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В СПЧ призвали ООН и ОБСЕ вмешаться в ситуацию с задержанием Марата Касема - РИА Новости, 06.01.2023
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В СПЧ призвали ООН и ОБСЕ вмешаться в ситуацию с задержанием Марата Касема
В СПЧ призвали ООН и ОБСЕ вмешаться в ситуацию с задержанием Марата Касема - РИА Новости, 06.01.2023
В СПЧ призвали ООН и ОБСЕ вмешаться в ситуацию с задержанием Марата Касема
Совет по правам человека при президенте России назвал надуманными обвинения против шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T14:33
2023-01-06T16:05
в мире
оон
обсе
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте России назвал надуманными обвинения против шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.Члены постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека выразили протест по поводу того, как складывается ситуация с правами журналистов в Латвии. Они напомнили, что несколько лет назад власти республики уже оказывали давление на журналистов, сотрудничавших с медиагруппой "Россия сегодня" и информационными ресурсами Sputnik. Тогда подобная практика вызвала беспокойство у международной неправительственной организации "Репортеры без границ". Нынешняя ситуация свидетельствует, что преследования российских журналистов в Латвии продолжаются, отметили авторы заявления.Комиссия обратилась к исполняющей обязанности Верховного комиссара ООН по правам человека Наде Аль-Нашиф, представителю ОБСЕ по свободе СМИ Терезе Рибейру, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович и призвала их вмешаться в происходящее и добиться освобождения журналиста.Кроме того, СПЧ призвал коллег по международным правозащитным структурам и организациям изучить ситуацию с арестом Касема и дать ясную и принципиальную оценку действиям властей Латвии, нарушающим ее международные обязательства в сфере прав человека и обеспечения свободы слова.Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря он приехал в Латвию по семейным делам и был задержан. Пятого января рижский суд заключил журналиста под стражу, его уже перевели в Центральную тюрьму Риги.По словам адвоката, Касема могут обвинять в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также в шпионаже.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание Касема местью за его работу на российское СМИ. Он отметил, что сам журналист ощущал политическое преследование со стороны латвийского режима и часто об этом говорил.
https://ria.ru/20230106/arest-1843267046.html
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96
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в мире, оон, обсе, совет по правам человека при президенте рф (спч)
В мире, ООН, ОБСЕ, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
14:33 06.01.2023 (обновлено: 16:05 06.01.2023)
 
В СПЧ призвали ООН и ОБСЕ вмешаться в ситуацию с задержанием Марата Касема

В СПЧ призвали ООН и ОБСЕ вмешаться в ситуацию с задержанием журналиста Марата Касема

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЖурналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте России назвал надуманными обвинения против шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.
"Обвинения, предъявленные Марату Касему, сформулированы по надуманным основаниям, абсурдны по своему содержанию и демонстрируют грубейшее пренебрежение латвийскими властями такими понятиями, как свобода слова и базовые права человека", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
Члены постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека выразили протест по поводу того, как складывается ситуация с правами журналистов в Латвии. Они напомнили, что несколько лет назад власти республики уже оказывали давление на журналистов, сотрудничавших с медиагруппой "Россия сегодня" и информационными ресурсами Sputnik. Тогда подобная практика вызвала беспокойство у международной неправительственной организации "Репортеры без границ". Нынешняя ситуация свидетельствует, что преследования российских журналистов в Латвии продолжаются, отметили авторы заявления.
Комиссия обратилась к исполняющей обязанности Верховного комиссара ООН по правам человека Наде Аль-Нашиф, представителю ОБСЕ по свободе СМИ Терезе Рибейру, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович и призвала их вмешаться в происходящее и добиться освобождения журналиста.
Кроме того, СПЧ призвал коллег по международным правозащитным структурам и организациям изучить ситуацию с арестом Касема и дать ясную и принципиальную оценку действиям властей Латвии, нарушающим ее международные обязательства в сфере прав человека и обеспечения свободы слова.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
14:20
Сенатор Пушков назвал арест Касема покушением на свободу слова
Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря он приехал в Латвию по семейным делам и был задержан. Пятого января рижский суд заключил журналиста под стражу, его уже перевели в Центральную тюрьму Риги.
По словам адвоката, Касема могут обвинять в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также в шпионаже.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание Касема местью за его работу на российское СМИ. Он отметил, что сам журналист ощущал политическое преследование со стороны латвийского режима и часто об этом говорил.
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
Вчера, 19:25
Киселев сообщил, что журналист Касем говорил о политическом преследовании
 
В миреООНОБСЕСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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