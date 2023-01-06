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В Госдуму внесут законопроект о стипендии не ниже МРОТ - РИА Новости, 06.01.2023
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В Госдуму внесут законопроект о стипендии не ниже МРОТ
В Госдуму внесут законопроект о стипендии не ниже МРОТ - РИА Новости, 06.01.2023
В Госдуму внесут законопроект о стипендии не ниже МРОТ
Законопроект об установлении стипендии для студентов не ниже уровня МРОТ будет доработан и внесен в Госдуму в этом году, чтобы можно было предусмотреть средства РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T03:13
2023-01-06T14:25
общество
ярослав нилов
михаил дегтярев
россия
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Законопроект об установлении стипендии для студентов не ниже уровня МРОТ будет доработан и внесен в Госдуму в этом году, чтобы можно было предусмотреть средства в бюджете, рассказал РИА Новости глава комитета Думы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР)."(В этом году. — Прим. ред.) инициатива будет доработана и внесена для того, чтобы средства были заложены в проекте федерального бюджета на следующий год", — поделился Нилов.По словам парламентария, стипендии должны в первую очередь стимулировать обучающихся "своим размером". Нынешний размер стипендий — "это не стипендии, они что есть, что их нет", их, по словам Нилова, "нужно повышать для тех, кто учится, имеет хорошую успеваемость". Вместе с тем для тех, кто учится и работает, предполагает он, выплаты в две-три тысячи ничего не решают.Говоря о том, какой размер стипендий был бы комфортным для современного студента, глава комитета Думы отметил, что вопрос не конкретно в размере, но минимумом должен служить МРОТ или прожиточный минимум, установленный регионами, — "какая сумма выше, то и должно быть".Законопроект о привязке стипендии к уровню МРОТ ЛДПР вносила в Думу несколько раз. В 2011 году депутаты внесли в палату проект, позволяющий увеличивать размер стипендий студентов-очников в соответствии с ростом минимального размера оплаты труда. В 2016 году Нилов и Михаил Дегтярев внесли законопроект об установлении стипендии не ниже МРОТ: в 2018 году документ был отклонен в первом чтении.
https://ria.ru/20230105/gosduma-1843106549.html
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общество, ярослав нилов, михаил дегтярев, россия, госдума рф, лдпр
Общество, Ярослав Нилов, Михаил Дегтярев, Россия, Госдума РФ, ЛДПР
03:13 06.01.2023 (обновлено: 14:25 06.01.2023)
 
В Госдуму внесут законопроект о стипендии не ниже МРОТ

Депутат Нилов: в Госдуму внесут законопроект о стипендии для студентов не ниже уровня МРОТ

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной думы России
Депутаты на пленарном заседании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Депутаты на пленарном заседании Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Законопроект об установлении стипендии для студентов не ниже уровня МРОТ будет доработан и внесен в Госдуму в этом году, чтобы можно было предусмотреть средства в бюджете, рассказал РИА Новости глава комитета Думы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
"(В этом году. — Прим. ред.) инициатива будет доработана и внесена для того, чтобы средства были заложены в проекте федерального бюджета на следующий год", — поделился Нилов.
Нина Останина - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
Вчера, 06:15
В Госдуме призвали ввести в России госзаказ на единую школьную форму
По словам парламентария, стипендии должны в первую очередь стимулировать обучающихся "своим размером". Нынешний размер стипендий — "это не стипендии, они что есть, что их нет", их, по словам Нилова, "нужно повышать для тех, кто учится, имеет хорошую успеваемость". Вместе с тем для тех, кто учится и работает, предполагает он, выплаты в две-три тысячи ничего не решают.
Говоря о том, какой размер стипендий был бы комфортным для современного студента, глава комитета Думы отметил, что вопрос не конкретно в размере, но минимумом должен служить МРОТ или прожиточный минимум, установленный регионами, — "какая сумма выше, то и должно быть".
Законопроект о привязке стипендии к уровню МРОТ ЛДПР вносила в Думу несколько раз. В 2011 году депутаты внесли в палату проект, позволяющий увеличивать размер стипендий студентов-очников в соответствии с ростом минимального размера оплаты труда. В 2016 году Нилов и Михаил Дегтярев внесли законопроект об установлении стипендии не ниже МРОТ: в 2018 году документ был отклонен в первом чтении.
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ОбществоЯрослав НиловМихаил ДегтяревРоссияГосдума РФЛДПР
 
 
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