https://ria.ru/20230106/melnik-1843311265.html

Мельник "накричал" на западных партнеров из-за недостаточной помощи Украине

Мельник "накричал" на западных партнеров из-за недостаточной помощи Украине - РИА Новости, 06.01.2023

Мельник "накричал" на западных партнеров из-за недостаточной помощи Украине

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник опубликовал в Twitter обращение к западным союзникам с требованием предоставить больше вооружений. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T21:26

2023-01-06T21:26

2023-01-06T22:11

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник опубликовал в Twitter обращение к западным союзникам с требованием предоставить больше вооружений."Нам нужно ГОРАЗДО БОЛЬШЕ: не только боевые танки, но и западные истребители, военные корабли, подводные лодки, баллистические ракеты, системы ПВО — и в таком же размере, как в 1941 году предоставляли США по закону о ленд-лизе", — написал он, выделив "гораздо больше" заглавными буквами.Накануне Белый дом объявил, что планирует предоставить киевским властям боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Посольство России в Германии осудило решение Берлина, российская сторона рассматривает его как шаг к дальнейшей эскалации конфликта на Украине.Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Киев оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что продолжающиеся поставки военной техники ведут к усугублению конфликта и не сулят ничего хорошего Украине.

https://ria.ru/20230105/melnik-1843197911.html

https://ria.ru/20230106/zelenskiy-1843301639.html

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в мире, андрей мельников, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, twitter, вооруженные силы украины