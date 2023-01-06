https://ria.ru/20230106/uchitel-1843291942.html
Учитель физики из Нальчика стал победителем проекта "Классная тема!"
Учитель физики из Нальчика стал победителем проекта "Классная тема!" - РИА Новости, 06.01.2023
Учитель физики из Нальчика стал победителем проекта "Классная тема!"
Победителем федерального проекта "Классная тема!" стал учитель физики из Нальчика, кандидат физических наук Аслан Кашежев, финал телешоу показали 6 января. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T17:32
2023-01-06T17:32
2023-01-06T20:22
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Победителем федерального проекта "Классная тема!" стал учитель физики из Нальчика, кандидат физических наук Аслан Кашежев, финал телешоу показали 6 января. "Попасть в телевизор было моей мечтой с самого раннего детства! Когда мы готовили финальный эпизод проекта, режиссерская группа предложила попробовать что-то музыкальное. Нам удалось найти идеальный для меня формат — веселый, интересный и раскрывающий меня по-новому. Музыка стала изюминкой номера. Я, конечно, не пою на каждом уроке, но в целом для меня петь — комфортно и естественно", — сказал Кашежев в эфире телеканала "Россия 1". Победитель получает возможность делать собственное шоу на федеральном ТВ. Как рассказала пресс-служба Минпросвещения, телеканал "Россия 1" уже приступил к разработке цикла авторских передач победителя.Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что проект получился уникальным, а победителями на самом деле стали все участники передачи. Федеральный проект "Классная тема!" был организован по поручению Владимира Путина Министерством просвещения и телеканалом "Россия 1" при информационной поддержке компании VK. Отбор участников программы стартовал 21 июля 2022 года, заявки подали шести тысяч педагогов из всех регионов России, в том числе ведущие авторских программ на региональных телеканалах, а также участники федеральных проектов "Воспитать человека" и "Большая перемена", Форума классных руководителей и конкурса "Учитель года России". В полуфинал прошли 35 педагогов, отобранных экспертной комиссией Минпросвещения России специально для телешоу "Классная тема!". С начала осени 2022 года все участники представляли свои оригинальные видеоуроки в сообществе проекта "Классная тема!" в социальной сети "ВКонтакте", а общее число просмотров и контактов по проекту превысило 17 миллионов.
https://ria.ru/20221005/obrazovanie-1821589490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, общество, россия, нальчик, социальный навигатор
Образование - Общество, Общество, Россия, Нальчик, Социальный навигатор
17:32 06.01.2023 (обновлено: 20:22 06.01.2023)
Учитель физики из Нальчика стал победителем проекта "Классная тема!"
Победителем проекта "Классная тема!" стал учитель физики из Нальчика Аслан Кашежев
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости.
Победителем федерального проекта "Классная тема!" стал
учитель физики из Нальчика, кандидат физических наук Аслан Кашежев, финал телешоу показали 6 января.
"Попасть в телевизор было моей мечтой с самого раннего детства! Когда мы готовили финальный эпизод проекта, режиссерская группа предложила попробовать что-то музыкальное. Нам удалось найти идеальный для меня формат — веселый, интересный и раскрывающий меня по-новому. Музыка стала изюминкой номера. Я, конечно, не пою на каждом уроке, но в целом для меня петь — комфортно и естественно", — сказал Кашежев в эфире телеканала "Россия 1".
Победитель получает возможность делать собственное шоу на федеральном ТВ. Как рассказала пресс-служба Минпросвещения, телеканал "Россия 1" уже приступил к разработке цикла авторских передач победителя.
Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что проект получился уникальным, а победителями на самом деле стали все участники передачи.
"Это зрелищное шоу, уверен, только начало большого пути, на котором мы повстречаем ярких, отзывчивых, эрудированных, талантливых учителей, которые творчески подходят к каждому уроку и становятся примером для детей", — сказал он.
Федеральный проект "Классная тема!" был организован по поручению Владимира Путина Министерством просвещения и телеканалом "Россия 1" при информационной поддержке компании VK.
Отбор участников программы стартовал 21 июля 2022 года, заявки подали шести тысяч педагогов из всех регионов России, в том числе ведущие авторских программ на региональных телеканалах, а также участники федеральных проектов "Воспитать человека" и "Большая перемена", Форума классных руководителей и конкурса "Учитель года России". В полуфинал прошли 35 педагогов, отобранных экспертной комиссией Минпросвещения России специально для телешоу "Классная тема!". С начала осени 2022 года все участники представляли свои оригинальные видеоуроки в сообществе проекта "Классная тема!" в социальной сети "ВКонтакте", а общее число просмотров и контактов по проекту превысило 17 миллионов.