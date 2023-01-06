https://ria.ru/20230106/pomosch-1843309712.html
США объявили о новом крупнейшем пакете помощи Украине
США объявили о новом крупнейшем пакете помощи Украине - РИА Новости, 06.01.2023
США объявили о новом крупнейшем пакете помощи Украине
США отправят Украине крупнейший в истории пакет помощи на три миллиарда долларов, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T21:00
2023-01-06T21:00
2023-01-06T22:57
сша
украина
специальная военная операция на украине
в мире
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. США отправят Украине крупнейший в истории пакет помощи на три миллиарда долларов, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."США продемонстрируют неизменную приверженность обеспечению способности Украины защищать себя", — заявила она на брифинге.Как следует из обнародованного Пентагоном заявления, в пакет вошли зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением. Точное число ракет, а также платформа, с которой планируется запускать их, не уточняются. Между тем, как писала ранее газета Politico, данный тип может запускаться как с моря, так и с суши для перехвата самолетов или крылатых ракет противника.Помимо этого, в пакет вошли 50 боевых машин пехоты Bradley, передачу которых анонсировали ранее СМИ, сто бронетранспортеров М113, 500 противотанковых ракет, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубицы, десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.Также Вашингтон объявил о выделении 682 миллионов долларов странам восточного блока НАТО на закупку пожервованных ими вооружений.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Киев оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что продолжающиеся поставки военной техники ведут к усугублению конфликта и не сулят ничего хорошего Украине.
https://ria.ru/20230106/reznikov-1843313801.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, в мире, карин жан-пьер
США, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Карин Жан-Пьер
21:00 06.01.2023 (обновлено: 22:57 06.01.2023)
США объявили о новом крупнейшем пакете помощи Украине
США объявили о выделении нового пакета помощи Украине на три миллиарда долларов
ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. США отправят Украине крупнейший в истории пакет помощи на три миллиарда долларов, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"США продемонстрируют неизменную приверженность обеспечению способности Украины защищать себя", — заявила она на брифинге.
Как следует из обнародованного Пентагоном заявления, в пакет вошли зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением. Точное число ракет, а также платформа, с которой планируется запускать их, не уточняются. Между тем, как писала ранее газета Politico, данный тип может запускаться как с моря, так и с суши для перехвата самолетов или крылатых ракет противника.
Помимо этого, в пакет вошли 50 боевых машин пехоты Bradley, передачу которых анонсировали ранее СМИ, сто бронетранспортеров М113, 500 противотанковых ракет, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубицы, десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.
"Таким образом, США с начала работы администрации Байдена выделили Украине военную помощь на сумму более чем 24,9 миллиарда долларов", — резюмировали в Пентагоне.
Также Вашингтон объявил о выделении 682 миллионов долларов странам восточного блока НАТО на закупку пожервованных ими вооружений.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Киев оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что продолжающиеся поставки военной техники ведут к усугублению конфликта и не сулят ничего хорошего Украине.