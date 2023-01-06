10:52 06.01.2023 (обновлено: 15:53 06.01.2023)
Медведев прокомментировал отказ Киева от рождественского перемирия
Медведев ответил Украине на отказ от перемирия на Рождество фразой "меньше проблем"
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Киев отверг руку христианского милосердия, которую протянула ему Москва на Рождество, но в этом случае будет даже меньше проблем и лукавства, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя отказ Украины от предложения рождественского перемирия.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Президент РФ Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска. Владимир Зеленский в вечернем обращении отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта.
"Украинцам была протянута рука христианского милосердия на Великий Праздник. Их руководители ее отвергли", - написал Медведев в своем телеграм-канале.
Он предположил, что большинство российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, "спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество", поскольку в этом случае "меньше проблем и лукавства".
"Людей, лишившихся возможности сходить в церковь, жалко. А вот свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности. Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев. На этом основана дрессура. И она будет продолжена западными свинопасами", - отметил Медведев.
Зампредседателя Совбеза добавил, что и "малограмотная германская бабка (глава МИД Германии Анналена - ред.) Бербок и ряд других смотрящих по европейскому свинарнику успели вякнуть про недопустимость перемирия".
"Наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных. Им не привыкать", - заключил Медведев.