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Учитель физики из Нальчика стал победителем проекта "Классная тема!"

Учитель физики из Нальчика стал победителем проекта "Классная тема!" - РИА Новости, 06.01.2023

Учитель физики из Нальчика стал победителем проекта "Классная тема!"

Победителем федерального проекта "Классная тема!" стал учитель физики из Нальчика, кандидат физических наук Аслан Кашежев, финал телешоу показали 6 января. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T17:32

2023-01-06T17:32

2023-01-06T20:22

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Победителем федерального проекта "Классная тема!" стал учитель физики из Нальчика, кандидат физических наук Аслан Кашежев, финал телешоу показали 6 января. "Попасть в телевизор было моей мечтой с самого раннего детства! Когда мы готовили финальный эпизод проекта, режиссерская группа предложила попробовать что-то музыкальное. Нам удалось найти идеальный для меня формат — веселый, интересный и раскрывающий меня по-новому. Музыка стала изюминкой номера. Я, конечно, не пою на каждом уроке, но в целом для меня петь — комфортно и естественно", — сказал Кашежев в эфире телеканала "Россия 1". Победитель получает возможность делать собственное шоу на федеральном ТВ. Как рассказала пресс-служба Минпросвещения, телеканал "Россия 1" уже приступил к разработке цикла авторских передач победителя.Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что проект получился уникальным, а победителями на самом деле стали все участники передачи. Федеральный проект "Классная тема!" был организован по поручению Владимира Путина Министерством просвещения и телеканалом "Россия 1" при информационной поддержке компании VK. Отбор участников программы стартовал 21 июля 2022 года, заявки подали шести тысяч педагогов из всех регионов России, в том числе ведущие авторских программ на региональных телеканалах, а также участники федеральных проектов "Воспитать человека" и "Большая перемена", Форума классных руководителей и конкурса "Учитель года России". В полуфинал прошли 35 педагогов, отобранных экспертной комиссией Минпросвещения России специально для телешоу "Классная тема!". С начала осени 2022 года все участники представляли свои оригинальные видеоуроки в сообществе проекта "Классная тема!" в социальной сети "ВКонтакте", а общее число просмотров и контактов по проекту превысило 17 миллионов.

https://ria.ru/20221005/obrazovanie-1821589490.html

https://ria.ru/20221005/uchitel_goda-1821695781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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