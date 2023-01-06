https://ria.ru/20230106/putin-1843251325.html

В Китае объяснили, как отказ Зеленского от перемирия скажется на США

В Китае объяснили, как отказ Зеленского от перемирия скажется на США - РИА Новости, 06.01.2023

В Китае объяснили, как отказ Зеленского от перемирия скажется на США

Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за отказ от рождественского перемирия. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T12:22

2023-01-06T12:22

2023-01-06T16:13

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за отказ от рождественского перемирия."Если Зеленский прекратит огонь, то США потеряют огромные деньги", — написал один из комментаторов."Америка не хочет перемирия, поэтому и Зеленский будет выступать против", — поддержал другой."Байден попал в ловушку Путина из-за действий Зеленского", — отметил третий."После окончания конфликта Зеленскому стоит переехать жить в Америку", — поделился мнением еще один пользователь. "К сожалению, не Зеленский решает, соглашаться на перемирие или нет, все зависит от Байдена", — заключили читатели.Накануне президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Однако Зеленский отверг предложение о перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта. Как отметил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский, это стало еще одним напоминанием о том, что преступный киевский режим готов пожертвовать и Украиной, и ее народом ради западных геополитических игр. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230106/zelenskiy-1843240004.html

https://ria.ru/20230106/berbok-1843234889.html

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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, сша, россия