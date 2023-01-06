https://ria.ru/20230106/kazakhstan-1843225220.html

Спасатели эвакуировали 12 россиян из снежного заноса в Казахстане

Спасатели эвакуировали 12 россиян из снежного заноса в Казахстане - РИА Новости, 06.01.2023

Спасатели эвакуировали 12 россиян из снежного заноса в Казахстане

Казахстанские спасатели эвакуировали из снежного заноса на трассе в Восточно-Казахстанской области 12 россиян, сообщила пресс-служба регионального департамента... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T07:20

2023-01-06T07:20

2023-01-06T09:20

происшествия

здоровье - общество

казахстан

россия

восточно-казахстанская область

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АЛМА-АТА, 6 янв — РИА Новости. Казахстанские спасатели эвакуировали из снежного заноса на трассе в Восточно-Казахстанской области 12 россиян, сообщила пресс-служба регионального департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС ВКО). Люди застряли из-за непогоды на автодороге республиканского значения Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница Российской Федерации. "На помощь к ним прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО на высокопроходимом автомобиле "ТРЭКОЛ", который пробился до места", — говорится в релизе.Эвакуированных, в том числе двоих детей, разместили в гостинице города Шемонаиха. Местные исполнительные органы организовали для них питание и обогрев. По информации спасателей, сейчас из-за непогоды в Восточно-Казахстанской области остаются закрытыми 15 автодорог. На 6 января действует штормовое предупреждение, ожидаются сильная метель и гололед.

https://ria.ru/20221231/sneg-1842598911.html

казахстан

россия

восточно-казахстанская область

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происшествия, здоровье - общество, казахстан, россия, восточно-казахстанская область