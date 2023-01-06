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Медведев прокомментировал отказ Киева от рождественского перемирия - РИА Новости, 06.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/peremirie-1843241726.html
Медведев прокомментировал отказ Киева от рождественского перемирия
Медведев прокомментировал отказ Киева от рождественского перемирия - РИА Новости, 06.01.2023
Медведев прокомментировал отказ Киева от рождественского перемирия
Киев отверг руку христианского милосердия, которую протянула ему Москва на Рождество, но в этом случае будет даже меньше проблем и лукавства, заявил... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T10:52
2023-01-06T15:53
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
владимир путин
сергей шойгу
украина
киев
мид германии
россия
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Киев отверг руку христианского милосердия, которую протянула ему Москва на Рождество, но в этом случае будет даже меньше проблем и лукавства, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя отказ Украины от предложения рождественского перемирия. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Президент РФ Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска. Владимир Зеленский в вечернем обращении отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта. "Украинцам была протянута рука христианского милосердия на Великий Праздник. Их руководители ее отвергли", - написал Медведев в своем телеграм-канале. Он предположил, что большинство российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, "спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество", поскольку в этом случае "меньше проблем и лукавства". "Людей, лишившихся возможности сходить в церковь, жалко. А вот свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности. Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев. На этом основана дрессура. И она будет продолжена западными свинопасами", - отметил Медведев. Зампредседателя Совбеза добавил, что и "малограмотная германская бабка (глава МИД Германии Анналена - ред.) Бербок и ряд других смотрящих по европейскому свинарнику успели вякнуть про недопустимость перемирия". "Наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных. Им не привыкать", - заключил Медведев.
https://ria.ru/20230105/medvedev-1843160038.html
https://ria.ru/20230105/peremirie-1843204735.html
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дмитрий медведев, владимир путин, сергей шойгу, украина, киев, мид германии, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Киев, МИД Германии, Россия
10:52 06.01.2023 (обновлено: 15:53 06.01.2023)
 
Медведев прокомментировал отказ Киева от рождественского перемирия

Медведев ответил Украине на отказ от перемирия на Рождество фразой "меньше проблем"

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Киев отверг руку христианского милосердия, которую протянула ему Москва на Рождество, но в этом случае будет даже меньше проблем и лукавства, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя отказ Украины от предложения рождественского перемирия.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Президент РФ Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска. Владимир Зеленский в вечернем обращении отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
Вчера, 15:48Специальная военная операция на Украине
Медведев резко ответил на обращение посольства США к россиянам
"Украинцам была протянута рука христианского милосердия на Великий Праздник. Их руководители ее отвергли", - написал Медведев в своем телеграм-канале.
Он предположил, что большинство российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, "спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество", поскольку в этом случае "меньше проблем и лукавства".
"Людей, лишившихся возможности сходить в церковь, жалко. А вот свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности. Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев. На этом основана дрессура. И она будет продолжена западными свинопасами", - отметил Медведев.
Зампредседателя Совбеза добавил, что и "малограмотная германская бабка (глава МИД Германии Анналена - ред.) Бербок и ряд других смотрящих по европейскому свинарнику успели вякнуть про недопустимость перемирия".
"Наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных. Им не привыкать", - заключил Медведев.
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Вчера, 22:50Специальная военная операция на Украине
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