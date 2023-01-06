https://ria.ru/20230106/pomosch-1843310449.html

США выделили новый рекордный пакет помощи странам восточного блока НАТО

США выделили новый рекордный пакет помощи странам восточного блока НАТО - РИА Новости, 06.01.2023

США выделили новый рекордный пакет помощи странам восточного блока НАТО

США в рамках крупнейшего в истории пакета военной помощи выделяют 682 миллиона долларов странам восточного блока НАТО на закупку вооружений, заявила... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T21:11

2023-01-06T21:11

2023-01-06T21:22

в мире

нато

сша

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. США в рамках крупнейшего в истории пакета военной помощи выделяют 682 миллиона долларов странам восточного блока НАТО на закупку вооружений, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Сегодняшний пакет помощи включает в том числе 682 миллиона для региональных партнеров и партнеров НАТО по восточному флангу НАТО на восполнение пожертвованной ими военной техники", - сказала Жан-Пьер журналистам.Данные средства являются частью рекордного по объему пакета военной помощи объемом в 3 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20221223/ukraina-1840896569.html

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, нато, сша, карин жан-пьер