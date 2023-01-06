https://ria.ru/20230106/lozung-1843210655.html

Галкин* выкрикнул лозунг украинских националистов на выступлении в Дубае

Галкин* выкрикнул лозунг украинских националистов на выступлении в Дубае - РИА Новости, 06.01.2023

Галкин* выкрикнул лозунг украинских националистов на выступлении в Дубае

Шоумен Максим Галкин* во время выступления в Дубае произнес украинский националистический лозунг, сообщает RT. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T00:35

2023-01-06T00:35

2023-01-06T11:30

максим галкин

дубай

украина

сша

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Шоумен Максим Галкин* во время выступления в Дубае произнес украинский националистический лозунг, сообщает RT.На видеозаписи видно, как во время выступления Галкина* кто-то из зала выкрикнул националистический лозунг "слава Украине", на что юморист ответил "героям слава".RT сообщило, что, судя по расписанию Галкина*, концерт прошел в Дубае 4 января.В сентябре юмориста включили в реестр физлиц-иноагентов. В числе источников его финансирования указали Украину.Шоумену пришлось организовывать концерты за границей. В октябре он анонсировал выступления в США и Канаде."Слава Украине" — это лозунг "Украинской повстанческой армии"**. Героизация УПА** и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230103/meladze-1842968098.html

дубай

украина

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