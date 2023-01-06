https://ria.ru/20230106/reaktsiya-1843307298.html

Слуцкий назвал реакцию Киева на рождественское перемирие античеловечной

Слуцкий назвал реакцию Киева на рождественское перемирие античеловечной - РИА Новости, 06.01.2023

Слуцкий назвал реакцию Киева на рождественское перемирие античеловечной

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал реакцию Киева и Запада на инициативу РФ о рождественском прекращении огня... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T20:37

2023-01-06T20:37

2023-01-06T20:37

специальная военная операция на украине

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леонид слуцкий (тренер)

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал реакцию Киева и Запада на инициативу РФ о рождественском прекращении огня омерзительной и античеловечной. "Реакция киевского режима и его западных хозяев на решение президента России объявить перемирие в рождественские праздники омерзительна и античеловечна. Хотя чего ждать от сатанистов, которые вечные христианские ценности променяли на права ЛГБТ и неонацизм", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. В частности, он назвал циничными слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что "прекращение огня не принесет ни свободы, ни безопасности людям", добавив, что "даже на Рождество режим Зеленского не собирается отказаться от душегубства". По словам депутата, "прогнившие насквозь западные власти просто не способны понять суть российского предложения". Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Президент РФ Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска. В ЕС с недоверием отнеслись к предложению Москвы, в ООН заявили, что генсек Антониу Гутерреш приветствовал бы его. Согласно председателю Всемирного союза староверов (ВСС) Леониду Севастьянову, папа Римский Франциск также поддержал эту идею. Владимир Зеленский в вечернем обращении отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта. О том, что Киев отказывается поддерживать рождественское перемирие, немногим ранее заявлял и секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230106/obstrel-1843302249.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, леонид слуцкий (тренер), владимир зеленский, анналена бербок, россия, украина, госдума рф, лдпр, мид германии, киев