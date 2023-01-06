Байден не поедет на Всемирный экономический форум в Давос
Байден не поедет на Всемирный экономический форум в Давос, который пройдет 16-20 января
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ЦЮРИХ, 6 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден не будет присутствовать на встрече Всемирного экономического форума (ВЭФ), которая пройдет в Давосе 16-20 января, следует из заявления американского посольства в Берне.
"Посол (США в Швейцарии – ред.) Скотт Миллер отправится в Давос с 16 по 20 января для участия в ежегодной встрече Всемирного экономического форума", - говорится в заявлении американской дипмиссии, распространенном в пятницу.
Согласно сообщению, в составе американской делегации на Давосском форуме этого года - министр труда Мартин Уолш, директор Нацразведки Эврил Хейнс, торговый представитель США Кэтрин Тай, директор Федерального бюро расследований Кристофер Рей, глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр, спецпредставитель президента США по климату Джон Керри, а также несколько членов Конгресса.
На данный момент известно, что лично посетить Давосский форум намерены, в частности, канцер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Эквадора Гильермо Лассо и президент Колумбии Густаво Петро.