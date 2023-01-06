https://ria.ru/20230106/kiev-1843210802.html

Байден заявил о критической точке украинского конфликта

Байден заявил о критической точке украинского конфликта - РИА Новости, 06.01.2023

Байден заявил о критической точке украинского конфликта

Конфликт на Украине находится "на критически важном этапе", США должны сделать все возможное, чтобы оказать поддержку Киеву, заявил американский президент Джо... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T00:31

2023-01-06T00:31

2023-01-06T10:02

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

сша

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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Конфликт на Украине находится "на критически важном этапе", США должны сделать все возможное, чтобы оказать поддержку Киеву, заявил американский президент Джо Байден в ходе заседания своего кабинета. "Сейчас война на Украине находится на критически важном этапе. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии", - сказал он.Заявление Байдена прозвучало на фоне публикаций в ведущих американских СМИ о том, что США 6 января намерены выделить крупнейший пакет военной помощи Киеву на рекордные 3 миллиарда долларов. В его состав, предположительно, войдут 50 БМП. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре говорил, что Запад стремится максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления России. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230105/bayden-1843197755.html

https://ria.ru/20230105/bayden-1843205984.html

украина

россия

сша

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в мире, джо байден, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, нато