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Первые два пролета автомобильной части Крымского моста установят в январе

Первые два пролета автомобильной части Крымского моста установят в январе - РИА Новости, 06.01.2023

Первые два пролета автомобильной части Крымского моста установят в январе

В январе на Крымском мосту дважды введут временные ограничения движения для надвижки пролетов, сообщается в Telegram-канале Федерального дорожного агентства. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T11:20

2023-01-06T11:20

2023-01-06T12:41

общество

крымский мост

республика крым

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В январе на Крымском мосту дважды введут временные ограничения движения для надвижки пролетов, сообщается в Telegram-канале Федерального дорожного агентства. В новогодние праздники ограничений движения не будет. В феврале планируется заменить еще два пролета, затем специалисты установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетона и нанесут разметку. Правую полосу автомобильной части отремонтировали в начале декабря."Работы на Крымском мосту ведутся круглосуточно. Его автодорожная часть будет полностью восстановлена в марте этого года", — заключили в агентстве.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов, погибли четыре человека. В ФСБ заявили, что теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, крымский мост, республика крым, федеральное дорожное агентство (росавтодор)