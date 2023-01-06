https://ria.ru/20230106/front-1843192784.html

Украина открывает новый фронт — теперь против Израиля

Украина открывает новый фронт — теперь против Израиля - РИА Новости, 06.01.2023

Украина открывает новый фронт — теперь против Израиля

"Израиль начинает реализовывать пророссийскую внешнюю политику относительно войны на Украине", — бьют в колокола внутренние критики нового правительства... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T08:00

2023-01-06T08:00

2023-01-06T08:01

авторы

владимир зеленский

биньямин нетаньяху

линдси грэм

украина

израиль

киев

оон

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"Израиль начинает реализовывать пророссийскую внешнюю политику относительно войны на Украине", — бьют в колокола внутренние критики нового правительства Биньямина Нетаньяху. Украинские же деятели творчески развивают эту мысль (как принято говорить в Киеве, "разгоняют зраду"), заявляя о том, что министр иностранных дел Израиля Эли Коэн становится "прогитлеровским".Причиной такой гневной реакции стало выступление нового главы внешнеполитического ведомства Израиля на церемонии вступления в должность, а также последующий за этим телефонный разговор с его российским коллегой Сергеем Лавровым. Откровенно говоря, ни то ни другое не свидетельствует о резкой смене внешней политики Израиля и тем более не является показателем превращения этого государства в "пророссийское", о чем кричат украинские пропагандисты. Но Киев никак не может обойтись без подобных обвинений, если что-то идет не по желаемому Украиной сценарию.Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в лучших традициях современной киевской школы дипломатии моментально использовал сам факт телефонного разговора Коэна с Лавровым как доказательство "резкой смены политики Иерусалима" — мол, предшественник нынешнего главы МИД Израиля не разговаривал с российским коллегой с момента начала военной спецоперации на Украине.Правда, в нападках на Коэна за его телефонные переговоры с Москвой украинские чиновники явно погорячились. Уже после гневных тирад Корнийчука последовали сообщения о том, что израильский дипломат не просто согласовал свой разговор с пресловутым "вашингтонским обкомом", но и якобы получил поручение от госсекретаря США Энтони Блинкена, с которым он говорил накануне, передать некий месседж главе российского МИД. Сами понимаете, с точки зрения Украины, выполнение поручений из Вашингтона наказуемым никак не может считаться.Но, как было сказано выше, основную порцию критики Коэн получил за свои ремарки по украинскому конфликту, высказанные им во время инаугурационной речи в минувший понедельник. Сама речь была о сохранении основного внешнеполитического курса государства Израиль и большей частью была посвящена состоявшемуся накануне резонансному голосованию за резолюцию Генассамблеи ООН № 77/126 об обращении в Международный суд ООН по вопросу оккупированных территорий, к которым в тексте документа отнесены Голанские высоты и Восточный Иерусалим.Об Украине же Коэн сказал всего несколько слов, к которым, на первый взгляд, сложно придраться. Процитируем весь пассаж целиком: "По российско-украинской ситуации несомненно одно. Мы будем делать меньше публичных заявлений и подготовим подробный меморандум Министерства иностранных дел кабинету министров с целью сформировать ответственную политику на данном направлении. В любом случае наша значительная гуманитарная помощь Украине будет продолжаться".Казалось бы, и это ненаказуемо. Но какой же шум поднялся — причем не только на киевских, но и на вашингтонских болотах (тех самых, которые обещал да так и не смог осушить Дональд Трамп). Корнийчук осудил Коэна за то, что тот якобы пообещал хранить молчание вместо осуждения "массовых обстрелов гражданских". Само собой, посол имел в виду российские удары по объектам военно-гражданской инфраструктуры, а не варварские обстрелы жилых кварталов городов Донбасса, которые Украина ежедневно совершает во время новогодних праздников. Те обсуждению и уж тем более осуждению, с точки зрения официального Киева, априори не подлежат.Из Вашингтона тоже последовал гневный окрик. Сенатор-республиканец Линдси Грэм, известный своей антироссийской одержимостью, одернул новоиспеченного министра: "Идея о том, что Израилю следует меньше говорить о криминальном вторжении России на Украину, немного нервирует". Израильские СМИ не преминули указать на эту ремарку сенатора: "Высказывания Грэма — дурной знак для нового правительства. Республиканский сенатор относится к лагерю консервативных республиканцев-"трампистов", который служил главной опорой Нетаньяху в Вашингтоне". Хотя тут следует понимать, что Линдси Грэм славился своей оголтелой русофобией задолго до появления Трампа в политике и вряд ли его наезд на Коэна имеет какое-то отношение к коллективному мнению неких "трампистов".