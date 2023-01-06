https://ria.ru/20230106/trevoga-1843315655.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.01.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T22:33
2023-01-06T22:33
2023-01-06T22:33
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
полтавская область
днепропетровская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны. Согласно данным ресурса, сирены звучат в восточных Харьковской и Днепропетровской области, в Полтавской области в центре страны и на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, полтавская область, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Полтавская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины звучит воздушная тревога