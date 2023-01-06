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Российский боец рассказал о несоблюдении Киевом перемирия - РИА Новости, 06.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/peremirie-1843320194.html
Российский боец рассказал о несоблюдении Киевом перемирия
Российский боец рассказал о несоблюдении Киевом перемирия - РИА Новости, 06.01.2023
Российский боец рассказал о несоблюдении Киевом перемирия
Бойцы ВС РФ, выполняющие задачи на сватовском направлении в Донбассе, придерживаются приказа о режиме прекращения огня на рождественское перемирие, а Киев его... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T23:51
2023-01-06T23:51
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
сергей шойгу
владимир зеленский
киев
россия
донбасс
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СВАТОВО (ЛНР), 6 янв - РИА Новости. Бойцы ВС РФ, выполняющие задачи на сватовском направлении в Донбассе, придерживаются приказа о режиме прекращения огня на рождественское перемирие, а Киев его не соблюдает, сообщил РИА Новости боец западной группировки войск ВС РФ с позывным "Борода". Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта. "Верховный главнокомандующий дал приказ после 12:00 (мск) огонь не открывать. Мы сидим в ожидании целей, если цель, будет будем отрабатывать. Перемирие с нашей стороны. С их стороны, конечно же, нет. Орудия зачехлены, свернуты стоят под навесами. Они (украинские военнослужащие) перемирие не соблюдают", - рассказал боец. В ЕС с недоверием отнеслись к предложению Москвы, в ООН заявили, что генсек Антониу Гутерреш приветствовал бы его. Согласно словам председателя Всемирного союза староверов (ВСС) Леонида Севастьянова, папа Римский Франциск также поддержал эту идею.
https://ria.ru/20230106/gosdep-1843319805.html
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в мире, владимир путин, сергей шойгу, владимир зеленский, киев, россия, донбасс, евросоюз, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Владимир Зеленский, Киев, Россия, Донбасс, Евросоюз, ООН
23:51 06.01.2023
 
Российский боец рассказал о несоблюдении Киевом перемирия

Российский боец "Борода": Киев не соблюдает перемирие на Сватовском направлении

© РИА Новости / Андрей КоцСватовский оборонительный рубеж
Сватовский оборонительный рубеж - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Сватовский оборонительный рубеж. Архивное фото
Читать ria.ru в
СВАТОВО (ЛНР), 6 янв - РИА Новости. Бойцы ВС РФ, выполняющие задачи на сватовском направлении в Донбассе, придерживаются приказа о режиме прекращения огня на рождественское перемирие, а Киев его не соблюдает, сообщил РИА Новости боец западной группировки войск ВС РФ с позывным "Борода".
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
Вчера, 23:42
США обвинили Россию "использовании" прекращения огня для перегруппировки
"Верховный главнокомандующий дал приказ после 12:00 (мск) огонь не открывать. Мы сидим в ожидании целей, если цель, будет будем отрабатывать. Перемирие с нашей стороны. С их стороны, конечно же, нет. Орудия зачехлены, свернуты стоят под навесами. Они (украинские военнослужащие) перемирие не соблюдают", - рассказал боец.
В ЕС с недоверием отнеслись к предложению Москвы, в ООН заявили, что генсек Антониу Гутерреш приветствовал бы его. Согласно словам председателя Всемирного союза староверов (ВСС) Леонида Севастьянова, папа Римский Франциск также поддержал эту идею.
Конашенков о режиме прекращения огня по линии соприкосновения сторон на Украине - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинСергей ШойгуВладимир ЗеленскийКиевРоссияДонбассЕвросоюзООН
 
 
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