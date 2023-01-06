https://ria.ru/20230106/prints-1843302885.html

СМИ рассказали об отношении принца Уильяма к мемуарам его брата

СМИ рассказали об отношении принца Уильяма к мемуарам его брата - РИА Новости, 06.01.2023

СМИ рассказали об отношении принца Уильяма к мемуарам его брата

Наследник британского престола принц Уильям чувствует себя "полностью преданным" и "испытывает ненависть" к принцу Гарри и его супруге Меган Маркл после... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T19:49

2023-01-06T19:49

2023-01-06T19:49

в мире

меган маркл

кейт миддлтон

карл iii

испания

великобритания

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Наследник британского престола принц Уильям чувствует себя "полностью преданным" и "испытывает ненависть" к принцу Гарри и его супруге Меган Маркл после появления в СМИ отрывков из автобиографии младшего брата, сообщил изданию Daily Beast неназванный друг Уильяма. Выход мемуаров принца Гарри Spare ("Запасной") был запланирован на 10 января, однако содержание книги стало известно после того, как по неизвестной причине книга в четверг оказалась на полках книжных магазинов в Испании за пять дней до намеченной даты. Как сообщали СМИ, в своей автобиографии Гарри заявляет, что Уильям повалил его на пол во время конфликта между братьями в 2019 году. Источник издания утверждает, что Уильяма в тексте книги особенно задели "очень личные" нападки на него и его жену Кейт Миддлтон. "Невозможно преувеличить степень презрения (Уильяма) к Гарри и Меган сейчас. Он абсолютно их ненавидит и не может поверить, что Гарри мог сделать это с ним и Кейт. Он чувствует себя полностью преданным и глубоко опечален всем, что случилось. Обратного пути после этого не будет", - сообщил друг Уильяма изданию. В начале января Гарри в интервью британскому телеканалу ITV заявил, что хочет "вернуть своего отца", "вернуть своего брата". Он отметил, что королевская семья абсолютно не желает "примиряться" с ним и его супругой, тогда как сам он хочет "семью, а не институцию". Газета Daily Mail сообщала, что принц Гарри и Маркл хотят восстановить отношения с королевской семьей после выхода документального сериала Netflix. По словам источников издания, Гарри и Меган якобы говорили о том, чтобы "связаться" с членами королевской семьи после затихания "неизбежного фурора", связанного с сериалом и предстоящими мемуарами Гарри. Также издание Mirror отмечало, что британский король Карл III и принц Уильям в свете выхода сериала якобы проведут "кризисные переговоры", чтобы обсудить ответ на возможные обвинения в расизме или жестоком обращении в отношении Гарри и Меган. Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей почти три года назад, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными.

https://ria.ru/20230106/garri-1843226672.html

https://ria.ru/20230105/prints-1843207687.html

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в мире, меган маркл, кейт миддлтон, карл iii, испания, великобритания