https://ria.ru/20230106/dzyudo-1843290518.html

"Приехала поднимать дзюдо". Чемпионка Европы тренирует в ДНР глухих детей

"Приехала поднимать дзюдо". Чемпионка Европы тренирует в ДНР глухих детей - РИА Новости, 06.01.2023

"Приехала поднимать дзюдо". Чемпионка Европы тренирует в ДНР глухих детей

Дети с нарушениями слуха занимаются дзюдо в Донецке под руководством двукратной чемпионки Европы. Мастер спорта Людмила Матиевская взялась "поднимать дзюдо" республики. Ее ученики впервые смогли принять участие в общероссийских соревнованиях после присоединения к РФ.

2023-01-06T17:23

2023-01-06T17:23

2023-01-06T17:23

видео

днр

донецк

дзюдо

дети

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Среди подопечных Людмилы Матиевской и дети с ограниченными возможностями, и полностью здоровые. На тренировках они могут отдохнуть от обстрелов – занятия проходят в безопасном районе.

донецк

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2023

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

«Приехала поднимать дзюдо». Чемпионка Европы тренирует в ДНР глухих детей Дети с нарушениями слуха занимаются дзюдо в Донецке под руководством двукратной чемпионки Европы. Мастер спорта Людмила Матиевская взялась «поднимать дзюдо» республики. Ее ученики впервые смогли принять участие в общероссийских соревнованиях после присоединения к РФ. Среди подопечных Людмилы Матиевской и дети с ограниченными возможностями, и полностью здоровые. На тренировках они могут отдохнуть от обстрелов – занятия проходят в безопасном районе. 2023-01-06T17:23 true PT3M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, днр, донецк, дзюдо, дети, видео