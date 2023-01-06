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В Белоруссию прибыл эшелон российской военной техники - РИА Новости, 06.01.2023
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В Белоруссию прибыл эшелон российской военной техники
В Белоруссию прибыл эшелон российской военной техники - РИА Новости, 06.01.2023
В Белоруссию прибыл эшелон российской военной техники
Продолжается наращивание Региональной группировки войск Союзного государства в Белоруссии, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T13:40
2023-01-06T15:18
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
сергей шойгу
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МИНСК, 6 янв — РИА Новости. Продолжается наращивание Региональной группировки войск Союзного государства в Белоруссии, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики. "Сегодня в Республику Беларусь прибыл очередной эшелон с военной техникой, входящей в состав РГВ", — говорится в релизе. Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко побывал на 230-м общевойсковом полигоне Западного оперативного командования Сухопутных войск, где размещается и российская составляющая региональной группировки. Там Лукашенко заслушал доклад о завершении боевого слаживания российских и белорусских частей и соединений. Москва и Минск начали развертывать региональную группировку войск в октябре. Причиной этого Лукашенко назвал обострение ситуации на западных границах Союзного государства. Как уточнили в белорусском Минобороны, численность российских военнослужащих составит чуть менее девяти тысяч человек. В целом в Белоруссию должны перебросить около 170 танков, порядка 200 боевых бронированных машин и 100 орудий и минометов калибра более 100 миллиметров, а также авиацию.
https://ria.ru/20230106/zaschita-1843260074.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, сергей шойгу
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Сергей Шойгу
13:40 06.01.2023 (обновлено: 15:18 06.01.2023)
 
В Белоруссию прибыл эшелон российской военной техники

В Белоруссию прибыл эшелон с российской техникой, входящей в войска Союзного государства

© Фото : Министерство обороны БелоруссииПрибытие в Белоруссию эшелона с военной техникой для Региональной группировки войск Союзного государства
Прибытие в Белоруссию эшелона с военной техникой для Региональной группировки войск Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© Фото : Министерство обороны Белоруссии
Прибытие в Белоруссию эшелона с военной техникой для Региональной группировки войск Союзного государства
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 янв — РИА Новости. Продолжается наращивание Региональной группировки войск Союзного государства в Белоруссии, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.
"Сегодня в Республику Беларусь прибыл очередной эшелон с военной техникой, входящей в состав РГВ", — говорится в релизе.
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения полигона Обуз-Лесновский в Брестской области - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
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Совбез Белоруссии отметил оборонительные цели совместных войск
Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко побывал на 230-м общевойсковом полигоне Западного оперативного командования Сухопутных войск, где размещается и российская составляющая региональной группировки. Там Лукашенко заслушал доклад о завершении боевого слаживания российских и белорусских частей и соединений.
Москва и Минск начали развертывать региональную группировку войск в октябре. Причиной этого Лукашенко назвал обострение ситуации на западных границах Союзного государства. Как уточнили в белорусском Минобороны, численность российских военнослужащих составит чуть менее девяти тысяч человек. В целом в Белоруссию должны перебросить около 170 танков, порядка 200 боевых бронированных машин и 100 орудий и минометов калибра более 100 миллиметров, а также авиацию.
Здание КГБ на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
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