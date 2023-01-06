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Киевский режим готов пожертвовать своим народом, заявил Полянский - РИА Новости, 06.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/kiev-1843211736.html
Киевский режим готов пожертвовать своим народом, заявил Полянский
Киевский режим готов пожертвовать своим народом, заявил Полянский - РИА Новости, 06.01.2023
Киевский режим готов пожертвовать своим народом, заявил Полянский
Киевские власти готовы пожертвовать своим народом и страной ради геополитических игр Запада, отказываясь от рождественского перемирия, написал в Twitter первый... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T00:51
2023-01-06T02:19
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
сергей шойгу
украина
россия
киев
оон
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ООН, 6 янв — РИА Новости. Киевские власти готовы пожертвовать своим народом и страной ради геополитических игр Запада, отказываясь от рождественского перемирия, написал в Twitter первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.Вчера патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".Президент Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с этим поручением указ о прекращении огня был отдан в российские войска.Глава государства не раз отмечал, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если киевский режим до этого созреет.Владимир Зеленский в вечернем обращении отверг предложение Москвы, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта. О том, что Киев отказывается поддерживать рождественское перемирие, немногим ранее заявлял и секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам главы государства, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html
https://ria.ru/20230101/ukraina-1842658056.html
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в мире, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, киев, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Киев, ООН
00:51 06.01.2023 (обновлено: 02:19 06.01.2023)
 
Киевский режим готов пожертвовать своим народом, заявил Полянский

Полянский: Киев отказывается от перемирия, так как готов жертвовать своим народом

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 6 янв — РИА Новости. Киевские власти готовы пожертвовать своим народом и страной ради геополитических игр Запада, отказываясь от рождественского перемирия, написал в Twitter первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Это еще одно напоминание о том, с кем мы воюем на Украине — с безжалостными преступниками-националистами, готовыми пожертвовать своей страной и своим народом ради западных геополитических игр, не имеющими уважения к святыням", — указал Полянский.

Вчера патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".
Президент Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с этим поручением указ о прекращении огня был отдан в российские войска.
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Глава государства не раз отмечал, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если киевский режим до этого созреет.
Владимир Зеленский в вечернем обращении отверг предложение Москвы, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта. О том, что Киев отказывается поддерживать рождественское перемирие, немногим ранее заявлял и секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам главы государства, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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