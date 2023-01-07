Рейтинг@Mail.ru
В Москве ночь на Рождество стала самой холодной с начала зимы - РИА Новости, 07.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230107/kholoda-1843338000.html
В Москве ночь на Рождество стала самой холодной с начала зимы
В Москве ночь на Рождество стала самой холодной с начала зимы - РИА Новости, 07.01.2023
В Москве ночь на Рождество стала самой холодной с начала зимы
В Москве второй день подряд фиксируется самая холодная ночь с начала зимы, к 06.00 часам температура опустилась до минус 23,4 градуса, сообщили на портале... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T08:56
2023-01-07T08:56
общество
москва
московская область (подмосковье)
талдом
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770142206_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_def7ffed3c35357c7556741d1e681df1.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В Москве второй день подряд фиксируется самая холодная ночь с начала зимы, к 06.00 часам температура опустилась до минус 23,4 градуса, сообщили на портале Метеовести. "Влияние антициклона на погоду столичного региона продолжает усиливаться, что приводит к дальнейшему понижению температуры. В такой ситуации минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, к 06.00 часам утра минимальная температура воздуха опустилась до отметки в минус 23,4 градусов", - говорится в сообщении. Отмечается, что на других метеостанциях Москвы минимальные показания термометров составили от минус 21,1 до минус 24,8 градуса. До этого самой холодной за зиму была ночь на пятницу, 6 января, когда минимум составил минус 23 градуса ровно. Добавляется, что на территории Подмосковья морозы вплотную подобрались к отметке в минус 30 градусов, на севере региона, в Талдоме, минимальная температура воздуха составила минус 29,4 градуса. "Напомним, что в условиях тихой, относительно малооблачной, антициклональной погоды, минимальная температура воздуха обычно наблюдается в момент близкий к восходу Солнца, так что в ближайшие 2–3 часа морозы еще могут немного окрепнуть", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20221229/pogoda-1842291832.html
https://ria.ru/20230106/moskva-1843229218.html
москва
московская область (подмосковье)
талдом
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770142206_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_442f2a45aae3cd2f3659ae6137020fa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), талдом, новый год
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Талдом, Новый год
08:56 07.01.2023
 
В Москве ночь на Рождество стала самой холодной с начала зимы

Метеовести: в Москве второй день подряд фиксируют самую холодную ночь с начала зимы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкНочной Кремль
Ночной Кремль - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Ночной Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В Москве второй день подряд фиксируется самая холодная ночь с начала зимы, к 06.00 часам температура опустилась до минус 23,4 градуса, сообщили на портале Метеовести.
"Влияние антициклона на погоду столичного региона продолжает усиливаться, что приводит к дальнейшему понижению температуры. В такой ситуации минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, к 06.00 часам утра минимальная температура воздуха опустилась до отметки в минус 23,4 градусов", - говорится в сообщении.
Женщины выгуливают собак в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 17:30
Синоптики пообещали москвичам "рубиновый" январь
Отмечается, что на других метеостанциях Москвы минимальные показания термометров составили от минус 21,1 до минус 24,8 градуса. До этого самой холодной за зиму была ночь на пятницу, 6 января, когда минимум составил минус 23 градуса ровно.
Добавляется, что на территории Подмосковья морозы вплотную подобрались к отметке в минус 30 градусов, на севере региона, в Талдоме, минимальная температура воздуха составила минус 29,4 градуса.
"Напомним, что в условиях тихой, относительно малооблачной, антициклональной погоды, минимальная температура воздуха обычно наблюдается в момент близкий к восходу Солнца, так что в ближайшие 2–3 часа морозы еще могут немного окрепнуть", - добавили в сообщении.
Проверка отопления в квартире - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 08:30Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Температуру в системе отопления Москвы подняли до максимума
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)ТалдомНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала