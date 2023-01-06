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Байден заявил о критической точке украинского конфликта - РИА Новости, 06.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/kiev-1843210802.html
Байден заявил о критической точке украинского конфликта
Байден заявил о критической точке украинского конфликта - РИА Новости, 06.01.2023
Байден заявил о критической точке украинского конфликта
Конфликт на Украине находится "на критически важном этапе", США должны сделать все возможное, чтобы оказать поддержку Киеву, заявил американский президент Джо... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T00:31
2023-01-06T10:02
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Конфликт на Украине находится "на критически важном этапе", США должны сделать все возможное, чтобы оказать поддержку Киеву, заявил американский президент Джо Байден в ходе заседания своего кабинета. "Сейчас война на Украине находится на критически важном этапе. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии", - сказал он.Заявление Байдена прозвучало на фоне публикаций в ведущих американских СМИ о том, что США 6 января намерены выделить крупнейший пакет военной помощи Киеву на рекордные 3 миллиарда долларов. В его состав, предположительно, войдут 50 БМП. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре говорил, что Запад стремится максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления России. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230105/bayden-1843197755.html
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в мире, джо байден, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, США, НАТО
00:31 06.01.2023 (обновлено: 10:02 06.01.2023)
 
Байден заявил о критической точке украинского конфликта

Президент США Байден заявил о достижении конфликтом на Украине критически важного этапа

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Конфликт на Украине находится "на критически важном этапе", США должны сделать все возможное, чтобы оказать поддержку Киеву, заявил американский президент Джо Байден в ходе заседания своего кабинета.
"Сейчас война на Украине находится на критически важном этапе. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии", - сказал он.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
Вчера, 21:29Специальная военная операция на Украине
Байден не захотел отвечать на идею Путина о прекращении огня на Украине
Заявление Байдена прозвучало на фоне публикаций в ведущих американских СМИ о том, что США 6 января намерены выделить крупнейший пакет военной помощи Киеву на рекордные 3 миллиарда долларов. В его состав, предположительно, войдут 50 БМП.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре говорил, что Запад стремится максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис
Вчера, 23:06
Джо Байден в прямом эфире пообщался с новым "президентом США"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияСШАНАТО
 
 
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