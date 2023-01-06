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Байден не поедет на Всемирный экономический форум в Давос - РИА Новости, 06.01.2023
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Байден не поедет на Всемирный экономический форум в Давос
Байден не поедет на Всемирный экономический форум в Давос - РИА Новости, 06.01.2023
Байден не поедет на Всемирный экономический форум в Давос
Президент США Джо Байден не будет присутствовать на встрече Всемирного экономического форума (ВЭФ), которая пройдет в Давосе 16-20 января, следует из заявления... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T22:39
2023-01-06T22:39
в мире
джо байден
кристофер рей
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сша
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швейцария
давос
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ЦЮРИХ, 6 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден не будет присутствовать на встрече Всемирного экономического форума (ВЭФ), которая пройдет в Давосе 16-20 января, следует из заявления американского посольства в Берне. Согласно сообщению, в составе американской делегации на Давосском форуме этого года - министр труда Мартин Уолш, директор Нацразведки Эврил Хейнс, торговый представитель США Кэтрин Тай, директор Федерального бюро расследований Кристофер Рей, глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр, спецпредставитель президента США по климату Джон Керри, а также несколько членов Конгресса. На данный момент известно, что лично посетить Давосский форум намерены, в частности, канцер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Эквадора Гильермо Лассо и президент Колумбии Густаво Петро.
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в мире, джо байден, кристофер рей, саманта пауэр, сша, берн (кантон), швейцария, давос
В мире, Джо Байден, Кристофер Рей, Саманта Пауэр, США, Берн (кантон), Швейцария, Давос
22:39 06.01.2023
 
Байден не поедет на Всемирный экономический форум в Давос

Байден не поедет на Всемирный экономический форум в Давос, который пройдет 16-20 января

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 6 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден не будет присутствовать на встрече Всемирного экономического форума (ВЭФ), которая пройдет в Давосе 16-20 января, следует из заявления американского посольства в Берне.
"Посол (США в Швейцарии – ред.) Скотт Миллер отправится в Давос с 16 по 20 января для участия в ежегодной встрече Всемирного экономического форума", - говорится в заявлении американской дипмиссии, распространенном в пятницу.
Согласно сообщению, в составе американской делегации на Давосском форуме этого года - министр труда Мартин Уолш, директор Нацразведки Эврил Хейнс, торговый представитель США Кэтрин Тай, директор Федерального бюро расследований Кристофер Рей, глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр, спецпредставитель президента США по климату Джон Керри, а также несколько членов Конгресса.
На данный момент известно, что лично посетить Давосский форум намерены, в частности, канцер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Эквадора Гильермо Лассо и президент Колумбии Густаво Петро.
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В миреДжо БайденКристофер РейСаманта ПауэрСШАБерн (кантон)ШвейцарияДавос
 
 
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