https://ria.ru/20230107/estafeta-1843399043.html

Суздаль принял эстафету Новогодней столицы России от Новосибирска

Суздаль принял эстафету Новогодней столицы России от Новосибирска - РИА Новости, 07.01.2023

Суздаль принял эстафету Новогодней столицы России от Новосибирска

Проект "Новогодняя столица России" в Новосибирске завершился передачей этого титула и символа – снежинки - городу Суздалю, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T17:04

2023-01-07T17:04

2023-01-07T17:04

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НОВОСИБИРСК, 7 янв – РИА Новости. Проект "Новогодняя столица России" в Новосибирске завершился передачей этого титула и символа – снежинки - городу Суздалю, передает корреспондент РИА Новости. В свою очередь, глава Суздаля Сергей Сахаров сказал, что рад увезти в планшете уникальную цифровую снежинку, созданную в Новосибирске с помощью программы, разработанной сибирскими учёными, и согретую сердцами горожан. Снежинка – символ проекта – каждый год передается следующей новогодней столице. Новосибирск передал Суздалю интерактивную снежинку – ее создали сами горожане. В центре города установлены экраны, к которым в декабре и январе мог прикоснуться каждый и получить уникальную снежинку. Такой экран установлен и в домике снежинки на Михайловской набережной. Эти снежинки, а также те, которые были нарисованы летом в рамках проекта "Я – снежинка" на Михайловской набережной, объединили в одну. Новосибирск получил официальный статус "Новогодней столицы России" 9 января 2022 года от Нижнего Новгорода, а вместе с ним снежинку, изготовленную нижегородскими мастерами в технике казаковской филиграни. Основные новогодние мероприятия в Новосибирске проходили с 1 по 7 января. Каждый район города подготовил локацию, которая посвящена определенному федеральному округу России. Также в праздник Рождества в Новосибирске на набережной Оби состоялся Всероссийский фестиваль колокольных звонов, он собрал мастеров звонарского искусства со всей страны. Проект "Новогодняя столица России" реализуется министерством культуры РФ с 2012 года. Его основная цель – развитие событийного туризма в стране и увеличение туристического потока в разные города и регионы страны. Экспертное жюри, отбирающее заявки от городов-претендентов на титул "Новогодней столицы", учитывает ряд факторов: наличие площадок для проведения мероприятий, хорошо развитая культурная среда, опыт проведения масштабных мероприятий. Ранее титула "Новогодняя столица России" были удостоены Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань, Калуга и Нижний Новгород.

https://ria.ru/20230104/zabavy-1840322217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, новосибирск, суздаль, россия, анатолий локоть, новости - туризм