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В Госдуме назвали отказ Киева от рождественского перемирия богохульством - РИА Новости, 06.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/peremirie-1843243077.html
В Госдуме назвали отказ Киева от рождественского перемирия богохульством
В Госдуме назвали отказ Киева от рождественского перемирия богохульством - РИА Новости, 06.01.2023
В Госдуме назвали отказ Киева от рождественского перемирия богохульством
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал отказ киевских властей от рождественского перемирия богохульством. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T11:05
2023-01-06T11:05
специальная военная операция на украине
религия
госдума рф
россия
украина
михаил шеремет
владимир путин
сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал отказ киевских властей от рождественского перемирия богохульством. "Это богохульство со стороны киевского режима. Хотя всем ясно, что решение принимается за океаном в Вашингтоне, а там у нынешней власти в лице их президента (Джо - ред.) Байдена нет ничего святого", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, власти США воспринимают украинцев как индейцев, заставляя их умирать ради "бус" в виде обещаний мифической свободы, демократии и беззаботной жизни. "Зеленский и его окружение предали свою веру и народ. Вести с ним какие-либо переговоры бесполезно", - заключил депутат. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Президент РФ Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска. В ЕС с недоверием отнеслись к предложению Москвы, в ООН заявили, что генсек Антониу Гутерреш приветствовал бы его. Согласно председателю Всемирного союза староверов (ВСС) Леониду Севастьянову, папа римский Франциск также поддержал эту идею. Владимир Зеленский в вечернем обращении отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта. О том, что Киев отказывается поддерживать рождественское перемирие, немногим ранее заявлял и секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html
https://ria.ru/20230105/peremirie-1843189844.html
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религия, госдума рф, россия, украина, михаил шеремет, владимир путин, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Религия, Госдума РФ, Россия, Украина, Михаил Шеремет, Владимир Путин, Сергей Шойгу
11:05 06.01.2023
 
В Госдуме назвали отказ Киева от рождественского перемирия богохульством

Депутат ГД от Крыма Шеремет назвал отказ Киева от рождественского перемирия богохульством

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал отказ киевских властей от рождественского перемирия богохульством.
"Это богохульство со стороны киевского режима. Хотя всем ясно, что решение принимается за океаном в Вашингтоне, а там у нынешней власти в лице их президента (Джо - ред.) Байдена нет ничего святого", - сказал РИА Новости Шеремет.
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Миру придется долго платить за грехи и ошибки Запада
По его словам, власти США воспринимают украинцев как индейцев, заставляя их умирать ради "бус" в виде обещаний мифической свободы, демократии и беззаботной жизни.
"Зеленский и его окружение предали свою веру и народ. Вести с ним какие-либо переговоры бесполезно", - заключил депутат.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Президент РФ Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска.
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РПЦ высоко оценила поручение Путина о рождественском перемирии
В ЕС с недоверием отнеслись к предложению Москвы, в ООН заявили, что генсек Антониу Гутерреш приветствовал бы его. Согласно председателю Всемирного союза староверов (ВСС) Леониду Севастьянову, папа римский Франциск также поддержал эту идею.
Владимир Зеленский в вечернем обращении отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта. О том, что Киев отказывается поддерживать рождественское перемирие, немногим ранее заявлял и секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРелигияГосдума РФРоссияУкраинаМихаил ШереметВладимир ПутинСергей Шойгу
 
 
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