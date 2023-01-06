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США выделили новый рекордный пакет помощи странам восточного блока НАТО - РИА Новости, 06.01.2023
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США выделили новый рекордный пакет помощи странам восточного блока НАТО
США выделили новый рекордный пакет помощи странам восточного блока НАТО - РИА Новости, 06.01.2023
США выделили новый рекордный пакет помощи странам восточного блока НАТО
США в рамках крупнейшего в истории пакета военной помощи выделяют 682 миллиона долларов странам восточного блока НАТО на закупку вооружений, заявила... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T21:11
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в мире
нато
сша
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. США в рамках крупнейшего в истории пакета военной помощи выделяют 682 миллиона долларов странам восточного блока НАТО на закупку вооружений, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Сегодняшний пакет помощи включает в том числе 682 миллиона для региональных партнеров и партнеров НАТО по восточному флангу НАТО на восполнение пожертвованной ими военной техники", - сказала Жан-Пьер журналистам.Данные средства являются частью рекордного по объему пакета военной помощи объемом в 3 миллиарда долларов.
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в мире, нато, сша, карин жан-пьер
В мире, НАТО, США, Карин Жан-Пьер
21:11 06.01.2023 (обновлено: 21:22 06.01.2023)
 
США выделили новый рекордный пакет помощи странам восточного блока НАТО

США выделили 682 миллиона долларов странам восточного блока НАТО на закупку вооружений

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. США в рамках крупнейшего в истории пакета военной помощи выделяют 682 миллиона долларов странам восточного блока НАТО на закупку вооружений, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Сегодняшний пакет помощи включает в том числе 682 миллиона для региональных партнеров и партнеров НАТО по восточному флангу НАТО на восполнение пожертвованной ими военной техники", - сказала Жан-Пьер журналистам.
Данные средства являются частью рекордного по объему пакета военной помощи объемом в 3 миллиарда долларов.
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