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Первые два пролета автомобильной части Крымского моста установят в январе - РИА Новости, 06.01.2023
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Первые два пролета автомобильной части Крымского моста установят в январе
Первые два пролета автомобильной части Крымского моста установят в январе - РИА Новости, 06.01.2023
Первые два пролета автомобильной части Крымского моста установят в январе
В январе на Крымском мосту дважды введут временные ограничения движения для надвижки пролетов, сообщается в Telegram-канале Федерального дорожного агентства. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T11:20
2023-01-06T12:41
общество
крымский мост
республика крым
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В январе на Крымском мосту дважды введут временные ограничения движения для надвижки пролетов, сообщается в Telegram-канале Федерального дорожного агентства. В новогодние праздники ограничений движения не будет. В феврале планируется заменить еще два пролета, затем специалисты установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетона и нанесут разметку. Правую полосу автомобильной части отремонтировали в начале декабря."Работы на Крымском мосту ведутся круглосуточно. Его автодорожная часть будет полностью восстановлена в марте этого года", — заключили в агентстве.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов, погибли четыре человека. В ФСБ заявили, что теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
республика крым
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общество, крымский мост, республика крым, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Общество, Крымский мост, Республика Крым, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
11:20 06.01.2023 (обновлено: 12:41 06.01.2023)
 
Первые два пролета автомобильной части Крымского моста установят в январе

Росавтодор планирует установить два пролета автомобильной части Крымского моста в январе

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВосстановительные работы на Крымском мосту
Восстановительные работы на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Восстановительные работы на Крымском мосту . Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В январе на Крымском мосту дважды введут временные ограничения движения для надвижки пролетов, сообщается в Telegram-канале Федерального дорожного агентства.
"Специалисты закончили восстановление подферменных площадок на опорах Крымского моста <...> Надвижку первых двух пролетов левой стороны Крымского моста поочередно выполнят в январе. Для этого будут дважды введены временные ограничения движения. Восстановительные работы на автодорожной части моста не влияют на движение транспорта", — говорится в публикации.
В новогодние праздники ограничений движения не будет.
В феврале планируется заменить еще два пролета, затем специалисты установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетона и нанесут разметку.
Правую полосу автомобильной части отремонтировали в начале декабря.
"Работы на Крымском мосту ведутся круглосуточно. Его автодорожная часть будет полностью восстановлена в марте этого года", — заключили в агентстве.
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов, погибли четыре человека. В ФСБ заявили, что теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
В рекордные сроки: ремонт Крымского моста
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Специалисты установили на Крымском мосту первый готовый пролет автодорожной части.

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода
1 из 9

Специалисты установили на Крымском мосту первый готовый пролет автодорожной части.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
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© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Конструкцию весом более 300 тонн привезли к месту монтажа на многоколесном самоходном модуле.

Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
2 из 9

Конструкцию весом более 300 тонн привезли к месту монтажа на многоколесном самоходном модуле.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

На пролете наладили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту, установили металлоконструкции смотровых ходов.

Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
3 из 9

На пролете наладили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту, установили металлоконструкции смотровых ходов.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

При монтаже использовали поперечную надвижку, это позволило выполнить работу в кратчайшие сроки.

Строитель во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
4 из 9

При монтаже использовали поперечную надвижку, это позволило выполнить работу в кратчайшие сроки.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода.

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода
5 из 9

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Монтаж следующего пролета начнется уже через несколько дней.

Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
6 из 9

Монтаж следующего пролета начнется уже через несколько дней.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Движение по правой части запустят после установки еще трех новых пролетов взамен поврежденных.

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода
7 из 9

Движение по правой части запустят после установки еще трех новых пролетов взамен поврежденных.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Полностью восстановить разрушенную часть Крымского моста планируют в декабре.

Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
8 из 9

Полностью восстановить разрушенную часть Крымского моста планируют в декабре.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Для ремонта заводы в Тюмени, Воронеже и Кургане изготовили и поставили строителям более 1200 тонн металлоконструкций.

Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
9 из 9

Для ремонта заводы в Тюмени, Воронеже и Кургане изготовили и поставили строителям более 1200 тонн металлоконструкций.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
1 из 9

Специалисты установили на Крымском мосту первый готовый пролет автодорожной части.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
2 из 9

Конструкцию весом более 300 тонн привезли к месту монтажа на многоколесном самоходном модуле.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
3 из 9

На пролете наладили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту, установили металлоконструкции смотровых ходов.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
4 из 9

При монтаже использовали поперечную надвижку, это позволило выполнить работу в кратчайшие сроки.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
5 из 9

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
6 из 9

Монтаж следующего пролета начнется уже через несколько дней.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
7 из 9

Движение по правой части запустят после установки еще трех новых пролетов взамен поврежденных.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
8 из 9

Полностью восстановить разрушенную часть Крымского моста планируют в декабре.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
9 из 9

Для ремонта заводы в Тюмени, Воронеже и Кургане изготовили и поставили строителям более 1200 тонн металлоконструкций.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
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ОбществоКрымский мостРеспублика КрымФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)
 
 
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