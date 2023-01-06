https://ria.ru/20230106/gosdep-1843319805.html

США обвинили Россию "использовании" прекращения огня для перегруппировки

США обвинили Россию "использовании" прекращения огня для перегруппировки - РИА Новости, 07.01.2023

США обвинили Россию "использовании" прекращения огня для перегруппировки

США обеспокоены тем, что РФ может использовать временное прекращение огня для перегруппировки и последующей усиленной атаки, заявил официальный представитель... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-06T23:42

2023-01-06T23:42

2023-01-07T00:40

в мире

нед прайс

владимир путин

сергей шойгу

россия

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. США обеспокоены тем, что РФ может использовать временное прекращение огня для перегруппировки и последующей усиленной атаки, заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс. По словам представителя госдепа, в Вашингтоне скептически относятся к заявлениям России о временном прекращении огня. В четверг президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет поддерживать рождественское перемирие, которое предложила Россия.

https://ria.ru/20230106/pomosch-1843315355.html

россия

сша

украина

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в мире, нед прайс, владимир путин, сергей шойгу, россия, сша, украина