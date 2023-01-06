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Синоптики назвали ночь на 6 января самой холодной в Москве с начала зимы
Синоптики назвали ночь на 6 января самой холодной в Москве с начала зимы - РИА Новости, 06.01.2023
Синоптики назвали ночь на 6 января самой холодной в Москве с начала зимы
Ночь на 6 января стала самой холодной в Москве с начала зимы, температура опустилась до минус 22,6 градуса, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T08:22
2023-01-06T08:22
2023-01-06T08:24
общество
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михаил леус
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Ночь на 6 января стала самой холодной в Москве с начала зимы, температура опустилась до минус 22,6 градуса, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Самая холодная ночь с начала зимы пришла в столицу. Минимальная температура воздуха в Москве, на базовой метеостанции города, ВДНХ, к 7 часам утра составила минус 22,6 градусов", - написал Леус.Синоптик отметил, что на территории Московской области холоднее всего было в Талдоме - минус 26,1 градуса."В течение ближайшего часа температура еще может немного опуститься", - добавил Леус.
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общество, москва, михаил леус, московская область (подмосковье), талдом, новый год
Общество, Москва, Михаил Леус, Московская область (Подмосковье), Талдом, Новый год
08:22 06.01.2023 (обновлено: 08:24 06.01.2023)
Синоптики назвали ночь на 6 января самой холодной в Москве с начала зимы
Синоптик Леус: температура в ночь на 6 января опустилась до минус 22,6 градуса