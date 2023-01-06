https://ria.ru/20230106/trevoga-1843239184.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.01.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T10:05
2023-01-06T10:05
2023-01-06T10:14
специальная военная операция на украине
жкх
в мире
днепропетровская область
украина
киев
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры.Тревога прозвучала в этих регионах практически одновременно.
https://ria.ru/20230106/donbass-1843235995.html
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жкх, в мире, днепропетровская область, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, В мире, Днепропетровская область, Украина, Киев
10:05 06.01.2023 (обновлено: 10:14 06.01.2023)
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти объявили воздушную тревогу в Харьковской, Днепропетровской и еще двух областях