https://ria.ru/20230106/posobie-1843279113.html
В России единое пособие оформили родителям 80 тысяч детей
В России единое пособие оформили родителям 80 тысяч детей - РИА Новости, 06.01.2023
В России единое пособие оформили родителям 80 тысяч детей
Единое пособие оформлено родителям 80 тысяч детей, сообщили в пресс-службе Социального фонда России. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T15:44
2023-01-06T15:44
2023-01-06T15:44
общество
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Единое пособие оформлено родителям 80 тысяч детей, сообщили в пресс-службе Социального фонда России. "Социальный фонд назначил единое пособие на 80 тысяч детей до 17 лет. Первые выплаты семьи получат уже на следующей неделе", — говорится в сообщении. В фонд уже поступило 670 тысяч заявлений на новую выплату. Там отметили, что выплаты также получат 1,5 тысячи беременных, по заявлениям которых было вынесено положительное решение. Помимо этого, за первые дни января Социальный фонд одобрил выплаты на 33 тысяч первенцев до трех лет, появившихся в семьях до конца прошлого года. Единое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Оно назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей.
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общество, россия
В России единое пособие оформили родителям 80 тысяч детей
Соцфонд: единое пособие в России оформили родителям 80 тысяч детей
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости.
Единое пособие оформлено родителям 80 тысяч детей, сообщили
в пресс-службе Социального фонда России.
"Социальный фонд назначил единое пособие на 80 тысяч детей до 17 лет. Первые выплаты семьи получат уже на следующей неделе", — говорится в сообщении.
В фонд уже поступило 670 тысяч заявлений на новую выплату. Там отметили, что выплаты также получат 1,5 тысячи беременных, по заявлениям которых было вынесено положительное решение.
Помимо этого, за первые дни января Социальный фонд одобрил выплаты на 33 тысяч первенцев до трех лет, появившихся в семьях до конца прошлого года.
Единое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Оно назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей.