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Спецоперация, 6 января: Киев продолжил обстрелы, несмотря на режим тишины - РИА Новости, 06.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/spetsoperatsiya-1843314839.html
Спецоперация, 6 января: Киев продолжил обстрелы, несмотря на режим тишины
Спецоперация, 6 января: Киев продолжил обстрелы, несмотря на режим тишины - РИА Новости, 06.01.2023
Спецоперация, 6 января: Киев продолжил обстрелы, несмотря на режим тишины
Вооруженные силы РФ объявили с 12.00 мск 6 января на 36 часов режим прекращения огня по всему фронту в зоне спецоперации, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T22:24
2023-01-06T22:24
специальная военная операция на украине
в мире
анатолий антонов
карин жан-пьер
джо байден
украина
россия
киев
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ объявили с 12.00 мск 6 января на 36 часов режим прекращения огня по всему фронту в зоне спецоперации, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что киевский режим продолжил обстрелы, несмотря на режим прекращения огня, ответным огнем артиллерия Украины была точечно подавлена. Ход спецоперацииВ Минобороны РФ сообщили, что на Донецком направлении в ходе наступательных действий ВС РФ за сутки украинские войска потеряли убитыми и ранеными до 80 военнослужащих и 10 единиц техники. Также ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили на Южно-Донецком направлении в районе Константиновки, Новомихайловки, Пречистовки, Новомайорского в ДНР и в районе Дорожнянки в Запорожской области более 50 украинских военных и семь единиц техники. МО РФ отметило, что российские авиация и артиллерия уничтожили три склада боеприпасов, а также радиолокатор и пусковую установку С-300 украинских военных в ДНР и Херсонской области, в районе Красного Лимана в ДНР поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады. Кроме того, на Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев за сутки, до введения режима прекращения огня, потерял убитыми и ранеными около 100 человек. На Красно-Лиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение двум штурмовым группам противника в районе Ямполовки в ДНР. В районах Червоной Дибровы в ЛНР, Серебрянки и Григоровки в ДНР уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы. Поставки оружия КиевуПредставитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин намерен поставить Киеву около 40 БМП Marder. Он отметил, что Германия направит Украине отдельную систему Patriot, а не из числа тех, что были запланированы для Польши. Посольство России в Германии осудило решение Берлина направить Киеву БМП Marder и ЗРК Patriot, российская сторона рассматривает его как шаг к эскалации конфликта на Украине. В дипведомстве также отметили, что "та скорость, с которой был согласован этот конфронтационный шаг, не оставляет сомнений, что на его осуществление в Берлине пошли в том числе под серьёзным давлением Вашингтона, действуя в соответствии с разрушительной логикой трансатлантической солидарности". Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о выделении нового пакета помощи Украине на 3 миллиарда долларов. Она назвала новый пакет помощи крупнейшим. По ее словам, в новый пакет войдут БМП, гаубицы и бронетранспортеры, а также ракеты "земля-воздух", 225 миллионов долларов предназначены для "создания долгосрочного потенциала и модернизации украинских вооруженных сил". Международная обстановкаПрезидент США Джо Байден в ходе заседания своего кабинета заявил, что конфликт на Украине находится "на критически важном этапе", США должны сделать все возможное, чтобы оказать поддержку Киеву. Он также сказал, что эффективность систем Patriot на Украине уже ощутима, хотя, по официальным данным, батарея туда даже не доставлена. Генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно заявил на пресс-конференции, что премьер-министр Японии Фумио Кисида примет "надлежащее решение" относительно возможности визита на Украину. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в своем Twitter, что ситуация на Украине обострится в ближайшие месяцы, но Анкара будет продолжать усилия по возобновлению переговорного процесса Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что США не хотят политического урегулирования вокруг Украины, поставляя Киеву вооружения, своими действиями они подстрекают радикалов "к новым ужасным деяниям". Он также отметил, что с каждой новой поставкой военной помощи из США радикалы на Украине "чувствуют все большую безнаказанность". Антонов заявил, что Запад во главе с США начал целенаправленную работу по ослаблению России задолго до спецоперации на Украине. Режим прекращения огняЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя отказ Украины от режима прекращения огня, заявил, что Киев отверг руку христианского милосердия, которую протянула ему Москва на Рождество, но в этом случае будет даже меньше проблем и лукавства. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя отказ Украины от прекращения, написал в Twitter, что киевские власти готовы Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс приветствовал прекращение огня со стороны России на Рождество - это позволит направить гумконвой туда, куда раньше гуманитарщики не могли добраться. По его словам, прекращение огня даст возможность направить гумконвой людям, до которых ООН не могла добраться из-за ожесточенных боев. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил в ходе брифинга, что у ООН нет сведений об интенсивных или крупных боестолкновениях на Украине на фоне объявленного Россией прекращения огня в Рождество. При этом он указал, что ооновцы находятся не везде и не мониторят всю линию соприкосновения.
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в мире, анатолий антонов, карин жан-пьер, джо байден, украина, россия, киев, оон, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, В мире, Анатолий Антонов, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, Украина, Россия, Киев, ООН, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), ЗРК С-300
22:24 06.01.2023
 
