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Апелляционный суд отказал прокуратуре в аресте мэра Полтавы, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2023
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https://ria.ru/20230106/poltava-1843258206.html
Апелляционный суд отказал прокуратуре в аресте мэра Полтавы, пишут СМИ
Апелляционный суд отказал прокуратуре в аресте мэра Полтавы, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2023
Апелляционный суд отказал прокуратуре в аресте мэра Полтавы, пишут СМИ
Апелляционный суд Полтавской области Украины отказал прокуратуре в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для мэра Полтавы Александра Мамая,... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T13:23
2023-01-06T13:23
специальная военная операция на украине
в мире
полтава
полтавская область
украина
служба безопасности украины
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Апелляционный суд Полтавской области Украины отказал прокуратуре в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для мэра Полтавы Александра Мамая, вернув дело на рассмотрение в райсуд, пишет украинское издание "Страна.ua". Ранее СБУ подтвердила информацию о том, что мэра Полтавы заподозрили в распространении информации о размещении украинских войск, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Мамай опубликовал обращение к Владимиру Зеленскому и назвал подозрение СБУ в отношении него политически мотивированным. Он также заявил, что руководитель Полтавской областной прокуратуры Антон Столетний оказывает давление на суд, и обратился в территориальное отделение госбюро расследований, обвинив прокурора в уголовном правонарушении. "Апелляционный суд Полтавской области отказал прокуратуре в избрании меры пресечения мэру Полтавы Александру Мамаю в виде содержания под стражей. Суд отправил дело на рассмотрение в Октябрьский райсуд Полтавы. Интересно, что дело это в Апелляционный суд из Октябрьского райсуда ранее как раз и было перенаправлено", - пишет "Страна.ua". По информации издания, райсуд не мог избрать меру пресечения, поскольку все следственные судьи, которые не в отпуске, взяли самоотвод. "Адвокат Александра Мамая Вячеслав Делия во время заседания в апелляционном суде заявил, что в райсуде есть 12 судей (а отводы взяли только пять), а потому он вполне может избрать меру пресечения. Апелляционный суд принял его аргументы и вернул дело на рассмотрение в Октябрьский райсуд", - пишет издание.
https://ria.ru/20221229/poltava-1842221997.html
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в мире, полтава, полтавская область, украина, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтава, Полтавская область, Украина, Служба безопасности Украины
13:23 06.01.2023
 
Апелляционный суд отказал прокуратуре в аресте мэра Полтавы, пишут СМИ

"Страна.ua": апелляционный суд отказал прокуратуре в аресте мэра Полтавы Мамая

© Depositphotos.com / troyanphoto Полтава
Полтава - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© Depositphotos.com / troyanphoto
Полтава. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Апелляционный суд Полтавской области Украины отказал прокуратуре в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для мэра Полтавы Александра Мамая, вернув дело на рассмотрение в райсуд, пишет украинское издание "Страна.ua".
Ранее СБУ подтвердила информацию о том, что мэра Полтавы заподозрили в распространении информации о размещении украинских войск, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Мамай опубликовал обращение к Владимиру Зеленскому и назвал подозрение СБУ в отношении него политически мотивированным. Он также заявил, что руководитель Полтавской областной прокуратуры Антон Столетний оказывает давление на суд, и обратился в территориальное отделение госбюро расследований, обвинив прокурора в уголовном правонарушении.
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"Апелляционный суд Полтавской области отказал прокуратуре в избрании меры пресечения мэру Полтавы Александру Мамаю в виде содержания под стражей. Суд отправил дело на рассмотрение в Октябрьский райсуд Полтавы. Интересно, что дело это в Апелляционный суд из Октябрьского райсуда ранее как раз и было перенаправлено", - пишет "Страна.ua".
По информации издания, райсуд не мог избрать меру пресечения, поскольку все следственные судьи, которые не в отпуске, взяли самоотвод.
"Адвокат Александра Мамая Вячеслав Делия во время заседания в апелляционном суде заявил, что в райсуде есть 12 судей (а отводы взяли только пять), а потому он вполне может избрать меру пресечения. Апелляционный суд принял его аргументы и вернул дело на рассмотрение в Октябрьский райсуд", - пишет издание.
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