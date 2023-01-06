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В Китае объяснили, как отказ Зеленского от перемирия скажется на США - РИА Новости, 06.01.2023
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В Китае объяснили, как отказ Зеленского от перемирия скажется на США
В Китае объяснили, как отказ Зеленского от перемирия скажется на США - РИА Новости, 06.01.2023
В Китае объяснили, как отказ Зеленского от перемирия скажется на США
Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за отказ от рождественского перемирия. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T12:22
2023-01-06T16:13
в мире
владимир зеленский
владимир путин
украина
сша
россия
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за отказ от рождественского перемирия."Если Зеленский прекратит огонь, то США потеряют огромные деньги", — написал один из комментаторов."Америка не хочет перемирия, поэтому и Зеленский будет выступать против", — поддержал другой."Байден попал в ловушку Путина из-за действий Зеленского", — отметил третий."После окончания конфликта Зеленскому стоит переехать жить в Америку", — поделился мнением еще один пользователь. "К сожалению, не Зеленский решает, соглашаться на перемирие или нет, все зависит от Байдена", — заключили читатели.Накануне президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Однако Зеленский отверг предложение о перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта. Как отметил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский, это стало еще одним напоминанием о том, что преступный киевский режим готов пожертвовать и Украиной, и ее народом ради западных геополитических игр. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230106/zelenskiy-1843240004.html
https://ria.ru/20230106/berbok-1843234889.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, сша, россия
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, США, Россия
12:22 06.01.2023 (обновлено: 16:13 06.01.2023)
 
В Китае объяснили, как отказ Зеленского от перемирия скажется на США

Читатели китайского "Гуаньча" раскритиковали Владимира Зеленского за отказ от перемирия

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за отказ от рождественского перемирия.
"Если Зеленский прекратит огонь, то США потеряют огромные деньги", — написал один из комментаторов.
Член палаты представителей США от штата Аризона Пол Энтони Госар - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
10:18
Американского конгрессмена возмутил ответ Зеленского Путину
"Америка не хочет перемирия, поэтому и Зеленский будет выступать против", — поддержал другой.
"Байден попал в ловушку Путина из-за действий Зеленского", — отметил третий.
"После окончания конфликта Зеленскому стоит переехать жить в Америку", — поделился мнением еще один пользователь.
"К сожалению, не Зеленский решает, соглашаться на перемирие или нет, все зависит от Байдена", — заключили читатели.
Накануне президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Однако Зеленский отверг предложение о перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта. Как отметил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский, это стало еще одним напоминанием о том, что преступный киевский режим готов пожертвовать и Украиной, и ее народом ради западных геополитических игр.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
09:29
Бербок высказалась о Путине и разозлила пользователей Сети
 
В миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаСШАРоссия
 
 
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