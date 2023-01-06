https://ria.ru/20230106/trevoga-1843315655.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.01.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T22:33

2023-01-06T22:33

2023-01-06T22:33

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

полтавская область

днепропетровская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны. Согласно данным ресурса, сирены звучат в восточных Харьковской и Днепропетровской области, в Полтавской области в центре страны и на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

полтавская область

днепропетровская область

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Евгения Нефедова

в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, полтавская область, днепропетровская область, вооруженные силы рф