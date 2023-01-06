13:40 06.01.2023 (обновлено: 15:18 06.01.2023)
В Белоруссию прибыл эшелон российской военной техники
В Белоруссию прибыл эшелон с российской техникой, входящей в войска Союзного государства
© Фото : Министерство обороны БелоруссииПрибытие в Белоруссию эшелона с военной техникой для Региональной группировки войск Союзного государства
Прибытие в Белоруссию эшелона с военной техникой для Региональной группировки войск Союзного государства
МИНСК, 6 янв — РИА Новости. Продолжается наращивание Региональной группировки войск Союзного государства в Белоруссии, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.
"Сегодня в Республику Беларусь прибыл очередной эшелон с военной техникой, входящей в состав РГВ", — говорится в релизе.
Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко побывал на 230-м общевойсковом полигоне Западного оперативного командования Сухопутных войск, где размещается и российская составляющая региональной группировки. Там Лукашенко заслушал доклад о завершении боевого слаживания российских и белорусских частей и соединений.
Москва и Минск начали развертывать региональную группировку войск в октябре. Причиной этого Лукашенко назвал обострение ситуации на западных границах Союзного государства. Как уточнили в белорусском Минобороны, численность российских военнослужащих составит чуть менее девяти тысяч человек. В целом в Белоруссию должны перебросить около 170 танков, порядка 200 боевых бронированных машин и 100 орудий и минометов калибра более 100 миллиметров, а также авиацию.