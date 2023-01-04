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ВСУ выпустили по Донецку, Ясиноватой и Каштановому более 20 снарядов - РИА Новости, 04.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230104/obstrel-1843094379.html
ВСУ выпустили по Донецку, Ясиноватой и Каштановому более 20 снарядов
ВСУ выпустили по Донецку, Ясиноватой и Каштановому более 20 снарядов - РИА Новости, 04.01.2023
ВСУ выпустили по Донецку, Ясиноватой и Каштановому более 20 снарядов
Украинские войска в среду вечером выпустили более 20 снарядов по Донецку, Ясиноватой и Каштановому, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T22:56
2023-01-04T22:56
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска в среду вечером выпустили более 20 снарядов по Донецку, Ясиноватой и Каштановому, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.35 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 19.45 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Каштановое: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 19.55 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра; 20.00 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20230104/spetsoperatsiya-1840483082.html
ясиноватая
донецк
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в мире, ясиноватая, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
22:56 04.01.2023
 
ВСУ выпустили по Донецку, Ясиноватой и Каштановому более 20 снарядов

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку, Ясиноватой и Каштановому более 20 снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Донецк. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска в среду вечером выпустили более 20 снарядов по Донецку, Ясиноватой и Каштановому, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.35 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 19.45 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Каштановое: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 19.55 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра; 20.00 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.01.2023
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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