https://ria.ru/20230107/kazakhstan-1843357369.html

В Казахстане мужчина принес траурный венок к закрытому ресторану McDonald's

В Казахстане мужчина принес траурный венок к закрытому ресторану McDonald's - РИА Новости, 07.01.2023

В Казахстане мужчина принес траурный венок к закрытому ресторану McDonald's

Мужчина принес траурный венок к закрывшемуся ресторану McDonald's в казахстанском Костанае (на севере страны), полиция сообщила о его задержании за "мелкое... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T11:38

2023-01-07T11:38

2023-01-07T11:38

казахстан

mcdonald's corporation

россия

астана

костанайская область

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АСТАНА, 7 янв - РИА Новости. Мужчина принес траурный венок к закрывшемуся ресторану McDonald's в казахстанском Костанае (на севере страны), полиция сообщила о его задержании за "мелкое хулиганство". Управляющая компания ТОО Food Solutions KZ 5 января заявила, что рестораны быстрого обслуживания перестают работать в Казахстане под брендом McDonald's из-за ограничений в поставках. Указывалось, что о возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время. "Полицейские задержали мужчину, который возложил траурный венок к зданию ресторана быстрого питания (McDonald's - ред.) в Костанае", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу в Телеграм-канале казахстанской полиции. В ведомстве пояснили, что этот поступок он объяснил спором с другом. "В отношении задержанного составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". Окончательное процессуальное решение будет принято судом", - уточняется в сообщении. Кроме того, по данным полиции, при задержании мужчина управлял автомашиной с нарушением правил эксплуатации транспортного средства, за что был привлечен к административной ответственности. В ноябре 2022 года McDonald's в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) на своем сайте и в соцсетях сообщил, что с 18 ноября приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках. Компания заверила, что прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы, пообещав позже сообщить о сроках открытия ресторанов. Франчайзи McDonald's в Казахстане является крупный бизнесмен Кайрат Боранбаев, занимавший с состоянием 590 миллионов долларов 14-ю позицию в рейтинге богатейших бизнесменов страны по версии журнала "Forbes Казахстан" в 2021 году. В конце декабря 2022 года он предстал перед судом в Астане по делу о хищениях в газовой сфере. McDonald's в марте 2022 года приостановила свою деятельность в России, а позже компания решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".

https://ria.ru/20221212/vkusno-1838020091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

казахстан, mcdonald's corporation, россия, астана, костанайская область