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Российский боец рассказал о несоблюдении Киевом перемирия
Российский боец рассказал о несоблюдении Киевом перемирия - РИА Новости, 06.01.2023
Российский боец рассказал о несоблюдении Киевом перемирия
Бойцы ВС РФ, выполняющие задачи на сватовском направлении в Донбассе, придерживаются приказа о режиме прекращения огня на рождественское перемирие, а Киев его... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T23:51
2023-01-06T23:51
2023-01-06T23:51
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
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СВАТОВО (ЛНР), 6 янв - РИА Новости. Бойцы ВС РФ, выполняющие задачи на сватовском направлении в Донбассе, придерживаются приказа о режиме прекращения огня на рождественское перемирие, а Киев его не соблюдает, сообщил РИА Новости боец западной группировки войск ВС РФ с позывным "Борода". Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта. "Верховный главнокомандующий дал приказ после 12:00 (мск) огонь не открывать. Мы сидим в ожидании целей, если цель, будет будем отрабатывать. Перемирие с нашей стороны. С их стороны, конечно же, нет. Орудия зачехлены, свернуты стоят под навесами. Они (украинские военнослужащие) перемирие не соблюдают", - рассказал боец. В ЕС с недоверием отнеслись к предложению Москвы, в ООН заявили, что генсек Антониу Гутерреш приветствовал бы его. Согласно словам председателя Всемирного союза староверов (ВСС) Леонида Севастьянова, папа Римский Франциск также поддержал эту идею.
https://ria.ru/20230106/gosdep-1843319805.html
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Российский боец рассказал о несоблюдении Киевом перемирия
Российский боец "Борода": Киев не соблюдает перемирие на Сватовском направлении