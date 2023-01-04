https://ria.ru/20230104/obstrel-1843094379.html

ВСУ выпустили по Донецку, Ясиноватой и Каштановому более 20 снарядов

ВСУ выпустили по Донецку, Ясиноватой и Каштановому более 20 снарядов - РИА Новости, 04.01.2023

ВСУ выпустили по Донецку, Ясиноватой и Каштановому более 20 снарядов

Украинские войска в среду вечером выпустили более 20 снарядов по Донецку, Ясиноватой и Каштановому, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T22:56

2023-01-04T22:56

2023-01-04T22:56

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770274790_0:60:3060:1781_1920x0_80_0_0_7ea7b8b322d6aa6910813c6af991c52d.jpg

ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска в среду вечером выпустили более 20 снарядов по Донецку, Ясиноватой и Каштановому, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.35 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 19.45 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Каштановое: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 19.55 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра; 20.00 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20230104/spetsoperatsiya-1840483082.html

ясиноватая

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ясиноватая, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины