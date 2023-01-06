https://ria.ru/20230106/neft-1843234036.html
СМИ: Казахстан не смог наладить поставки нефти в обход России
СМИ: Казахстан не смог наладить поставки нефти в обход России - РИА Новости, 06.01.2023
СМИ: Казахстан не смог наладить поставки нефти в обход России
Казахстан не смог найти выгодные альтернативные пути поставок нефти в обход России, пишут "Известия". РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T09:22
2023-01-06T09:22
2023-01-06T11:36
экономика
цены на нефть
казахстан
россия
азербайджан
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Казахстан не смог найти выгодные альтернативные пути поставок нефти в обход России, пишут "Известия".По информации издания, альтернативой для казахстанских экспортеров могли бы стать такие страны, как Иран и Китай, однако здесь есть свои нюансы — Пекин активно закупает черное золото у России, так как Москва предоставляет хорошие скидки, а с Тегераном можно налаживать торговлю только при условии, что будет достигнут прорыв по ядерной сделке. Еще одним вариантом могла бы стать перевозка нефти через Азербайджан, однако это затратно, указывается в статье.В ноябре Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция согласовали принципы работы Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) на ближайшие пять лет. План подразумевает увеличение поставок товаров из Казахстана в обход России до десяти миллионов тонн в год.
https://ria.ru/20230103/neft-1842898833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, казахстан, россия, азербайджан, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Казахстан, Россия, Азербайджан, Санкции в отношении России
09:22 06.01.2023 (обновлено: 11:36 06.01.2023)
СМИ: Казахстан не смог наладить поставки нефти в обход России
"Известия": Казахстан не смог наладить поставки нефти в обход России в 2022 году