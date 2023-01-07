Суздаль принял эстафету Новогодней столицы России от Новосибирска
Новосибирск передал Суздалю титул Новогодней столицы России и ее символ, цифровую снежинку
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМэр Новосибирска Анатолий Локоть и глава администрации города Суздаля Сергей Сахаров на церемонии передачи символа "Новогодней столицы России"
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и глава администрации города Суздаля Сергей Сахаров на церемонии передачи символа "Новогодней столицы России"
НОВОСИБИРСК, 7 янв – РИА Новости. Проект "Новогодняя столица России" в Новосибирске завершился передачей этого титула и символа – снежинки - городу Суздалю, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы прощаемся со званием Новогодней столицы России и сегодня от всей души дарим нашу умную, цифровую снежинку тысячелетнему древнему Суздалю, где сконцентрирована вся история России", - сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
В свою очередь, глава Суздаля Сергей Сахаров сказал, что рад увезти в планшете уникальную цифровую снежинку, созданную в Новосибирске с помощью программы, разработанной сибирскими учёными, и согретую сердцами горожан.
Снежинка – символ проекта – каждый год передается следующей новогодней столице. Новосибирск передал Суздалю интерактивную снежинку – ее создали сами горожане. В центре города установлены экраны, к которым в декабре и январе мог прикоснуться каждый и получить уникальную снежинку. Такой экран установлен и в домике снежинки на Михайловской набережной. Эти снежинки, а также те, которые были нарисованы летом в рамках проекта "Я – снежинка" на Михайловской набережной, объединили в одну.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкУчастники церемонии передачи Снежинки - символа Новогодней столицы Суздалю, который станет Новогодней столицей страны 2023-2024 года
Участники церемонии передачи Снежинки - символа Новогодней столицы Суздалю, который станет Новогодней столицей страны 2023-2024 года
Новосибирск получил официальный статус "Новогодней столицы России" 9 января 2022 года от Нижнего Новгорода, а вместе с ним снежинку, изготовленную нижегородскими мастерами в технике казаковской филиграни.
Основные новогодние мероприятия в Новосибирске проходили с 1 по 7 января. Каждый район города подготовил локацию, которая посвящена определенному федеральному округу России. Также в праздник Рождества в Новосибирске на набережной Оби состоялся Всероссийский фестиваль колокольных звонов, он собрал мастеров звонарского искусства со всей страны.
Проект "Новогодняя столица России" реализуется министерством культуры РФ с 2012 года. Его основная цель – развитие событийного туризма в стране и увеличение туристического потока в разные города и регионы страны. Экспертное жюри, отбирающее заявки от городов-претендентов на титул "Новогодней столицы", учитывает ряд факторов: наличие площадок для проведения мероприятий, хорошо развитая культурная среда, опыт проведения масштабных мероприятий. Ранее титула "Новогодняя столица России" были удостоены Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань, Калуга и Нижний Новгород.