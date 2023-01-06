https://ria.ru/20230106/neft-1843234036.html

СМИ: Казахстан не смог наладить поставки нефти в обход России

СМИ: Казахстан не смог наладить поставки нефти в обход России - РИА Новости, 06.01.2023

СМИ: Казахстан не смог наладить поставки нефти в обход России

Казахстан не смог найти выгодные альтернативные пути поставок нефти в обход России, пишут "Известия". РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T09:22

2023-01-06T09:22

2023-01-06T11:36

экономика

цены на нефть

казахстан

россия

азербайджан

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Казахстан не смог найти выгодные альтернативные пути поставок нефти в обход России, пишут "Известия".По информации издания, альтернативой для казахстанских экспортеров могли бы стать такие страны, как Иран и Китай, однако здесь есть свои нюансы — Пекин активно закупает черное золото у России, так как Москва предоставляет хорошие скидки, а с Тегераном можно налаживать торговлю только при условии, что будет достигнут прорыв по ядерной сделке. Еще одним вариантом могла бы стать перевозка нефти через Азербайджан, однако это затратно, указывается в статье.В ноябре Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция согласовали принципы работы Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) на ближайшие пять лет. План подразумевает увеличение поставок товаров из Казахстана в обход России до десяти миллионов тонн в год.

https://ria.ru/20230103/neft-1842898833.html

казахстан

россия

азербайджан

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, казахстан, россия, азербайджан, санкции в отношении россии