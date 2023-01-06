https://ria.ru/20230106/poltava-1843258206.html

Апелляционный суд отказал прокуратуре в аресте мэра Полтавы, пишут СМИ

Апелляционный суд отказал прокуратуре в аресте мэра Полтавы, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2023

Апелляционный суд отказал прокуратуре в аресте мэра Полтавы, пишут СМИ

Апелляционный суд Полтавской области Украины отказал прокуратуре в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для мэра Полтавы Александра Мамая,... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T13:23

2023-01-06T13:23

2023-01-06T13:23

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Апелляционный суд Полтавской области Украины отказал прокуратуре в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для мэра Полтавы Александра Мамая, вернув дело на рассмотрение в райсуд, пишет украинское издание "Страна.ua". Ранее СБУ подтвердила информацию о том, что мэра Полтавы заподозрили в распространении информации о размещении украинских войск, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Мамай опубликовал обращение к Владимиру Зеленскому и назвал подозрение СБУ в отношении него политически мотивированным. Он также заявил, что руководитель Полтавской областной прокуратуры Антон Столетний оказывает давление на суд, и обратился в территориальное отделение госбюро расследований, обвинив прокурора в уголовном правонарушении. "Апелляционный суд Полтавской области отказал прокуратуре в избрании меры пресечения мэру Полтавы Александру Мамаю в виде содержания под стражей. Суд отправил дело на рассмотрение в Октябрьский райсуд Полтавы. Интересно, что дело это в Апелляционный суд из Октябрьского райсуда ранее как раз и было перенаправлено", - пишет "Страна.ua". По информации издания, райсуд не мог избрать меру пресечения, поскольку все следственные судьи, которые не в отпуске, взяли самоотвод. "Адвокат Александра Мамая Вячеслав Делия во время заседания в апелляционном суде заявил, что в райсуде есть 12 судей (а отводы взяли только пять), а потому он вполне может избрать меру пресечения. Апелляционный суд принял его аргументы и вернул дело на рассмотрение в Октябрьский райсуд", - пишет издание.

https://ria.ru/20221229/poltava-1842221997.html

https://ria.ru/20221202/ukraina-1835934842.html

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в мире, полтава, полтавская область, украина, служба безопасности украины