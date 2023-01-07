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Курский губернатор раскритиковал депутата облдумы за видеопривет из Мексики - РИА Новости, 07.01.2023
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Курский губернатор раскритиковал депутата облдумы за видеопривет из Мексики
Курский губернатор раскритиковал депутата облдумы за видеопривет из Мексики - РИА Новости, 07.01.2023
Курский губернатор раскритиковал депутата облдумы за видеопривет из Мексики
Курский губернатор Роман Старовойт раскритиковал депутата областной думы Максима Васильева за видеопривет из отпуска, в котором тот похвастался отдыхом в... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T21:12
2023-01-07T23:54
политика
роман старовойт
мексика
курская область
курская областная дума
кпрф
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ВОРОНЕЖ, 7 дек — РИА Новости. Курский губернатор Роман Старовойт раскритиковал депутата областной думы Максима Васильева за видеопривет из отпуска, в котором тот похвастался отдыхом в Мексике.В Telegram-каналах появилось видео, на котором Васильев находится, вероятнее всего, на пляже, готовит коктейль и закусывает креветками. Этот процесс он комментирует словами: "Много денег. Много хорошего настроения. С Новым годом!" Старовойт назвал такое поведение неуместным."Так же, как и тысячи моих земляков, возмущен видеоприветом, который прислал из Мексики депутат Курской областной думы Максим Васильев. Мы живем в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более — народных избранников. Отмечу, что Максим Васильев долгое время был членом КПРФ. В Курскую областную думу он избрался как независимый депутат, что не позволяет применить к нему меры дисциплинарного воздействия по партийной линии", — отметил он. Губернатор выразил надежду, что этичность поведения Васильева оценит соответствующая комиссия областной думы. Поведение парламентария он назвал "неуместным, независимо от принадлежности к партии".
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политика, роман старовойт, мексика, курская область, курская областная дума, кпрф
Политика, Роман Старовойт, Мексика, Курская область, Курская областная Дума, КПРФ
21:12 07.01.2023 (обновлено: 23:54 07.01.2023)
 
Курский губернатор раскритиковал депутата облдумы за видеопривет из Мексики

Курский губернатор Старовойт раскритиковал депутата облдумы за видеопривет из Мексики

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкГубернатор Курской области Роман Старовойт
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Губернатор Курской области Роман Старовойт. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 7 дек — РИА Новости. Курский губернатор Роман Старовойт раскритиковал депутата областной думы Максима Васильева за видеопривет из отпуска, в котором тот похвастался отдыхом в Мексике.
В Telegram-каналах появилось видео, на котором Васильев находится, вероятнее всего, на пляже, готовит коктейль и закусывает креветками. Этот процесс он комментирует словами: "Много денег. Много хорошего настроения. С Новым годом!"
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Старовойт назвал такое поведение неуместным.
"Так же, как и тысячи моих земляков, возмущен видеоприветом, который прислал из Мексики депутат Курской областной думы Максим Васильев. Мы живем в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более — народных избранников. Отмечу, что Максим Васильев долгое время был членом КПРФ. В Курскую областную думу он избрался как независимый депутат, что не позволяет применить к нему меры дисциплинарного воздействия по партийной линии", — отметил он.
Губернатор выразил надежду, что этичность поведения Васильева оценит соответствующая комиссия областной думы. Поведение парламентария он назвал "неуместным, независимо от принадлежности к партии".
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ПолитикаРоман СтаровойтМексикаКурская областьКурская областная ДумаКПРФ
 
 
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