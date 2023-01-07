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Кириенко рассказал, каким будет новый город на Арабатской стрелке - РИА Новости, 07.01.2023
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Кириенко рассказал, каким будет новый город на Арабатской стрелке
Кириенко рассказал, каким будет новый город на Арабатской стрелке - РИА Новости, 07.01.2023
Кириенко рассказал, каким будет новый город на Арабатской стрелке
Новый город на Арабатской стрелке в Херсонской области будет строиться на века, без суеты, но и без промедления, уже на этапе его проектирования инвесторы... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T17:23
2023-01-07T19:10
сергей кириенко
марат хуснуллин
азовское море
россия
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 7 янв — РИА Новости. Новый город на Арабатской стрелке в Херсонской области будет строиться на века, без суеты, но и без промедления, уже на этапе его проектирования инвесторы проявляют интерес к развитию инфраструктуры и строительству жилья, заявил журналистам первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, посетивший в субботу в рамках рабочей поездки Херсонскую область. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что Кириенко будет контролировать строительство на Арабатской стрелке нового города, рассчитанного на 30 тысяч человек. "Здесь очень важно все сделать на века. С одной стороны, нужно торопиться, и это понятно, людям нужно жилье, развивающимся территориям нужны возможности, но тут суеты не надо. &lt;…&gt; Надо действительно сделать такой город, в котором всем захочется жить, здесь хороший город получится, большой новый город получится", — сказал Кириенко. Цель нынешней поездки по региону, по его словам, еще раз посмотреть на месте возможности развития инфраструктуры. Кириенко сообщил, что "задача проектировщикам уже поставлена". "Сюда специально перед Новым годом приезжал вице-премьер Марат Хуснуллин, он уже привлек правительственные организации, которые сейчас занимаются генпланом", — сказал Кириенко, отметив, что уже сейчас, на этапе проектирования нового города, многие инвесторы "заинтересованы в том, чтобы приходить и вкладываться и в развитие, и в инфраструктуру, и в жилье". По его словам, новый город не будет исключительно курортом. "Территория Арабатской стрелки, на мой взгляд, конечно, уникальная по сочетанию природных факторов, лечебных факторов, поэтому здесь будет и курортная территория, это точно, но не только: здесь очень много возможностей для развития и сельского хозяйства, и современных научных технологий", — добавил Кириенко. "Задача, которую поставил президент, в том числе по Херсонской области, это задача не просто восстановить разрушенное — это задача строить новое", — подытожил Кириенко. Арабатская стрелка — это песчаная коса длиной около 113 километров и шириной до восьми километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная — к Херсонской области.
https://ria.ru/20221207/volontery-1837070316.html
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сергей кириенко, марат хуснуллин, азовское море, россия, херсонская область
Сергей Кириенко, Марат Хуснуллин, Азовское море, Россия, Херсонская область
17:23 07.01.2023 (обновлено: 19:10 07.01.2023)
 
Кириенко рассказал, каким будет новый город на Арабатской стрелке

Кириенко: новый город на Арабатской стрелке в Херсонской области будет строиться на века

© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко . Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 7 янв — РИА Новости. Новый город на Арабатской стрелке в Херсонской области будет строиться на века, без суеты, но и без промедления, уже на этапе его проектирования инвесторы проявляют интерес к развитию инфраструктуры и строительству жилья, заявил журналистам первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, посетивший в субботу в рамках рабочей поездки Херсонскую область.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что Кириенко будет контролировать строительство на Арабатской стрелке нового города, рассчитанного на 30 тысяч человек.
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"Здесь очень важно все сделать на века. С одной стороны, нужно торопиться, и это понятно, людям нужно жилье, развивающимся территориям нужны возможности, но тут суеты не надо. <…> Надо действительно сделать такой город, в котором всем захочется жить, здесь хороший город получится, большой новый город получится", — сказал Кириенко.
Цель нынешней поездки по региону, по его словам, еще раз посмотреть на месте возможности развития инфраструктуры. Кириенко сообщил, что "задача проектировщикам уже поставлена". "Сюда специально перед Новым годом приезжал вице-премьер Марат Хуснуллин, он уже привлек правительственные организации, которые сейчас занимаются генпланом", — сказал Кириенко, отметив, что уже сейчас, на этапе проектирования нового города, многие инвесторы "заинтересованы в том, чтобы приходить и вкладываться и в развитие, и в инфраструктуру, и в жилье".
По его словам, новый город не будет исключительно курортом. "Территория Арабатской стрелки, на мой взгляд, конечно, уникальная по сочетанию природных факторов, лечебных факторов, поэтому здесь будет и курортная территория, это точно, но не только: здесь очень много возможностей для развития и сельского хозяйства, и современных научных технологий", — добавил Кириенко. "Задача, которую поставил президент, в том числе по Херсонской области, это задача не просто восстановить разрушенное — это задача строить новое", — подытожил Кириенко.
Арабатская стрелка — это песчаная коса длиной около 113 километров и шириной до восьми километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная — к Херсонской области.
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