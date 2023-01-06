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В Белоруссии отметили эффективность работы совместной с Россией группировки - РИА Новости, 06.01.2023
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В Белоруссии отметили эффективность работы совместной с Россией группировки
В Белоруссии отметили эффективность работы совместной с Россией группировки - РИА Новости, 06.01.2023
В Белоруссии отметили эффективность работы совместной с Россией группировки
Белорусская сторона эффективно решает свою часть задач по функционированию совместной белорусско-российской группировки войск, от РФ претензий не было, заявил... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T14:54
2023-01-06T14:54
в мире
александр вольфович
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
россия
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ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ ПОЛИГОН (Брестская область Белоруссии), 6 янв – РИА Новости. Белорусская сторона эффективно решает свою часть задач по функционированию совместной белорусско-российской группировки войск, от РФ претензий не было, заявил госсекретарь совбеза республики Александр Вольфович. "На нашу белорусскую составляющую возложены вопросы, связанные со всестороннем обеспечением, проведением занятий, тыловые вопросы, вопросы технического обеспечения, ремонта техники. Все эти вопросы решены на самом должном уровне с привлечением в том числе белорусских предприятий военно-промышленного комплекса. Претензий сегодня в адрес белорусской стороны со стороны россиян не звучало, были только слова благодарности за гостеприимство, помощь в организации занятий, предоставление нашей учебно-материальной базы, наших инструкторов", - сказал госсекретарь совбеза журналистам. Он также сообщил, что в пятницу во время визита президента Белоруссии Александра Лукашенко на Обуз-Лесновский полигон и встречи с военнослужащими российской части региональной группировки войск российским военным были вручены индивидуальные медицинские аптечки, которые "разработаны исключительно на белорусских предприятиях и укомплектованы белорусской составляющей". Вольфович отметил, что белорусские аптечки предназначены для оснащения региональной группировки войск. Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Вскоре российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. Сообщалось, что в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что Россия и Белоруссия с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории. В эту пятницу замминистра обороны Белоруссии Андрей Жук заявил по итогам мероприятий слаживания и боевой подготовки, что на сегодняшний день региональная группировка войск к защите Союзного государства Белоруссии и России готова. В четверг минобороны Белоруссии сообщало, что в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается поэтапное наращивание региональной группировки войск Белоруссии и Российской Федерации. В Белоруссию продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил РФ.
https://ria.ru/20230106/tekhnika-1843260806.html
https://ria.ru/20230106/zaschita-1843260074.html
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в мире, александр вольфович, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия
В мире, Александр Вольфович, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, Россия
14:54 06.01.2023
 
В Белоруссии отметили эффективность работы совместной с Россией группировки

Вольфович: Минск эффективно решает задачи по работе совместной с Россией группировки

© Sputnik / Виктор ТолочкоФлаги России и Белоруссии во время учений
Флаги России и Белоруссии во время учений - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Флаги России и Белоруссии во время учений. Архивное фото
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ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ ПОЛИГОН (Брестская область Белоруссии), 6 янв – РИА Новости. Белорусская сторона эффективно решает свою часть задач по функционированию совместной белорусско-российской группировки войск, от РФ претензий не было, заявил госсекретарь совбеза республики Александр Вольфович.
"На нашу белорусскую составляющую возложены вопросы, связанные со всестороннем обеспечением, проведением занятий, тыловые вопросы, вопросы технического обеспечения, ремонта техники. Все эти вопросы решены на самом должном уровне с привлечением в том числе белорусских предприятий военно-промышленного комплекса. Претензий сегодня в адрес белорусской стороны со стороны россиян не звучало, были только слова благодарности за гостеприимство, помощь в организации занятий, предоставление нашей учебно-материальной базы, наших инструкторов", - сказал госсекретарь совбеза журналистам.
Прибытие в Белоруссию эшелона с военной техникой для Региональной группировки войск Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
13:40
В Белоруссию прибыл эшелон российской военной техники
Он также сообщил, что в пятницу во время визита президента Белоруссии Александра Лукашенко на Обуз-Лесновский полигон и встречи с военнослужащими российской части региональной группировки войск российским военным были вручены индивидуальные медицинские аптечки, которые "разработаны исключительно на белорусских предприятиях и укомплектованы белорусской составляющей". Вольфович отметил, что белорусские аптечки предназначены для оснащения региональной группировки войск.
Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Вскоре российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. Сообщалось, что в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что Россия и Белоруссия с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории. В эту пятницу замминистра обороны Белоруссии Андрей Жук заявил по итогам мероприятий слаживания и боевой подготовки, что на сегодняшний день региональная группировка войск к защите Союзного государства Белоруссии и России готова.
В четверг минобороны Белоруссии сообщало, что в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается поэтапное наращивание региональной группировки войск Белоруссии и Российской Федерации. В Белоруссию продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил РФ.
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения полигона Обуз-Лесновский в Брестской области - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
13:35
Совбез Белоруссии отметил оборонительные цели совместных войск
 
В миреАлександр ВольфовичАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссия
 
 
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