Рейтинг@Mail.ru
"Они знают, что делают". На Западе испугались тактики России на Украине - РИА Новости, 06.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/ukraina-1843285488.html
"Они знают, что делают". На Западе испугались тактики России на Украине
"Они знают, что делают". На Западе испугались тактики России на Украине - РИА Новости, 06.01.2023
"Они знают, что делают". На Западе испугались тактики России на Украине
Удары Вооруженных сил России по украинским объектам энергетики доказали свою эффективность, пишет обозреватель Foreign Affairs Барри Позен. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T16:38
2023-01-06T17:08
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842458062_0:222:3016:1918_1920x0_80_0_0_dc22032fdf3383cb56724d77b50d271f.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Удары Вооруженных сил России по украинским объектам энергетики доказали свою эффективность, пишет обозреватель Foreign Affairs Барри Позен."Больше всего тревожит то, что Москва знает, что делает. Российские солдаты наносят удары по малому количеству целей относительно небольшим количеством оружия, однако добиваются непропорционально высоких результатов", — считает эксперт.По словам автора статьи, выведение из строя электросетей Украины лишает ВСУ систем ПВО, управления и сбора разведданных, так как если они не работают от сети, то переходят на генераторы. Этот вынужденный шаг снизит их работоспособность, увеличит потребность в топливе, а также создаст множество тепловых сигнатур на карте, уверен Позен.Есть и альтернативные издержки, добавил специалист. Украинская армия бросает все силы на защиту объектов от ракетных ударов, а Запад тратит выделенные финансы на поставки ПВО и генераторов.Российская армия с 10 октября начала наносить ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что 12 стран будут поставлять Украине энергетическое оборудование для восстановления поврежденной инфраструктуры. По его словам, среди оборудования, которое получает Украина, генераторы различных типов, тепловые пушки.
https://ria.ru/20230106/ukraina-1843274323.html
https://ria.ru/20230106/bayden-1843277511.html
https://ria.ru/20230106/ukraina-1843282049.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842458062_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_eaa84cc4a34e5e0ee2ad792f6696ef2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
16:38 06.01.2023 (обновлено: 17:08 06.01.2023)
 
"Они знают, что делают". На Западе испугались тактики России на Украине

Foreign Affairs высоко оценил эффективность ракетных ударов по объектам энергетики Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС России в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки Гвоздика 2С1 ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Работа самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Удары Вооруженных сил России по украинским объектам энергетики доказали свою эффективность, пишет обозреватель Foreign Affairs Барри Позен.
"Больше всего тревожит то, что Москва знает, что делает. Российские солдаты наносят удары по малому количеству целей относительно небольшим количеством оружия, однако добиваются непропорционально высоких результатов", — считает эксперт.
Украинские военные под Марьинкой - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
Вчера, 15:17
Американский полковник: Польша собирается нарушить запрет НАТО по Украине
По словам автора статьи, выведение из строя электросетей Украины лишает ВСУ систем ПВО, управления и сбора разведданных, так как если они не работают от сети, то переходят на генераторы. Этот вынужденный шаг снизит их работоспособность, увеличит потребность в топливе, а также создаст множество тепловых сигнатур на карте, уверен Позен.
Есть и альтернативные издержки, добавил специалист. Украинская армия бросает все силы на защиту объектов от ракетных ударов, а Запад тратит выделенные финансы на поставки ПВО и генераторов.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
Вчера, 15:33
Байден забыл, что пообещал Зеленскому
Российская армия с 10 октября начала наносить ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что 12 стран будут поставлять Украине энергетическое оборудование для восстановления поврежденной инфраструктуры. По его словам, среди оборудования, которое получает Украина, генераторы различных типов, тепловые пушки.
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
Вчера, 16:06
Испанцы не захотели поддерживать Украину после слов Санчеса о Зеленском
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала