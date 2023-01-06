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"Приехала поднимать дзюдо". Чемпионка Европы тренирует в ДНР глухих детей
"Приехала поднимать дзюдо". Чемпионка Европы тренирует в ДНР глухих детей - РИА Новости, 06.01.2023
"Приехала поднимать дзюдо". Чемпионка Европы тренирует в ДНР глухих детей
Дети с нарушениями слуха занимаются дзюдо в Донецке под руководством двукратной чемпионки Европы. Мастер спорта Людмила Матиевская взялась "поднимать дзюдо" республики. Ее ученики впервые смогли принять участие в общероссийских соревнованиях после присоединения к РФ.
2023-01-06T17:23
2023-01-06T17:23
2023-01-06T17:23
видео
днр
донецк
дзюдо
дети
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Среди подопечных Людмилы Матиевской и дети с ограниченными возможностями, и полностью здоровые. На тренировках они могут отдохнуть от обстрелов – занятия проходят в безопасном районе.
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/06/1843290069_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_44df5882595de4598f4810b4d91d4625.jpg
«Приехала поднимать дзюдо». Чемпионка Европы тренирует в ДНР глухих детей
Дети с нарушениями слуха занимаются дзюдо в Донецке под руководством двукратной чемпионки Европы. Мастер спорта Людмила Матиевская взялась «поднимать дзюдо» республики. Ее ученики впервые смогли принять участие в общероссийских соревнованиях после присоединения к РФ.
Среди подопечных Людмилы Матиевской и дети с ограниченными возможностями, и полностью здоровые. На тренировках они могут отдохнуть от обстрелов – занятия проходят в безопасном районе.
2023-01-06T17:23
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PT3M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, днр, донецк, дзюдо, дети, видео
Видео, ДНР, Донецк, Дзюдо, Дети
"Приехала поднимать дзюдо". Чемпионка Европы тренирует в ДНР глухих детей
Дети с нарушениями слуха занимаются дзюдо в Донецке под руководством двукратной чемпионки Европы. Мастер спорта Людмила Матиевская взялась "поднимать дзюдо" республики. Ее ученики впервые смогли принять участие в общероссийских соревнованиях после присоединения к РФ.
2023-01-06T17:23
true
PT3M10S
"Приехала поднимать дзюдо". Чемпионка Европы тренирует в ДНР глухих детей
Дети с нарушениями слуха занимаются дзюдо в Донецке под руководством двукратной чемпионки Европы. Мастер спорта Людмила Матиевская взялась "поднимать дзюдо" республики. Ее ученики впервые смогли принять участие в общероссийских соревнованиях после присоединения к РФ.