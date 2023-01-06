https://ria.ru/20230106/berbok-1843234889.html

Бербок высказалась о Путине и разозлила пользователей Сети

Бербок высказалась о Путине и разозлила пользователей Сети - РИА Новости, 06.01.2023

Бербок высказалась о Путине и разозлила пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок из-за того, что она негативно отреагировала на предложение о прекращении огня на Украине... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T09:29

2023-01-06T09:29

2023-01-06T09:29

в мире

владимир путин

анналена бербок

украина

германия

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок из-за того, что она негативно отреагировала на предложение о прекращении огня на Украине до 7 января, поручение о котором дал президент России Владимир Путин. "Поведение Запада ежедневно уносит человеческие жизни. Если бы США и ЕС хотели мира, они бы прекратили вооружать Украину. Остановите, наконец, это безумие", — написал один из комментаторов. "Похоже, она либо вообще не знает, чего хочет Путин, либо намеренно игнорирует. Неудивительно, что мирные переговоры также категорически отвергаются", — отметил другой. "Если бы Германия хотела активно добиваться мира, то использовала бы дипломатию, а не поставку вооружений", — поделился мнением еще один пользователь. "Почему бы вам просто не выступить за продление режима прекращения огня? Очень странное поведение", — заключили читатели. В Twitter глава МИД Германии Анналена Бербок написала, что если бы Путин хотел мира, он бы вывел российских солдат с территории Украины, и конфликт был бы окончен. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Президент РФ Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска. Владимир Зеленский в вечернем обращении отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230105/ukraina-1843119860.html

https://ria.ru/20230104/ukraina-1843090669.html

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в мире, владимир путин, анналена бербок, украина, германия, россия