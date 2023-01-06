https://ria.ru/20230106/tekhnika-1843260806.html

В Белоруссию прибыл эшелон российской военной техники

В Белоруссию прибыл эшелон российской военной техники - РИА Новости, 06.01.2023

В Белоруссию прибыл эшелон российской военной техники

Продолжается наращивание Региональной группировки войск Союзного государства в Белоруссии, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T13:40

2023-01-06T13:40

2023-01-06T15:18

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

сергей шойгу

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МИНСК, 6 янв — РИА Новости. Продолжается наращивание Региональной группировки войск Союзного государства в Белоруссии, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики. "Сегодня в Республику Беларусь прибыл очередной эшелон с военной техникой, входящей в состав РГВ", — говорится в релизе. Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко побывал на 230-м общевойсковом полигоне Западного оперативного командования Сухопутных войск, где размещается и российская составляющая региональной группировки. Там Лукашенко заслушал доклад о завершении боевого слаживания российских и белорусских частей и соединений. Москва и Минск начали развертывать региональную группировку войск в октябре. Причиной этого Лукашенко назвал обострение ситуации на западных границах Союзного государства. Как уточнили в белорусском Минобороны, численность российских военнослужащих составит чуть менее девяти тысяч человек. В целом в Белоруссию должны перебросить около 170 танков, порядка 200 боевых бронированных машин и 100 орудий и минометов калибра более 100 миллиметров, а также авиацию.

https://ria.ru/20230106/zaschita-1843260074.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, сергей шойгу