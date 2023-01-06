https://ria.ru/20230106/mcdonalds-1843242225.html
В Казахстане начали демонтаж логотипов McDonald's со зданий ресторанов сети
В Казахстане начали демонтаж логотипов McDonald's со зданий ресторанов сети - РИА Новости, 06.01.2023
В Казахстане начали демонтаж логотипов McDonald's со зданий ресторанов сети
Рабочие в пятницу приступили к демонтажу названий, логотипов и других визуальных элементов McDonald's со зданий ресторанов, работавших под этим брендом в... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T10:59
2023-01-06T10:59
2023-01-06T10:59
в мире
казахстан
mcdonald's corporation
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АЛМА-АТА, 6 янв - РИА Новости. Рабочие в пятницу приступили к демонтажу названий, логотипов и других визуальных элементов McDonald's со зданий ресторанов, работавших под этим брендом в Казахстане, передает корреспондент РИА Новости из Алма-Аты. Бригада рабочих в первой половине дня демонтировала айдентику McDonald's с ресторана на пересечении улиц Толе би и Кунаева, после чего отправилась по другим адресам, где до ноября 2022 года работали рестораны сети под управлением казахстанского ТОО Food Solutions KZ. Сотрудник одного из закрывшихся ресторанов сказал РИА Новости, что возобновление работы ресторанов возможно уже в текущем месяце. При этом он не исключил, что на определенный период возможно возобновление работы "в режиме no name, как в Белоруссии". Управляющая компания ранее заявляла, что о возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время. Сообщалось, что после открытия сети ресторанов посетителям будут предложены продукты высокого качества, разнообразное меню и гостеприимный сервис. В ноябре 2022 года McDonald's в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) на своем сайте и в соцсетях сообщил, что с 18 ноября приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках. Компания заверила, что прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы, пообещав позже сообщить о сроках открытия ресторанов. Франчайзи McDonald's в Казахстане является крупный бизнесмен Кайрат Боранбаев, занимавший с состоянием 590 миллионов долларов 14-ю позицию в рейтинге богатейших бизнесменов страны по версии журнала "Forbes Казахстан" в 2021 году. В конце декабря 2022 года он предстал перед судом в Астане по делу о хищениях в газовой сфере. McDonald's в марте 2022 года приостановила свою деятельность в России, а позже компания решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка".
https://ria.ru/20221212/vkusno-1838020091.html
https://ria.ru/20221212/vkusno-1838131592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, mcdonald's corporation
В мире, Казахстан, McDonald's Corporation
В Казахстане начали демонтаж логотипов McDonald's со зданий ресторанов сети
Начался демонтаж логотипов McDonald's со зданий ресторанов сети в Казахстане
АЛМА-АТА, 6 янв - РИА Новости. Рабочие в пятницу приступили к демонтажу названий, логотипов и других визуальных элементов McDonald's со зданий ресторанов, работавших под этим брендом в Казахстане, передает корреспондент РИА Новости из Алма-Аты.
Бригада рабочих в первой половине дня демонтировала айдентику McDonald's с ресторана на пересечении улиц Толе би и Кунаева, после чего отправилась по другим адресам, где до ноября 2022 года работали рестораны сети под управлением казахстанского ТОО Food Solutions KZ.
Сотрудник одного из закрывшихся ресторанов сказал РИА Новости, что возобновление работы ресторанов возможно уже в текущем месяце. При этом он не исключил, что на определенный период возможно возобновление работы "в режиме no name, как в Белоруссии".
Управляющая компания ранее заявляла, что о возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время.
Сообщалось, что после открытия сети ресторанов посетителям будут предложены продукты высокого качества, разнообразное меню и гостеприимный сервис.
В ноябре 2022 года McDonald's в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) на своем сайте и в соцсетях сообщил, что с 18 ноября приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках. Компания заверила, что прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы, пообещав позже сообщить о сроках открытия ресторанов. Франчайзи McDonald's в Казахстане является крупный бизнесмен Кайрат Боранбаев, занимавший с состоянием 590 миллионов долларов 14-ю позицию в рейтинге богатейших бизнесменов страны по версии журнала "Forbes Казахстан" в 2021 году. В конце декабря 2022 года он предстал перед судом в Астане по делу о хищениях в газовой сфере.
McDonald's в марте 2022 года приостановила свою деятельность в России, а позже компания решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка".