https://ria.ru/20230106/ukraina-1843285488.html

"Они знают, что делают". На Западе испугались тактики России на Украине

"Они знают, что делают". На Западе испугались тактики России на Украине - РИА Новости, 06.01.2023

"Они знают, что делают". На Западе испугались тактики России на Украине

Удары Вооруженных сил России по украинским объектам энергетики доказали свою эффективность, пишет обозреватель Foreign Affairs Барри Позен. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T16:38

2023-01-06T16:38

2023-01-06T17:08

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Удары Вооруженных сил России по украинским объектам энергетики доказали свою эффективность, пишет обозреватель Foreign Affairs Барри Позен."Больше всего тревожит то, что Москва знает, что делает. Российские солдаты наносят удары по малому количеству целей относительно небольшим количеством оружия, однако добиваются непропорционально высоких результатов", — считает эксперт.По словам автора статьи, выведение из строя электросетей Украины лишает ВСУ систем ПВО, управления и сбора разведданных, так как если они не работают от сети, то переходят на генераторы. Этот вынужденный шаг снизит их работоспособность, увеличит потребность в топливе, а также создаст множество тепловых сигнатур на карте, уверен Позен.Есть и альтернативные издержки, добавил специалист. Украинская армия бросает все силы на защиту объектов от ракетных ударов, а Запад тратит выделенные финансы на поставки ПВО и генераторов.Российская армия с 10 октября начала наносить ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что 12 стран будут поставлять Украине энергетическое оборудование для восстановления поврежденной инфраструктуры. По его словам, среди оборудования, которое получает Украина, генераторы различных типов, тепловые пушки.

https://ria.ru/20230106/ukraina-1843274323.html

https://ria.ru/20230106/bayden-1843277511.html

https://ria.ru/20230106/ukraina-1843282049.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, украина, россия, вооруженные силы украины