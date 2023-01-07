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В Крыму считают, что принудить Киев к миру можно только силой - РИА Новости, 07.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230107/kiev-1843355122.html
В Крыму считают, что принудить Киев к миру можно только силой
В Крыму считают, что принудить Киев к миру можно только силой - РИА Новости, 07.01.2023
В Крыму считают, что принудить Киев к миру можно только силой
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что принудить киевские власти к миру можно только силой. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T11:23
2023-01-07T11:23
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир путин
владимир константинов
сергей шойгу
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что принудить киевские власти к миру можно только силой. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в зоне специальной военной операции. Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта. "Зеленский и его банда уже настолько приспособились округлять свои состояния на войне, что для них день, даже час перемирия неприемлем, не говоря уже о прочном мире. К миру их можно только принудить силовым путем", - заявил Константинов РИА Новости. По его словам, отказ киевской власти соблюдать рождественское перемирие показателен, так как для Киева Рождество Христово - это уже не праздник. "У них теперь Вальпургиева ночь в чести. Понятно, некоторые условности они соблюдают, но так, чтобы максимально "не як у москалей". Они все меньше маскируют свою сатанинскую сущность. Речь, конечно, о представителях киевского режима и их главной опоре - всякого рода нацистских формированиях. Но ведь и простые украинцы не торопятся взять в руки осиновый кол, предпочитая покорно следовать на убой", - сказал Константинов. По его мнению, попытка установления рождественского перемирия является порывом благородным, но при этом наивным. "Наверное, это даже хорошо, что по истечении почти года с начала вооруженного конфликта, при всем том, что за это время вытворяла украинская сторона, мы сохранили эту наивность и гуманистический оптимизм. Но, как говорится, не в коня корм. Изверги и изуверы такого подхода просто не поймут, да еще истолкуют его превратно, посмеются над ним. Что ж, хорошо смеется тот, кто смеется последним", - сказал Константинов. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230106/peremirie-1843320194.html
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россия
украина
киев
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россия, украина, киев, владимир путин, владимир константинов, сергей шойгу, республика крым, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Владимир Константинов, Сергей Шойгу, Республика Крым, Безопасность
11:23 07.01.2023
 
В Крыму считают, что принудить Киев к миру можно только силой

Глава крымского парламента заявил, что принудить киевские власти к миру можно только силой

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкБойцы ВС РФ на боевой машине пехоты БМП-3 в зоне спецоперации на Запорожском направлении
Бойцы ВС РФ на боевой машине пехоты БМП-3 в зоне спецоперации на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Бойцы ВС РФ на боевой машине пехоты БМП-3 в зоне спецоперации на Запорожском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что принудить киевские власти к миру можно только силой.
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в зоне специальной военной операции. Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта.
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"Зеленский и его банда уже настолько приспособились округлять свои состояния на войне, что для них день, даже час перемирия неприемлем, не говоря уже о прочном мире. К миру их можно только принудить силовым путем", - заявил Константинов РИА Новости.
По его словам, отказ киевской власти соблюдать рождественское перемирие показателен, так как для Киева Рождество Христово - это уже не праздник.
"У них теперь Вальпургиева ночь в чести. Понятно, некоторые условности они соблюдают, но так, чтобы максимально "не як у москалей". Они все меньше маскируют свою сатанинскую сущность. Речь, конечно, о представителях киевского режима и их главной опоре - всякого рода нацистских формированиях. Но ведь и простые украинцы не торопятся взять в руки осиновый кол, предпочитая покорно следовать на убой", - сказал Константинов.
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По его мнению, попытка установления рождественского перемирия является порывом благородным, но при этом наивным.
"Наверное, это даже хорошо, что по истечении почти года с начала вооруженного конфликта, при всем том, что за это время вытворяла украинская сторона, мы сохранили эту наивность и гуманистический оптимизм. Но, как говорится, не в коня корм. Изверги и изуверы такого подхода просто не поймут, да еще истолкуют его превратно, посмеются над ним. Что ж, хорошо смеется тот, кто смеется последним", - сказал Константинов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинВладимир КонстантиновСергей ШойгуРеспублика КрымБезопасность
 
 
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