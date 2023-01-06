https://ria.ru/20230106/gruppirovka-1843254181.html

Минобороны Белоруссии: группа войск Союзного государства готова к защите

Минобороны Белоруссии: группа войск Союзного государства готова к защите - РИА Новости, 06.01.2023

Минобороны Белоруссии: группа войск Союзного государства готова к защите

Замминистра обороны Белоруссии Андрей Жук сообщил, что совместная белорусско-российская региональная группировка войск готова к защите Союзного государства. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T12:45

2023-01-06T12:45

2023-01-06T13:58

россия

белоруссия

безопасность

александр лукашенко

владимир путин

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ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ ПОЛИГОН (Брестская область Белоруссии), 6 янв - РИА Новости. Замминистра обороны Белоруссии Андрей Жук сообщил, что совместная белорусско-российская региональная группировка войск готова к защите Союзного государства."И на сегодняшний день можно констатировать, что региональная группировка войск к защите Союзного государства готова", - сказал Жук журналистам.Он отметил, что две страны в дальнейшем будут совершенствовать подготовку военных. "Будет осуществляться подготовка межвидовых подразделений. На территории страны начинается летно-тактическое учение. Далее будут различного рода штабные тренировки. Одним из этапов подготовки будет совместное учение "Щит Союза - 2023". К этому мы стремимся, думаю, подготовка будет продолжаться с хорошим качеством", - сказал замминистра.Жук напомнил, что "в соответствии с решением президентов Беларуси и России с конца октября на территории Республики Беларусь проводятся подготовка и слаживание совместной региональной группировки войск". "Особенность подготовки в этом году такова, что мы занимаемся по единым программам, используем единых инструкторов как России, так и Беларуси", - подчеркнул он.По его словам, "целевая установка была на одиночную подготовку, заключалась в том, чтобы обучить солдата, офицера действиям в различных видах боя". "Подготовка осуществлялась по таким основным направлениям, как тактическая обученность, огневая выучка, умение оказать первую медпомощь, инженерная подготовка. В дальнейшем, после того, как мы убедились, что наши военнослужащие готовы к дальнейшей подготовке, приступили к слаживанию. Слаживание проводилось экипажей, расчетов, взводов, рот. На каждом этапе мы проводили много различных комплексных занятий, боевых стрельб, тактических учений", - отметил замминистра.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Вскоре российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. Сообщалось, что в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что Россия и Белоруссия с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.В четверг минобороны Белоруссии сообщило, что в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается поэтапное наращивание региональной группировки войск Белоруссии и Российской Федерации. В Белоруссию продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил РФ.

https://ria.ru/20230106/zaschita-1843260074.html

https://ria.ru/20230106/ucheniya-1843259485.html

https://ria.ru/20230105/ucheniya-1843164122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белоруссия, безопасность, александр лукашенко, владимир путин