
россия
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину после неудачной попытки похитить из магазина в центре Санкт-Петербурга две коробки конфет под угрозой ножа, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует полиция, инцидент произошел накануне около 21.00 мск в магазине на Колокольной улице. Как сообщил правоохранителям заместитель управляющего магазина, неизвестный мужчина в попытке украсть две коробки конфет "угрожал ножом, после чего бросив коробки с конфетами, разбил стекло в двери и скрылся в неизвестном направлении". "Сотрудниками полиции у дома 2/18 по улице Колокольной по горячим следам задержан ранее судимый неработающий мужчина, 1979 года рождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - заключили в ГУМВД.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
14:56 07.01.2023
 
Петербуржца задержали после попытки украсть из магазина конфеты

МВД: в Петербурге задержали мужчину после неудачной попытки украсть из магазина конфеты

CC BY 2.0 / Kārlis Dambrāns / MozartkugelКонфеты
Конфеты - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
CC BY 2.0 / Kārlis Dambrāns / Mozartkugel
Конфеты. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину после неудачной попытки похитить из магазина в центре Санкт-Петербурга две коробки конфет под угрозой ножа, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует полиция, инцидент произошел накануне около 21.00 мск в магазине на Колокольной улице. Как сообщил правоохранителям заместитель управляющего магазина, неизвестный мужчина в попытке украсть две коробки конфет "угрожал ножом, после чего бросив коробки с конфетами, разбил стекло в двери и скрылся в неизвестном направлении".
"Сотрудниками полиции у дома 2/18 по улице Колокольной по горячим следам задержан ранее судимый неработающий мужчина, 1979 года рождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - заключили в ГУМВД.
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