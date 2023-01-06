14:33 06.01.2023 (обновлено: 16:05 06.01.2023)
В СПЧ призвали ООН и ОБСЕ вмешаться в ситуацию с задержанием Марата Касема
В СПЧ призвали ООН и ОБСЕ вмешаться в ситуацию с задержанием журналиста Марата Касема
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте России назвал надуманными обвинения против шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.
"Обвинения, предъявленные Марату Касему, сформулированы по надуманным основаниям, абсурдны по своему содержанию и демонстрируют грубейшее пренебрежение латвийскими властями такими понятиями, как свобода слова и базовые права человека", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
Члены постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека выразили протест по поводу того, как складывается ситуация с правами журналистов в Латвии. Они напомнили, что несколько лет назад власти республики уже оказывали давление на журналистов, сотрудничавших с медиагруппой "Россия сегодня" и информационными ресурсами Sputnik. Тогда подобная практика вызвала беспокойство у международной неправительственной организации "Репортеры без границ". Нынешняя ситуация свидетельствует, что преследования российских журналистов в Латвии продолжаются, отметили авторы заявления.
Комиссия обратилась к исполняющей обязанности Верховного комиссара ООН по правам человека Наде Аль-Нашиф, представителю ОБСЕ по свободе СМИ Терезе Рибейру, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович и призвала их вмешаться в происходящее и добиться освобождения журналиста.
Кроме того, СПЧ призвал коллег по международным правозащитным структурам и организациям изучить ситуацию с арестом Касема и дать ясную и принципиальную оценку действиям властей Латвии, нарушающим ее международные обязательства в сфере прав человека и обеспечения свободы слова.
Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря он приехал в Латвию по семейным делам и был задержан. Пятого января рижский суд заключил журналиста под стражу, его уже перевели в Центральную тюрьму Риги.
По словам адвоката, Касема могут обвинять в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также в шпионаже.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание Касема местью за его работу на российское СМИ. Он отметил, что сам журналист ощущал политическое преследование со стороны латвийского режима и часто об этом говорил.