https://ria.ru/20230107/kholoda-1843338000.html

В Москве ночь на Рождество стала самой холодной с начала зимы

В Москве ночь на Рождество стала самой холодной с начала зимы - РИА Новости, 07.01.2023

В Москве ночь на Рождество стала самой холодной с начала зимы

В Москве второй день подряд фиксируется самая холодная ночь с начала зимы, к 06.00 часам температура опустилась до минус 23,4 градуса, сообщили на портале... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T08:56

2023-01-07T08:56

2023-01-07T08:56

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В Москве второй день подряд фиксируется самая холодная ночь с начала зимы, к 06.00 часам температура опустилась до минус 23,4 градуса, сообщили на портале Метеовести. "Влияние антициклона на погоду столичного региона продолжает усиливаться, что приводит к дальнейшему понижению температуры. В такой ситуации минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, к 06.00 часам утра минимальная температура воздуха опустилась до отметки в минус 23,4 градусов", - говорится в сообщении. Отмечается, что на других метеостанциях Москвы минимальные показания термометров составили от минус 21,1 до минус 24,8 градуса. До этого самой холодной за зиму была ночь на пятницу, 6 января, когда минимум составил минус 23 градуса ровно. Добавляется, что на территории Подмосковья морозы вплотную подобрались к отметке в минус 30 градусов, на севере региона, в Талдоме, минимальная температура воздуха составила минус 29,4 градуса. "Напомним, что в условиях тихой, относительно малооблачной, антициклональной погоды, минимальная температура воздуха обычно наблюдается в момент близкий к восходу Солнца, так что в ближайшие 2–3 часа морозы еще могут немного окрепнуть", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20221229/pogoda-1842291832.html

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москва

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общество, москва, московская область (подмосковье), талдом, новый год