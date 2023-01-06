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Эстония потратит более 900 тысяч евро на демонтаж советских памятников - РИА Новости, 06.01.2023
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Эстония потратит более 900 тысяч евро на демонтаж советских памятников
Эстония потратит более 900 тысяч евро на демонтаж советских памятников - РИА Новости, 06.01.2023
Эстония потратит более 900 тысяч евро на демонтаж советских памятников
Правительство Эстонии выделило более 900 тысяч евро на демонтаж советских военных памятников, сообщила в пятницу пресс-служба кабинета министров. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T12:17
2023-01-06T12:17
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 янв - РИА Новости. Правительство Эстонии выделило более 900 тысяч евро на демонтаж советских военных памятников, сообщила в пятницу пресс-служба кабинета министров. "Правительство выделило учреждениям, подведомственным министерству обороны, 916 405 евро на деятельность, связанную с переносом из публичного пространства угрожающих безопасности советских военных памятников", - сказала пресс-секретарь Евгения Вяря порталу государственного телерадиовещания ERR. Правительство Эстонии 4 августа прошлого года объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. При Государственной канцелярии была создана комиссия по советским памятникам, в задачу которой входила организация демонтажа надгробий и памятников с советской символикой в общественных местах или замена надгробий на нейтральные. Комиссия насчитала в стране 322 мемориала и памятника над захоронениями, на которых нанесена символика советской власти. Из них 244 подлежат сносу или замене. Уже убрано 56 памятников. В городе Нарве у границы с Россией 16 августа по распоряжению правительства был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник - танк Т-34, также было перенесено еще шесть советских военных монументов, что вызвало протесты жителей города. Председатель СК России Александр Бастрыкин 24 ноября поручил изучить планы Эстонии по сносу советских памятников, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале. Отмечалось, что в рамках проверки следователи оценят действия причастных к сносу памятников.
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в мире, эстония, ссср, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Эстония, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945)
12:17 06.01.2023
 
Эстония потратит более 900 тысяч евро на демонтаж советских памятников

Правительство Эстонии выделило 916 тысяч евро на демонтаж советских военных памятников

© AP Photo / Sergei StepanovДемонтаж памятника-танка Т-34 в Нарве
Демонтаж памятника-танка Т-34 в Нарве - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / Sergei Stepanov
Демонтаж памятника-танка Т-34 в Нарве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 6 янв - РИА Новости. Правительство Эстонии выделило более 900 тысяч евро на демонтаж советских военных памятников, сообщила в пятницу пресс-служба кабинета министров.
"Правительство выделило учреждениям, подведомственным министерству обороны, 916 405 евро на деятельность, связанную с переносом из публичного пространства угрожающих безопасности советских военных памятников", - сказала пресс-секретарь Евгения Вяря порталу государственного телерадиовещания ERR.
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Правительство Эстонии 4 августа прошлого года объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. При Государственной канцелярии была создана комиссия по советским памятникам, в задачу которой входила организация демонтажа надгробий и памятников с советской символикой в общественных местах или замена надгробий на нейтральные.
Комиссия насчитала в стране 322 мемориала и памятника над захоронениями, на которых нанесена символика советской власти. Из них 244 подлежат сносу или замене. Уже убрано 56 памятников.
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В городе Нарве у границы с Россией 16 августа по распоряжению правительства был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник - танк Т-34, также было перенесено еще шесть советских военных монументов, что вызвало протесты жителей города.
Председатель СК России Александр Бастрыкин 24 ноября поручил изучить планы Эстонии по сносу советских памятников, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале. Отмечалось, что в рамках проверки следователи оценят действия причастных к сносу памятников.
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