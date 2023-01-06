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Бербок высказалась о Путине и разозлила пользователей Сети - РИА Новости, 06.01.2023
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Бербок высказалась о Путине и разозлила пользователей Сети
Бербок высказалась о Путине и разозлила пользователей Сети - РИА Новости, 06.01.2023
Бербок высказалась о Путине и разозлила пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок из-за того, что она негативно отреагировала на предложение о прекращении огня на Украине... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T09:29
2023-01-06T09:29
в мире
владимир путин
анналена бербок
украина
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россия
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок из-за того, что она негативно отреагировала на предложение о прекращении огня на Украине до 7 января, поручение о котором дал президент России Владимир Путин. "Поведение Запада ежедневно уносит человеческие жизни. Если бы США и ЕС хотели мира, они бы прекратили вооружать Украину. Остановите, наконец, это безумие", — написал один из комментаторов. "Похоже, она либо вообще не знает, чего хочет Путин, либо намеренно игнорирует. Неудивительно, что мирные переговоры также категорически отвергаются", — отметил другой. "Если бы Германия хотела активно добиваться мира, то использовала бы дипломатию, а не поставку вооружений", — поделился мнением еще один пользователь. "Почему бы вам просто не выступить за продление режима прекращения огня? Очень странное поведение", — заключили читатели. В Twitter глава МИД Германии Анналена Бербок написала, что если бы Путин хотел мира, он бы вывел российских солдат с территории Украины, и конфликт был бы окончен. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Президент РФ Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска. Владимир Зеленский в вечернем обращении отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230105/ukraina-1843119860.html
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в мире, владимир путин, анналена бербок, украина, германия, россия
В мире, Владимир Путин, Анналена Бербок, Украина, Германия, Россия
09:29 06.01.2023
 
Бербок высказалась о Путине и разозлила пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок за слова о Путине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок из-за того, что она негативно отреагировала на предложение о прекращении огня на Украине до 7 января, поручение о котором дал президент России Владимир Путин.

"Поведение Запада ежедневно уносит человеческие жизни. Если бы США и ЕС хотели мира, они бы прекратили вооружать Украину. Остановите, наконец, это безумие", — написал один из комментаторов.
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"Похоже, она либо вообще не знает, чего хочет Путин, либо намеренно игнорирует. Неудивительно, что мирные переговоры также категорически отвергаются", — отметил другой.

"Если бы Германия хотела активно добиваться мира, то использовала бы дипломатию, а не поставку вооружений", — поделился мнением еще один пользователь.

"Почему бы вам просто не выступить за продление режима прекращения огня? Очень странное поведение", — заключили читатели.

В Twitter глава МИД Германии Анналена Бербок написала, что если бы Путин хотел мира, он бы вывел российских солдат с территории Украины, и конфликт был бы окончен.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Президент РФ Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска.

Владимир Зеленский в вечернем обращении отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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