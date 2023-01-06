https://ria.ru/20230106/moskva-1840596328.html

Эксперты узнали, куда россияне полетят после праздников

Эксперты узнали, куда россияне полетят после праздников - РИА Новости, 06.01.2023

Эксперты узнали, куда россияне полетят после праздников

Эксперты рассказали, в какие города полетят россияне после новогодних праздников, сообщают в пресс-службе сервиса Туту. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T10:57

2023-01-06T10:57

2023-01-06T10:57

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какие города полетят россияне после новогодних праздников, сообщают в пресс-службе сервиса Туту.Около 80 процентов бронирований — внутри России, следует из результатов исследования авиабилетов в период с 10 по 31 января. Средний чек составляет 7 677 рублей в одну сторону.Возглавляют рейтинг популярных направлений Москва и Санкт-Петербург. Чаще всего сюда покупают билеты из Самары, Махачкалы, Уфы, Мурманска. Замыкает тройку лидеров Сочи. Отдохнуть на черноморском курорте хотят жители Екатеринбурга, Красноярска, Тюмени и обеих столиц.Также в топ-10 вошли Минеральные Воды, Мурманск, Калининград, Красноярск, Екатеринбург, Сургут и Новосибирск. Суммарно на города из этого списка приходится около 45 процентов спроса, отмечают в пресс-службе.

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Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, туту.ру, мурманск, екатеринбург, новый год, исследования, авиабилеты, россия