https://ria.ru/20230106/bezopasnost-1843266183.html
В Москве 700 сотрудников МЧС обеспечат безопасность храмов на Рождество
В Москве 700 сотрудников МЧС обеспечат безопасность храмов на Рождество - РИА Новости, 06.01.2023
В Москве 700 сотрудников МЧС обеспечат безопасность храмов на Рождество
Более 700 сотрудников МЧС и добровольцев обеспечат пожарную безопасность рождественских богослужений в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T14:15
2023-01-06T14:15
2023-01-06T14:15
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рождество христово
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Более 700 сотрудников МЧС и добровольцев обеспечат пожарную безопасность рождественских богослужений в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Бирюков отметил, что обеспечению пожарной безопасности в день празднования Рождества Христова традиционно уделяется особое внимание. "На протяжении всех новогодних праздников сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы работают в усиленном режиме. В ночь с 6 на 7 января под особый контроль возьмем почти 500 храмов и церквей, возле которых будут дежурить более 700 пожарных, спасателей и добровольцев", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Заммэра подчеркнул, что в преддверии праздника сотрудники МЧС провели профилактические беседы со священнослужителями и верующими, напомнили о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня, порядке использования первичных средств пожаротушения. Добавляется, что в рождественскую ночь в повышенной готовности будут находиться более полутора тысяч сотрудников пожарно-спасательного гарнизона, оснащенные 400 единицами пожарно-спасательной и специальной техники.
https://ria.ru/20230106/rozhdestvo-1843223707.html
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рождество христово
Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Рождество Христово
В Москве 700 сотрудников МЧС обеспечат безопасность храмов на Рождество
В Москве более 700 сотрудников МЧС обеспечат пожарную безопасность храмов на Рождество
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Более 700 сотрудников МЧС и добровольцев обеспечат пожарную безопасность рождественских богослужений в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Бирюков отметил, что обеспечению пожарной безопасности в день празднования Рождества Христова традиционно уделяется особое внимание.
"На протяжении всех новогодних праздников сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы работают в усиленном режиме. В ночь с 6 на 7 января под особый контроль возьмем почти 500 храмов и церквей, возле которых будут дежурить более 700 пожарных, спасателей и добровольцев", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Заммэра подчеркнул, что в преддверии праздника сотрудники МЧС провели профилактические беседы со священнослужителями и верующими, напомнили о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня, порядке использования первичных средств пожаротушения.
Добавляется, что в рождественскую ночь в повышенной готовности будут находиться более полутора тысяч сотрудников пожарно-спасательного гарнизона, оснащенные 400 единицами пожарно-спасательной и специальной техники.