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В Москве 700 сотрудников МЧС обеспечат безопасность храмов на Рождество - РИА Новости, 06.01.2023
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В Москве 700 сотрудников МЧС обеспечат безопасность храмов на Рождество
В Москве 700 сотрудников МЧС обеспечат безопасность храмов на Рождество - РИА Новости, 06.01.2023
В Москве 700 сотрудников МЧС обеспечат безопасность храмов на Рождество
Более 700 сотрудников МЧС и добровольцев обеспечат пожарную безопасность рождественских богослужений в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T14:15
2023-01-06T14:15
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рождество христово
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Более 700 сотрудников МЧС и добровольцев обеспечат пожарную безопасность рождественских богослужений в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Бирюков отметил, что обеспечению пожарной безопасности в день празднования Рождества Христова традиционно уделяется особое внимание. "На протяжении всех новогодних праздников сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы работают в усиленном режиме. В ночь с 6 на 7 января под особый контроль возьмем почти 500 храмов и церквей, возле которых будут дежурить более 700 пожарных, спасателей и добровольцев", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Заммэра подчеркнул, что в преддверии праздника сотрудники МЧС провели профилактические беседы со священнослужителями и верующими, напомнили о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня, порядке использования первичных средств пожаротушения. Добавляется, что в рождественскую ночь в повышенной готовности будут находиться более полутора тысяч сотрудников пожарно-спасательного гарнизона, оснащенные 400 единицами пожарно-спасательной и специальной техники.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рождество христово
Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Рождество Христово
14:15 06.01.2023
 
В Москве 700 сотрудников МЧС обеспечат безопасность храмов на Рождество

В Москве более 700 сотрудников МЧС обеспечат пожарную безопасность храмов на Рождество

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкПрихожане на Рождественском богослужении
Прихожане на Рождественском богослужении - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Прихожане на Рождественском богослужении. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Более 700 сотрудников МЧС и добровольцев обеспечат пожарную безопасность рождественских богослужений в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Бирюков отметил, что обеспечению пожарной безопасности в день празднования Рождества Христова традиционно уделяется особое внимание.
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"На протяжении всех новогодних праздников сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы работают в усиленном режиме. В ночь с 6 на 7 января под особый контроль возьмем почти 500 храмов и церквей, возле которых будут дежурить более 700 пожарных, спасателей и добровольцев", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Заммэра подчеркнул, что в преддверии праздника сотрудники МЧС провели профилактические беседы со священнослужителями и верующими, напомнили о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня, порядке использования первичных средств пожаротушения.
Добавляется, что в рождественскую ночь в повышенной готовности будут находиться более полутора тысяч сотрудников пожарно-спасательного гарнизона, оснащенные 400 единицами пожарно-спасательной и специальной техники.
Мужчина чистит от снега пешеходные дорожки в парке Сокольники - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
11:02
Городские службы Москвы продолжат усиленно работать на Рождество
 
Городское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Рождество Христово
 
 
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