По правде говоря, пока новое правительство Израиля резко не меняет своих подходов в отношении к украинскому кризису. Нетаньяху заявил в среду, что намерен провести "ревизию международных отношений". Но это касалось не Украины, а больше — той самой упомянутой выше резолюции ООН, которую болезненно восприняли в Израиле. При этом новый старый премьер традиционно взвалил ответственность за это на своих предшественников, заявив, что у тех был год для предотвращения такого голосования, но они якобы ничего не сделали. И лишь Нетаньяху, вступивший в должность премьера 29 декабря (то есть буквально за день до голосования в ООН), по его словам, предпринял определенные шаги, чтобы "повлиять на некоторые страны и призвать их проголосовать в нашу пользу".Наверняка в данном случае вернувшийся на свою должность премьер Израиля имел в виду и его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшийся в первый же день после инаугурации Нетаньяху. По данным сайта Axios, это был очень тяжелый (если не скандальный) разговор. Зеленский традиционно для себя начал попрошайничать в надежде получить оружие и системы ПВО. Нетаньяху же отметил тот факт, что Украина всегда что-то клянчит у Израиля, получает немало гуманитарной помощи, а вместо "спасибо" регулярно голосует в ООН за антиизраильские резолюции.На эту явную наглость не раз указывал посол Израиля на Украине Михаэль Бродский. В частности, за несколько дней до описываемых событий он так прокомментировал странную "благодарность" Киева: "К сожалению, в последнее время общественное мнение, особенно те, кто поддерживал Украину, оказались в недоумении после голосования Украины в ООН против Израиля… Честно говоря, эти голосования ввели израильтян, которые поддерживают Украину, в абсолютное недоумение. Я думаю, что в результате этих голосований поддержка Украины снизилась. И это не мотивирует правительство на дополнительную помощь Киеву".Наверняка те же аргументы высказал главе украинского режима и Нетаньяху. Но Зеленский не был бы Зеленским, если бы даже свою "принципиальную" позицию по Ближнему Востоку не выставил на торги. По данным Axios, он предложил израильскому премьеру проголосовать против резолюции ООН при условии предоставления Украине необходимого вооружения. Якобы Зеленскому не понравился ответ Нетаньяху — в итоге украинский вождь приказал своей делегации просто не приходить на голосование 30 декабря, что и было исполнено. Такая она, "принципиальность" по-украински.Видимо, команда Зеленского посчитала данный шаг мудрым. Правда, в самом Израиле восприняли такие торги тем, чем они и являлись на самом деле: попыткой неадекватного шантажа со стороны Украины. И уже требуют соответствующей реакции на подобное поведение.Главный редактор портала Jewish News Syndicate Джонатан Тобин, узнав о выходке Зеленского, разразился гневной колонкой, где сделал соответствующие выводы: "Несмотря на еврейское происхождение Зеленского, он не друг Израиля и еврейского народа… Пока Зеленский продолжает запугивать Израиль и флиртовать с антисемитскими действиями, тем, кому небезразлично еврейское государство, будет лучше перестать изображать его еврейским героем или вообще каким-нибудь героем". Вот такой поразительный итог неуклюжей попытки главы киевского режима пошантажировать Израиль. Вчерашний "самый влиятельный еврей года" по версии The Jerusalem Post в мгновение ока превратился во "врага еврейского народа".Тобин в своей колонке вспомнил и заигрывание Зеленского с бандеровцами, виновными в истреблении тысяч евреев в годы холокоста. В Израиле получила широкий резонанс выходка Верховной рады Украины, на официальном Twitter-аккаунте которой 1 января появился пост, прославлявший Степана Бандеру в связи с днем его рождения и сопровождавшийся фотографией главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного на фоне портрета нацистского коллаборациониста.Но, заметьте, удалили скандальный пост после гневных протестов Польши, а не Израиля. Трудно сказать, что за это выторговал себе Зеленский, — судя по переговорам с Нетаньяху, ему все равно, что выставлять на продажу. Принципиальность никогда не была и не будет сильной стороной украинского президента.

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авторы, владимир зеленский, биньямин нетаньяху, линдси грэм, украина, израиль, киев, оон, генеральная ассамблея оон, верховная рада украины