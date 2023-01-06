https://ria.ru/20230106/gosdep-1843319805.html
США обвинили Россию "использовании" прекращения огня для перегруппировки
США обвинили Россию "использовании" прекращения огня для перегруппировки - РИА Новости, 07.01.2023
США обвинили Россию "использовании" прекращения огня для перегруппировки
США обеспокоены тем, что РФ может использовать временное прекращение огня для перегруппировки и последующей усиленной атаки, заявил официальный представитель... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-06T23:42
2023-01-06T23:42
2023-01-07T00:40
в мире
нед прайс
владимир путин
сергей шойгу
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. США обеспокоены тем, что РФ может использовать временное прекращение огня для перегруппировки и последующей усиленной атаки, заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс. По словам представителя госдепа, в Вашингтоне скептически относятся к заявлениям России о временном прекращении огня. В четверг президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет поддерживать рождественское перемирие, которое предложила Россия.
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в мире, нед прайс, владимир путин, сергей шойгу, россия, сша, украина
В мире, Нед Прайс, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, США, Украина
23:42 06.01.2023 (обновлено: 00:40 07.01.2023)
США обвинили Россию "использовании" прекращения огня для перегруппировки
Госдеп обвинил Россию в использовании прекращения огня для перегруппировки войск