https://ria.ru/20230106/gosduma-1843216569.html

В Госдуму внесут законопроект о стипендии не ниже МРОТ

В Госдуму внесут законопроект о стипендии не ниже МРОТ - РИА Новости, 06.01.2023

В Госдуму внесут законопроект о стипендии не ниже МРОТ

Законопроект об установлении стипендии для студентов не ниже уровня МРОТ будет доработан и внесен в Госдуму в этом году, чтобы можно было предусмотреть средства РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T03:13

2023-01-06T03:13

2023-01-06T14:25

общество

ярослав нилов

михаил дегтярев

россия

госдума рф

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Законопроект об установлении стипендии для студентов не ниже уровня МРОТ будет доработан и внесен в Госдуму в этом году, чтобы можно было предусмотреть средства в бюджете, рассказал РИА Новости глава комитета Думы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР)."(В этом году. — Прим. ред.) инициатива будет доработана и внесена для того, чтобы средства были заложены в проекте федерального бюджета на следующий год", — поделился Нилов.По словам парламентария, стипендии должны в первую очередь стимулировать обучающихся "своим размером". Нынешний размер стипендий — "это не стипендии, они что есть, что их нет", их, по словам Нилова, "нужно повышать для тех, кто учится, имеет хорошую успеваемость". Вместе с тем для тех, кто учится и работает, предполагает он, выплаты в две-три тысячи ничего не решают.Говоря о том, какой размер стипендий был бы комфортным для современного студента, глава комитета Думы отметил, что вопрос не конкретно в размере, но минимумом должен служить МРОТ или прожиточный минимум, установленный регионами, — "какая сумма выше, то и должно быть".Законопроект о привязке стипендии к уровню МРОТ ЛДПР вносила в Думу несколько раз. В 2011 году депутаты внесли в палату проект, позволяющий увеличивать размер стипендий студентов-очников в соответствии с ростом минимального размера оплаты труда. В 2016 году Нилов и Михаил Дегтярев внесли законопроект об установлении стипендии не ниже МРОТ: в 2018 году документ был отклонен в первом чтении.

https://ria.ru/20230105/gosduma-1843106549.html

https://ria.ru/20230103/energetiki-1842946857.html

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общество, ярослав нилов, михаил дегтярев, россия, госдума рф, лдпр