https://ria.ru/20230106/obstrel-1843292959.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 06.01.2023

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска в пятый раз после установленного РФ с 12.00 6 января до 24.00 7 января режима прекращения огня обстреляли Донецк, выпустив три снаряда... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T17:41

2023-01-06T17:41

2023-01-06T17:46

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

безопасность

украина

в мире

владимир путин

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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска в пятый раз после установленного РФ с 12.00 6 января до 24.00 7 января режима прекращения огня обстреляли Донецк, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.30 - населенный пункт Александрополь – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В четверг президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230105/rabota-1843168921.html

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