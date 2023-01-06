https://ria.ru/20230106/pomosch-1843309712.html

США объявили о новом крупнейшем пакете помощи Украине

США объявили о новом крупнейшем пакете помощи Украине - РИА Новости, 06.01.2023

США объявили о новом крупнейшем пакете помощи Украине

США отправят Украине крупнейший в истории пакет помощи на три миллиарда долларов, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T21:00

2023-01-06T21:00

2023-01-06T22:57

сша

украина

специальная военная операция на украине

в мире

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. США отправят Украине крупнейший в истории пакет помощи на три миллиарда долларов, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."США продемонстрируют неизменную приверженность обеспечению способности Украины защищать себя", — заявила она на брифинге.Как следует из обнародованного Пентагоном заявления, в пакет вошли зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением. Точное число ракет, а также платформа, с которой планируется запускать их, не уточняются. Между тем, как писала ранее газета Politico, данный тип может запускаться как с моря, так и с суши для перехвата самолетов или крылатых ракет противника.Помимо этого, в пакет вошли 50 боевых машин пехоты Bradley, передачу которых анонсировали ранее СМИ, сто бронетранспортеров М113, 500 противотанковых ракет, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубицы, десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.Также Вашингтон объявил о выделении 682 миллионов долларов странам восточного блока НАТО на закупку пожервованных ими вооружений.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Киев оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что продолжающиеся поставки военной техники ведут к усугублению конфликта и не сулят ничего хорошего Украине.

https://ria.ru/20230106/reznikov-1843313801.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сша, украина, в мире, карин жан-пьер