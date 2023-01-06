Рейтинг@Mail.ru
Спасатели эвакуировали 12 россиян из снежного заноса в Казахстане - РИА Новости, 06.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230106/kazakhstan-1843225220.html
Спасатели эвакуировали 12 россиян из снежного заноса в Казахстане
Спасатели эвакуировали 12 россиян из снежного заноса в Казахстане - РИА Новости, 06.01.2023
Спасатели эвакуировали 12 россиян из снежного заноса в Казахстане
Казахстанские спасатели эвакуировали из снежного заноса на трассе в Восточно-Казахстанской области 12 россиян, сообщила пресс-служба регионального департамента... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T07:20
2023-01-06T09:20
происшествия
здоровье - общество
казахстан
россия
восточно-казахстанская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/06/1843229378_0:41:960:581_1920x0_80_0_0_fadaedf1bb79079073d9231bd8db14b2.jpg
АЛМА-АТА, 6 янв — РИА Новости. Казахстанские спасатели эвакуировали из снежного заноса на трассе в Восточно-Казахстанской области 12 россиян, сообщила пресс-служба регионального департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС ВКО). Люди застряли из-за непогоды на автодороге республиканского значения Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница Российской Федерации. "На помощь к ним прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО на высокопроходимом автомобиле "ТРЭКОЛ", который пробился до места", — говорится в релизе.Эвакуированных, в том числе двоих детей, разместили в гостинице города Шемонаиха. Местные исполнительные органы организовали для них питание и обогрев. По информации спасателей, сейчас из-за непогоды в Восточно-Казахстанской области остаются закрытыми 15 автодорог. На 6 января действует штормовое предупреждение, ожидаются сильная метель и гололед.
https://ria.ru/20221231/sneg-1842598911.html
казахстан
россия
восточно-казахстанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/06/1843229378_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_ab34fba10d04c1ec1a2d3adf16e4ff50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, казахстан, россия, восточно-казахстанская область
Происшествия, Здоровье - Общество, Казахстан, Россия, Восточно-Казахстанская область
07:20 06.01.2023 (обновлено: 09:20 06.01.2023)
 
Спасатели эвакуировали 12 россиян из снежного заноса в Казахстане

Спасатели эвакуировали 12 россиян из снежного заноса на автотрассе в Восточном Казахстане

© Фото : Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской областиСпасение 12 россиян на автодороге в Восточно-Казахстанской области
Спасение 12 россиян на автодороге в Восточно-Казахстанской области - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© Фото : Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 6 янв — РИА Новости. Казахстанские спасатели эвакуировали из снежного заноса на трассе в Восточно-Казахстанской области 12 россиян, сообщила пресс-служба регионального департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС ВКО).
Люди застряли из-за непогоды на автодороге республиканского значения Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница Российской Федерации.
"На помощь к ним прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО на высокопроходимом автомобиле "ТРЭКОЛ", который пробился до места", — говорится в релизе.
Эвакуированных, в том числе двоих детей, разместили в гостинице города Шемонаиха. Местные исполнительные органы организовали для них питание и обогрев.
По информации спасателей, сейчас из-за непогоды в Восточно-Казахстанской области остаются закрытыми 15 автодорог. На 6 января действует штормовое предупреждение, ожидаются сильная метель и гололед.
Полиция - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 11:04
В Приморье полицейские спасли работника заваленной снегом турбазы
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоКазахстанРоссияВосточно-Казахстанская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала