https://ria.ru/20230106/kasem-1843285356.html
Киселев заявил об отсутствии связи с задержанным в Латвии Маратом Касемом
Киселев заявил об отсутствии связи с задержанным в Латвии Маратом Касемом - РИА Новости, 06.01.2023
Киселев заявил об отсутствии связи с задержанным в Латвии Маратом Касемом
У задержанного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема отобрали телефон, сейчас с ним нет связи, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T16:38
2023-01-06T16:38
2023-01-06T18:27
в мире
дмитрий киселев
татьяна москалькова
латвия
союз журналистов россии
марат касем
задержание шеф-редактора sputnik литва касема
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. У задержанного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема отобрали телефон, сейчас с ним нет связи, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "У него отобрали телефон, и сейчас у нас нет связи", - сказал Киселев. В Москве в пятницу у латвийского посольства прошла акция в поддержку Касема. Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. В МИД РФ ранее заявили, что задержание Касема в Латвии является местью диктаторских режимов за его принципиальность и представляет собой террор против инакомыслия. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что СЖР считает это одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации.
https://ria.ru/20230106/arest-1843267046.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Хватит травить журналистов!". Акция в поддержку Марата Касема у латвийского посольства в Москве
"Хватит травить журналистов!". Акция в поддержку Марата Касема у латвийского посольства в Москве
2023-01-06T16:38
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий киселев, татьяна москалькова, латвия, союз журналистов россии, марат касем, задержание шеф-редактора sputnik литва касема
В мире, Дмитрий Киселев, Татьяна Москалькова, Латвия, Союз журналистов России, Марат Касем, Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема
16:38 06.01.2023 (обновлено: 18:27 06.01.2023)
Киселев заявил об отсутствии связи с задержанным в Латвии Маратом Касемом
Киселев заявил, что у задержанного шеф-редактора Sputnik Литва Касема отобрали телефон
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. У задержанного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема отобрали телефон, сейчас с ним нет связи, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"У него отобрали телефон, и сейчас у нас нет связи", - сказал Киселев.
В Москве в пятницу у латвийского посольства прошла акция в поддержку Касема.
Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму.
В МИД РФ ранее заявили, что задержание Касема в Латвии является местью диктаторских режимов за его принципиальность и представляет собой террор против инакомыслия. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова
назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев
, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что СЖР
считает это одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации.