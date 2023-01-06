16:38 06.01.2023 (обновлено: 17:08 06.01.2023)
"Они знают, что делают". На Западе испугались тактики России на Украине
Foreign Affairs высоко оценил эффективность ракетных ударов по объектам энергетики Украины
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС России в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Удары Вооруженных сил России по украинским объектам энергетики доказали свою эффективность, пишет обозреватель Foreign Affairs Барри Позен.
"Больше всего тревожит то, что Москва знает, что делает. Российские солдаты наносят удары по малому количеству целей относительно небольшим количеством оружия, однако добиваются непропорционально высоких результатов", — считает эксперт.
По словам автора статьи, выведение из строя электросетей Украины лишает ВСУ систем ПВО, управления и сбора разведданных, так как если они не работают от сети, то переходят на генераторы. Этот вынужденный шаг снизит их работоспособность, увеличит потребность в топливе, а также создаст множество тепловых сигнатур на карте, уверен Позен.
Есть и альтернативные издержки, добавил специалист. Украинская армия бросает все силы на защиту объектов от ракетных ударов, а Запад тратит выделенные финансы на поставки ПВО и генераторов.
Вчера, 15:33Байден забыл, что пообещал Зеленскому
Российская армия с 10 октября начала наносить ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что 12 стран будут поставлять Украине энергетическое оборудование для восстановления поврежденной инфраструктуры. По его словам, среди оборудования, которое получает Украина, генераторы различных типов, тепловые пушки.