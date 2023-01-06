https://ria.ru/20230106/poligon-1843243507.html
Лукашенко посетил полигон, где размещена российская часть совместных войск
Лукашенко посетил полигон, где размещена российская часть совместных войск - РИА Новости, 06.01.2023
Лукашенко посетил полигон, где размещена российская часть совместных войск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посещает 230-й общевойсковой полигон Западного оперативного командования сухопутных войск республики, где в том числе... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T11:06
2023-01-06T11:06
2023-01-06T13:57
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
россия
сергей шойгу
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ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ ПОЛИГОН (Брестская область, Белоруссия), 6 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посещает 230-й общевойсковой полигон Западного оперативного командования сухопутных войск республики, где в том числе размещена российская составляющая белорусско-российской региональной группировки войск, передает корреспондент РИА Новости.Глава белорусского государства, в частности, заслушал доклад о завершении боевого слаживания частей и соединений региональной группировки войск.Представитель российских вооруженных сил заявил Лукашенко, что российские "соединения совместно с подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь на полигонах Беларуси провели учения, командно-штабные тренировки в рамках проведения тренировок союзных сил". По его словам, в частности, совместные учения провели мотострелковые и танковые подразделения, специальные войска, в том числе подразделения ПВО. Военнослужащий подчеркнул, что российские подразделения готовы к выполнению задач по предназначению, и поблагодарил белорусскую сторону за помощь в части мероприятий, касающихся подготовки личного состава.Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Вскоре российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. Сообщалось, что в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что Россия и Белоруссия с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.В четверг минобороны Белоруссии сообщило, что в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается поэтапное наращивание региональной группировки войск Белоруссии и Российской Федерации. В Белоруссию продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил РФ.По данным министерства, с прибывающими подразделениями на полигонах в Белоруссии спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания. Также планируются совместные летно-тактические учения, для их проведения будет увеличен воздушный компонент группировки войск.Как заявил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Белоруссии Валерий Ревенко, усиление региональной белорусско-российской группировки войск направлено на укрепление обороноспособности Союзного государства, а не против третьих стран.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, сергей шойгу
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Сергей Шойгу
11:06 06.01.2023 (обновлено: 13:57 06.01.2023)
Лукашенко посетил полигон, где размещена российская часть совместных войск
Президент Белоруссии Лукашенко посетил место размещения российской части группировки войск
ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ ПОЛИГОН (Брестская область, Белоруссия), 6 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посещает 230-й общевойсковой полигон Западного оперативного командования сухопутных войск республики, где в том числе размещена российская составляющая белорусско-российской региональной группировки войск, передает корреспондент РИА Новости.
Глава белорусского государства, в частности, заслушал доклад о завершении боевого слаживания частей и соединений региональной группировки войск.
Представитель российских вооруженных сил заявил Лукашенко, что российские "соединения совместно с подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь на полигонах Беларуси
провели учения, командно-штабные тренировки в рамках проведения тренировок союзных сил". По его словам, в частности, совместные учения провели мотострелковые и танковые подразделения, специальные войска, в том числе подразделения ПВО. Военнослужащий подчеркнул, что российские подразделения готовы к выполнению задач по предназначению, и поблагодарил белорусскую сторону за помощь в части мероприятий, касающихся подготовки личного состава.
Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным
о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Вскоре российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. Сообщалось, что в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.
Министр обороны России Сергей Шойгу
сообщал, что Россия и Белоруссия с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.
В четверг минобороны Белоруссии сообщило, что в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается поэтапное наращивание региональной группировки войск Белоруссии и Российской Федерации. В Белоруссию продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил РФ.
По данным министерства, с прибывающими подразделениями на полигонах в Белоруссии спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания. Также планируются совместные летно-тактические учения, для их проведения будет увеличен воздушный компонент группировки войск.
Как заявил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Белоруссии Валерий Ревенко, усиление региональной белорусско-российской группировки войск направлено на укрепление обороноспособности Союзного государства, а не против третьих стран.