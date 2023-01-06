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Мельник "накричал" на западных партнеров из-за недостаточной помощи Украине - РИА Новости, 06.01.2023
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Мельник "накричал" на западных партнеров из-за недостаточной помощи Украине
Мельник "накричал" на западных партнеров из-за недостаточной помощи Украине - РИА Новости, 06.01.2023
Мельник "накричал" на западных партнеров из-за недостаточной помощи Украине
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник опубликовал в Twitter обращение к западным союзникам с требованием предоставить больше вооружений. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T21:26
2023-01-06T22:11
в мире
андрей мельников
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник опубликовал в Twitter обращение к западным союзникам с требованием предоставить больше вооружений."Нам нужно ГОРАЗДО БОЛЬШЕ: не только боевые танки, но и западные истребители, военные корабли, подводные лодки, баллистические ракеты, системы ПВО — и в таком же размере, как в 1941 году предоставляли США по закону о ленд-лизе", — написал он, выделив "гораздо больше" заглавными буквами.Накануне Белый дом объявил, что планирует предоставить киевским властям боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Посольство России в Германии осудило решение Берлина, российская сторона рассматривает его как шаг к дальнейшей эскалации конфликта на Украине.Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Киев оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что продолжающиеся поставки военной техники ведут к усугублению конфликта и не сулят ничего хорошего Украине.
https://ria.ru/20230105/melnik-1843197911.html
https://ria.ru/20230106/zelenskiy-1843301639.html
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в мире, андрей мельников, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, twitter, вооруженные силы украины
В мире, Андрей Мельников, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, США, Twitter, Вооруженные силы Украины
21:26 06.01.2023 (обновлено: 22:11 06.01.2023)
 
Мельник "накричал" на западных партнеров из-за недостаточной помощи Украине

Замглавы МИД Украины Мельник потребовал еще больше оружия для ВСУ у Запада

© Фото : MFA of UkraineЗаместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© Фото : MFA of Ukraine
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник опубликовал в Twitter обращение к западным союзникам с требованием предоставить больше вооружений.
"Нам нужно ГОРАЗДО БОЛЬШЕ: не только боевые танки, но и западные истребители, военные корабли, подводные лодки, баллистические ракеты, системы ПВО — и в таком же размере, как в 1941 году предоставляли США по закону о ленд-лизе", — написал он, выделив "гораздо больше" заглавными буквами.
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 21:31
Мельнику посоветовали бежать из страны после высказывания о России
Накануне Белый дом объявил, что планирует предоставить киевским властям боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Посольство России в Германии осудило решение Берлина, российская сторона рассматривает его как шаг к дальнейшей эскалации конфликта на Украине.
Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Киев оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что продолжающиеся поставки военной техники ведут к усугублению конфликта и не сулят ничего хорошего Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
Вчера, 19:27
В США предложили Зеленскому новую должность
 
В миреАндрей МельниковВладимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияСШАTwitterВооруженные силы Украины
 
 
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