https://ria.ru/20230106/kasem-1843285356.html

Киселев заявил об отсутствии связи с задержанным в Латвии Маратом Касемом

Киселев заявил об отсутствии связи с задержанным в Латвии Маратом Касемом - РИА Новости, 06.01.2023

Киселев заявил об отсутствии связи с задержанным в Латвии Маратом Касемом

У задержанного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема отобрали телефон, сейчас с ним нет связи, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T16:38

2023-01-06T16:38

2023-01-06T18:27

в мире

дмитрий киселев

татьяна москалькова

латвия

союз журналистов россии

марат касем

задержание шеф-редактора sputnik литва касема

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. У задержанного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема отобрали телефон, сейчас с ним нет связи, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "У него отобрали телефон, и сейчас у нас нет связи", - сказал Киселев. В Москве в пятницу у латвийского посольства прошла акция в поддержку Касема. Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. В МИД РФ ранее заявили, что задержание Касема в Латвии является местью диктаторских режимов за его принципиальность и представляет собой террор против инакомыслия. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что СЖР считает это одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации.

https://ria.ru/20230106/arest-1843267046.html

латвия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Хватит травить журналистов!". Акция в поддержку Марата Касема у латвийского посольства в Москве "Хватит травить журналистов!". Акция в поддержку Марата Касема у латвийского посольства в Москве 2023-01-06T16:38 true PT0M17S

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Екатерина Зайцева

в мире, дмитрий киселев, татьяна москалькова, латвия, союз журналистов россии, марат касем, задержание шеф-редактора sputnik литва касема