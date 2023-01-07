https://ria.ru/20230107/gvardiya-1843331398.html
В СФ рекомендовали вернуть в школы изучение "Молодой гвардии"
В СФ рекомендовали вернуть в школы изучение "Молодой гвардии" - РИА Новости, 07.01.2023
В СФ рекомендовали вернуть в школы изучение "Молодой гвардии"
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил министерству просвещения рассмотреть вопрос об обязательном изучении в школах книг советских... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T06:44
2023-01-07T06:44
2023-01-07T06:44
россия
молодая гвардия
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил министерству просвещения рассмотреть вопрос об обязательном изучении в школах книг советских классиков о Великой Отечественной войне, в частности, "Молодой гвардии" Александра Фадеева и рассказы о пионерах-героях. "Министерству просвещения рассмотреть вопрос о возвращении для обязательного изучения произведений литературы о Великой Отечественной войне отечественных классиков: "Молодой гвардии" Александра Фадеева, "Повести о настоящем человеке" Бориса Полевого, рассказов о пионерах-героях и других", - говорится в рекомендациях оргкомитета круглого стола, посвящённого патриотическому воспитанию школьников в условиях ведения ментальных войн (есть в распоряжении РИА Новости). Как полагают сенаторы, обязательное изучение таких книг будет служить сохранению исторической памяти, противодействию попыткам фальсификации истории. Как отмечается в рекомендациях, угрозу российскому патриотизму и традиционным ценностям представляет деятельность экстремистских и террористических организаций, отдельных СМИ, действия недружественных государств, транснациональных корпораций и иностранных некоммерческих организаций, а также деятельность некоторых организаций и лиц на территории России. "Идеологическое и психологическое воздействие, прежде всего на подрастающее поколение, ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру, разрушение традиционной семьи путем пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, выдавая их как мнимую толерантность", - убеждены сенаторы. Распространение деструктивной идеологии влечет за собой риски саморазрушения общества, отрицания человеческого достоинства и ценности человеческой жизни, внедрения антиобщественных стереотипов поведения, формирование общества, пренебрегающего духовно-нравственными ценностями, подрыва доверия к институтам государства, отрицанию гражданственности и дискредитации идеи служения Отечеству, формирования негативного отношения к воинской и государственной службе в целом, отмечается в рекомендациях. Также участники круглого стола рекомендовали Минпросвещения проработать вопрос об увеличении количества учебных часов, отводимых на изучение истории России и произведений отечественных классиков в образовательных программах основного общего и среднего общего образования и проработать вопрос о включении в образовательные программы для младших классов исторического просвещения.
https://ria.ru/20221222/putin-1840608323.html
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россия, молодая гвардия , совет федерации рф, общество
Россия, Молодая гвардия , Совет Федерации РФ, Общество
В СФ рекомендовали вернуть в школы изучение "Молодой гвардии"
В СФ рекомендовали вернуть в школы изучение "Молодой гвардии" и рассказов о пионерах
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил министерству просвещения рассмотреть вопрос об обязательном изучении в школах книг советских классиков о Великой Отечественной войне, в частности, "Молодой гвардии" Александра Фадеева и рассказы о пионерах-героях.
"Министерству просвещения рассмотреть вопрос о возвращении для обязательного изучения произведений литературы о Великой Отечественной войне отечественных классиков: "Молодой гвардии" Александра Фадеева, "Повести о настоящем человеке" Бориса Полевого, рассказов о пионерах-героях и других", - говорится в рекомендациях оргкомитета круглого стола, посвящённого патриотическому воспитанию школьников в условиях ведения ментальных войн (есть в распоряжении РИА Новости).
Как полагают сенаторы, обязательное изучение таких книг будет служить сохранению исторической памяти, противодействию попыткам фальсификации истории.
Как отмечается в рекомендациях, угрозу российскому патриотизму и традиционным ценностям представляет деятельность экстремистских и террористических организаций, отдельных СМИ, действия недружественных государств, транснациональных корпораций и иностранных некоммерческих организаций, а также деятельность некоторых организаций и лиц на территории России
.
"Идеологическое и психологическое воздействие, прежде всего на подрастающее поколение, ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру, разрушение традиционной семьи путем пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, выдавая их как мнимую толерантность", - убеждены сенаторы.
Распространение деструктивной идеологии влечет за собой риски саморазрушения общества, отрицания человеческого достоинства и ценности человеческой жизни, внедрения антиобщественных стереотипов поведения, формирование общества, пренебрегающего духовно-нравственными ценностями, подрыва доверия к институтам государства, отрицанию гражданственности и дискредитации идеи служения Отечеству, формирования негативного отношения к воинской и государственной службе в целом, отмечается в рекомендациях.
"С учетом этого первостепенное значение приобретает необходимость формирования единой системы патриотического воспитания подрастающего поколения граждан России", - говорится в тексте.
Также участники круглого стола рекомендовали Минпросвещения проработать вопрос об увеличении количества учебных часов, отводимых на изучение истории России и произведений отечественных классиков в образовательных программах основного общего и среднего общего образования и проработать вопрос о включении в образовательные программы для младших классов исторического просвещения.