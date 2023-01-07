https://ria.ru/20230107/kholoda-1843338000.html
В Москве ночь на Рождество стала самой холодной с начала зимы
В Москве ночь на Рождество стала самой холодной с начала зимы - РИА Новости, 07.01.2023
В Москве ночь на Рождество стала самой холодной с начала зимы
В Москве второй день подряд фиксируется самая холодная ночь с начала зимы, к 06.00 часам температура опустилась до минус 23,4 градуса, сообщили на портале... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T08:56
2023-01-07T08:56
2023-01-07T08:56
общество
москва
московская область (подмосковье)
талдом
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770142206_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_def7ffed3c35357c7556741d1e681df1.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В Москве второй день подряд фиксируется самая холодная ночь с начала зимы, к 06.00 часам температура опустилась до минус 23,4 градуса, сообщили на портале Метеовести. "Влияние антициклона на погоду столичного региона продолжает усиливаться, что приводит к дальнейшему понижению температуры. В такой ситуации минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, к 06.00 часам утра минимальная температура воздуха опустилась до отметки в минус 23,4 градусов", - говорится в сообщении. Отмечается, что на других метеостанциях Москвы минимальные показания термометров составили от минус 21,1 до минус 24,8 градуса. До этого самой холодной за зиму была ночь на пятницу, 6 января, когда минимум составил минус 23 градуса ровно. Добавляется, что на территории Подмосковья морозы вплотную подобрались к отметке в минус 30 градусов, на севере региона, в Талдоме, минимальная температура воздуха составила минус 29,4 градуса. "Напомним, что в условиях тихой, относительно малооблачной, антициклональной погоды, минимальная температура воздуха обычно наблюдается в момент близкий к восходу Солнца, так что в ближайшие 2–3 часа морозы еще могут немного окрепнуть", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20221229/pogoda-1842291832.html
https://ria.ru/20230106/moskva-1843229218.html
москва
московская область (подмосковье)
талдом
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770142206_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_442f2a45aae3cd2f3659ae6137020fa7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), талдом, новый год
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Талдом, Новый год
В Москве ночь на Рождество стала самой холодной с начала зимы
Метеовести: в Москве второй день подряд фиксируют самую холодную ночь с начала зимы
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости.
В Москве второй день подряд фиксируется самая холодная ночь с начала зимы, к 06.00 часам температура опустилась до минус 23,4 градуса, сообщили на портале Метеовести
.
"Влияние антициклона на погоду столичного региона продолжает усиливаться, что приводит к дальнейшему понижению температуры. В такой ситуации минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, к 06.00 часам утра минимальная температура воздуха опустилась до отметки в минус 23,4 градусов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на других метеостанциях Москвы минимальные показания термометров составили от минус 21,1 до минус 24,8 градуса. До этого самой холодной за зиму была ночь на пятницу, 6 января, когда минимум составил минус 23 градуса ровно.
Добавляется, что на территории Подмосковья морозы вплотную подобрались к отметке в минус 30 градусов, на севере региона, в Талдоме, минимальная температура воздуха составила минус 29,4 градуса.
"Напомним, что в условиях тихой, относительно малооблачной, антициклональной погоды, минимальная температура воздуха обычно наблюдается в момент близкий к восходу Солнца, так что в ближайшие 2–3 часа морозы еще могут немного окрепнуть", - добавили в сообщении.