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Галкин* выкрикнул лозунг украинских националистов на выступлении в Дубае - РИА Новости, 06.01.2023
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Галкин* выкрикнул лозунг украинских националистов на выступлении в Дубае
Галкин* выкрикнул лозунг украинских националистов на выступлении в Дубае - РИА Новости, 06.01.2023
Галкин* выкрикнул лозунг украинских националистов на выступлении в Дубае
Шоумен Максим Галкин* во время выступления в Дубае произнес украинский националистический лозунг, сообщает RT. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T00:35
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максим галкин
дубай
украина
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Шоумен Максим Галкин* во время выступления в Дубае произнес украинский националистический лозунг, сообщает RT.На видеозаписи видно, как во время выступления Галкина* кто-то из зала выкрикнул националистический лозунг "слава Украине", на что юморист ответил "героям слава".RT сообщило, что, судя по расписанию Галкина*, концерт прошел в Дубае 4 января.В сентябре юмориста включили в реестр физлиц-иноагентов. В числе источников его финансирования указали Украину.Шоумену пришлось организовывать концерты за границей. В октябре он анонсировал выступления в США и Канаде."Слава Украине" — это лозунг "Украинской повстанческой армии"**. Героизация УПА** и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20230103/meladze-1842968098.html
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максим галкин, дубай, украина, сша
Максим Галкин, Дубай, Украина, США
00:35 06.01.2023 (обновлено: 11:30 06.01.2023)
 
Галкин* выкрикнул лозунг украинских националистов на выступлении в Дубае

Максим Галкин выкрикнул лозунг украинских националистов на концерте в Дубае

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкМаксим Галкин*
Максим Галкин* - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Максим Галкин*. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Шоумен Максим Галкин* во время выступления в Дубае произнес украинский националистический лозунг, сообщает RT.
На видеозаписи видно, как во время выступления Галкина* кто-то из зала выкрикнул националистический лозунг "слава Украине", на что юморист ответил "героям слава".
RT сообщило, что, судя по расписанию Галкина*, концерт прошел в Дубае 4 января.
В сентябре юмориста включили в реестр физлиц-иноагентов. В числе источников его финансирования указали Украину.
Шоумену пришлось организовывать концерты за границей. В октябре он анонсировал выступления в США и Канаде.
"Слава Украине" — это лозунг "Украинской повстанческой армии"**. Героизация УПА** и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Запрещенная в России экстремистская организация.
Певец Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 18:25Шоубиз
Меладзе высказался по поводу инцидента с лозунгом киевских националистов
 
Максим ГалкинДубайУкраинаСША
 
 
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