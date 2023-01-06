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Эксперты узнали, куда россияне полетят после праздников - РИА Новости, 06.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230106/moskva-1840596328.html
Эксперты узнали, куда россияне полетят после праздников
Эксперты узнали, куда россияне полетят после праздников - РИА Новости, 06.01.2023
Эксперты узнали, куда россияне полетят после праздников
Эксперты рассказали, в какие города полетят россияне после новогодних праздников, сообщают в пресс-службе сервиса Туту. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T10:57
2023-01-06T10:57
туризм
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мурманск
екатеринбург
новый год
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какие города полетят россияне после новогодних праздников, сообщают в пресс-службе сервиса Туту.Около 80 процентов бронирований — внутри России, следует из результатов исследования авиабилетов в период с 10 по 31 января. Средний чек составляет 7 677 рублей в одну сторону.Возглавляют рейтинг популярных направлений Москва и Санкт-Петербург. Чаще всего сюда покупают билеты из Самары, Махачкалы, Уфы, Мурманска. Замыкает тройку лидеров Сочи. Отдохнуть на черноморском курорте хотят жители Екатеринбурга, Красноярска, Тюмени и обеих столиц.Также в топ-10 вошли Минеральные Воды, Мурманск, Калининград, Красноярск, Екатеринбург, Сургут и Новосибирск. Суммарно на города из этого списка приходится около 45 процентов спроса, отмечают в пресс-службе.
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новости - туризм, туристы, туризм, туту.ру, мурманск, екатеринбург, новый год, исследования, авиабилеты, россия
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Туту.ру, Мурманск, Екатеринбург, Новый год, Исследования, Авиабилеты, Россия
10:57 06.01.2023
 
Эксперты узнали, куда россияне полетят после праздников

Эксперты Туту рассказали, в какие города полетят россияне после новогодних праздников

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкГУМ-ярмарка на Красной площади в Москве
ГУМ-ярмарка на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какие города полетят россияне после новогодних праздников, сообщают в пресс-службе сервиса Туту.
Около 80 процентов бронирований — внутри России, следует из результатов исследования авиабилетов в период с 10 по 31 января. Средний чек составляет 7 677 рублей в одну сторону.
Возглавляют рейтинг популярных направлений Москва и Санкт-Петербург. Чаще всего сюда покупают билеты из Самары, Махачкалы, Уфы, Мурманска. Замыкает тройку лидеров Сочи. Отдохнуть на черноморском курорте хотят жители Екатеринбурга, Красноярска, Тюмени и обеих столиц.
Также в топ-10 вошли Минеральные Воды, Мурманск, Калининград, Красноярск, Екатеринбург, Сургут и Новосибирск. Суммарно на города из этого списка приходится около 45 процентов спроса, отмечают в пресс-службе.
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22 декабря 2022, 02:56Туризм
Россияне рассказали, где они планируют отдыхать в 2023 году
 
ТуризмНовости - ТуризмтуристыТуризмТуту.руМурманскЕкатеринбургНовый годИсследованияАвиабилетыРоссия
 
 
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