12:22 06.01.2023 (обновлено: 16:13 06.01.2023)
В Китае объяснили, как отказ Зеленского от перемирия скажется на США
Читатели китайского "Гуаньча" раскритиковали Владимира Зеленского за отказ от перемирия
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за отказ от рождественского перемирия.
"Если Зеленский прекратит огонь, то США потеряют огромные деньги", — написал один из комментаторов.
"Америка не хочет перемирия, поэтому и Зеленский будет выступать против", — поддержал другой.
"Байден попал в ловушку Путина из-за действий Зеленского", — отметил третий.
"После окончания конфликта Зеленскому стоит переехать жить в Америку", — поделился мнением еще один пользователь.
"К сожалению, не Зеленский решает, соглашаться на перемирие или нет, все зависит от Байдена", — заключили читатели.
Накануне президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Однако Зеленский отверг предложение о перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта. Как отметил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский, это стало еще одним напоминанием о том, что преступный киевский режим готов пожертвовать и Украиной, и ее народом ради западных геополитических игр.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.