https://ria.ru/20230106/kholod-1843228357.html

Синоптики назвали ночь на 6 января самой холодной в Москве с начала зимы

Синоптики назвали ночь на 6 января самой холодной в Москве с начала зимы - РИА Новости, 06.01.2023

Синоптики назвали ночь на 6 января самой холодной в Москве с начала зимы

Ночь на 6 января стала самой холодной в Москве с начала зимы, температура опустилась до минус 22,6 градуса, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T08:22

2023-01-06T08:22

2023-01-06T08:24

общество

москва

михаил леус

московская область (подмосковье)

талдом

новый год

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Ночь на 6 января стала самой холодной в Москве с начала зимы, температура опустилась до минус 22,6 градуса, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Самая холодная ночь с начала зимы пришла в столицу. Минимальная температура воздуха в Москве, на базовой метеостанции города, ВДНХ, к 7 часам утра составила минус 22,6 градусов", - написал Леус.Синоптик отметил, что на территории Московской области холоднее всего было в Талдоме - минус 26,1 градуса."В течение ближайшего часа температура еще может немного опуститься", - добавил Леус.

https://ria.ru/20221229/pogoda-1842291832.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, михаил леус, московская область (подмосковье), талдом, новый год