Спецоперация, 6 января: Киев продолжил обстрелы, несмотря на режим тишины

Минобороны России: Киев продолжил обстрелы, несмотря на режим прекращения огня

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Запорожском направлении
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Запорожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ объявили с 12.00 мск 6 января на 36 часов режим прекращения огня по всему фронту в зоне спецоперации, сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что киевский режим продолжил обстрелы, несмотря на режим прекращения огня, ответным огнем артиллерия Украины была точечно подавлена.
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Ход спецоперации

В Минобороны РФ сообщили, что на Донецком направлении в ходе наступательных действий ВС РФ за сутки украинские войска потеряли убитыми и ранеными до 80 военнослужащих и 10 единиц техники.
Также ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили на Южно-Донецком направлении в районе Константиновки, Новомихайловки, Пречистовки, Новомайорского в ДНР и в районе Дорожнянки в Запорожской области более 50 украинских военных и семь единиц техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:00Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.01.2023
Инфографика
Посмотреть
МО РФ отметило, что российские авиация и артиллерия уничтожили три склада боеприпасов, а также радиолокатор и пусковую установку С-300 украинских военных в ДНР и Херсонской области, в районе Красного Лимана в ДНР поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады.
Кроме того, на Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев за сутки, до введения режима прекращения огня, потерял убитыми и ранеными около 100 человек.
На Красно-Лиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение двум штурмовым группам противника в районе Ямполовки в ДНР. В районах Червоной Дибровы в ЛНР, Серебрянки и Григоровки в ДНР уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы.
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Поставки оружия Киеву

Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин намерен поставить Киеву около 40 БМП Marder. Он отметил, что Германия направит Украине отдельную систему Patriot, а не из числа тех, что были запланированы для Польши.
Посольство России в Германии осудило решение Берлина направить Киеву БМП Marder и ЗРК Patriot, российская сторона рассматривает его как шаг к эскалации конфликта на Украине. В дипведомстве также отметили, что "та скорость, с которой был согласован этот конфронтационный шаг, не оставляет сомнений, что на его осуществление в Берлине пошли в том числе под серьёзным давлением Вашингтона, действуя в соответствии с разрушительной логикой трансатлантической солидарности".
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Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о выделении нового пакета помощи Украине на 3 миллиарда долларов. Она назвала новый пакет помощи крупнейшим. По ее словам, в новый пакет войдут БМП, гаубицы и бронетранспортеры, а также ракеты "земля-воздух", 225 миллионов долларов предназначены для "создания долгосрочного потенциала и модернизации украинских вооруженных сил".

Международная обстановка

Президент США Джо Байден в ходе заседания своего кабинета заявил, что конфликт на Украине находится "на критически важном этапе", США должны сделать все возможное, чтобы оказать поддержку Киеву. Он также сказал, что эффективность систем Patriot на Украине уже ощутима, хотя, по официальным данным, батарея туда даже не доставлена.
Генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно заявил на пресс-конференции, что премьер-министр Японии Фумио Кисида примет "надлежащее решение" относительно возможности визита на Украину.
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Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что США не хотят политического урегулирования вокруг Украины, поставляя Киеву вооружения, своими действиями они подстрекают радикалов "к новым ужасным деяниям". Он также отметил, что с каждой новой поставкой военной помощи из США радикалы на Украине "чувствуют все большую безнаказанность". Антонов заявил, что Запад во главе с США начал целенаправленную работу по ослаблению России задолго до спецоперации на Украине.
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Режим прекращения огня

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя отказ Украины от режима прекращения огня, заявил, что Киев отверг руку христианского милосердия, которую протянула ему Москва на Рождество, но в этом случае будет даже меньше проблем и лукавства.
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя отказ Украины от прекращения, написал в Twitter, что киевские власти готовы
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Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс приветствовал прекращение огня со стороны России на Рождество - это позволит направить гумконвой туда, куда раньше гуманитарщики не могли добраться. По его словам, прекращение огня даст возможность направить гумконвой людям, до которых ООН не могла добраться из-за ожесточенных боев.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил в ходе брифинга, что у ООН нет сведений об интенсивных или крупных боестолкновениях на Украине на фоне объявленного Россией прекращения огня в Рождество. При этом он указал, что ооновцы находятся не везде и не мониторят всю линию соприкосновения.
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