https://ria.ru/20230106/pomosch-1843310449.html
США выделили новый рекордный пакет помощи странам восточного блока НАТО
США выделили новый рекордный пакет помощи странам восточного блока НАТО - РИА Новости, 06.01.2023
США выделили новый рекордный пакет помощи странам восточного блока НАТО
США в рамках крупнейшего в истории пакета военной помощи выделяют 682 миллиона долларов странам восточного блока НАТО на закупку вооружений, заявила... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T21:11
2023-01-06T21:11
2023-01-06T21:22
в мире
нато
сша
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. США в рамках крупнейшего в истории пакета военной помощи выделяют 682 миллиона долларов странам восточного блока НАТО на закупку вооружений, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Сегодняшний пакет помощи включает в том числе 682 миллиона для региональных партнеров и партнеров НАТО по восточному флангу НАТО на восполнение пожертвованной ими военной техники", - сказала Жан-Пьер журналистам.Данные средства являются частью рекордного по объему пакета военной помощи объемом в 3 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20221223/ukraina-1840896569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, сша, карин жан-пьер
В мире, НАТО, США, Карин Жан-Пьер
21:11 06.01.2023 (обновлено: 21:22 06.01.2023)
США выделили новый рекордный пакет помощи странам восточного блока НАТО
США выделили 682 миллиона долларов странам восточного блока НАТО на закупку вооружений
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. США в рамках крупнейшего в истории пакета военной помощи выделяют 682 миллиона долларов странам восточного блока НАТО на закупку вооружений, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Сегодняшний пакет помощи включает в том числе 682 миллиона для региональных партнеров и партнеров НАТО по восточному флангу НАТО на восполнение пожертвованной ими военной техники", - сказала Жан-Пьер журналистам.
Данные средства являются частью рекордного по объему пакета военной помощи объемом в 3 миллиарда долларов.