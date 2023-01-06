https://ria.ru/20230106/zaderzhanie-1843269056.html

В СПЧ призвали ООН и ОБСЕ вмешаться в ситуацию с задержанием Марата Касема

В СПЧ призвали ООН и ОБСЕ вмешаться в ситуацию с задержанием Марата Касема - РИА Новости, 06.01.2023

В СПЧ призвали ООН и ОБСЕ вмешаться в ситуацию с задержанием Марата Касема

Совет по правам человека при президенте России назвал надуманными обвинения против шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T14:33

2023-01-06T14:33

2023-01-06T16:05

в мире

оон

обсе

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте России назвал надуманными обвинения против шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.Члены постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека выразили протест по поводу того, как складывается ситуация с правами журналистов в Латвии. Они напомнили, что несколько лет назад власти республики уже оказывали давление на журналистов, сотрудничавших с медиагруппой "Россия сегодня" и информационными ресурсами Sputnik. Тогда подобная практика вызвала беспокойство у международной неправительственной организации "Репортеры без границ". Нынешняя ситуация свидетельствует, что преследования российских журналистов в Латвии продолжаются, отметили авторы заявления.Комиссия обратилась к исполняющей обязанности Верховного комиссара ООН по правам человека Наде Аль-Нашиф, представителю ОБСЕ по свободе СМИ Терезе Рибейру, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович и призвала их вмешаться в происходящее и добиться освобождения журналиста.Кроме того, СПЧ призвал коллег по международным правозащитным структурам и организациям изучить ситуацию с арестом Касема и дать ясную и принципиальную оценку действиям властей Латвии, нарушающим ее международные обязательства в сфере прав человека и обеспечения свободы слова.Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря он приехал в Латвию по семейным делам и был задержан. Пятого января рижский суд заключил журналиста под стражу, его уже перевели в Центральную тюрьму Риги.По словам адвоката, Касема могут обвинять в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также в шпионаже.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание Касема местью за его работу на российское СМИ. Он отметил, что сам журналист ощущал политическое преследование со стороны латвийского режима и часто об этом говорил.

https://ria.ru/20230106/arest-1843267046.html

https://ria.ru/20230105/presledovanie-1843186744.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, оон, обсе, совет по правам человека при президенте рф (спч)