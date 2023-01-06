https://ria.ru/20230106/bayden-1843316159.html

Байден не поедет на Всемирный экономический форум в Давос

Байден не поедет на Всемирный экономический форум в Давос - РИА Новости, 06.01.2023

Байден не поедет на Всемирный экономический форум в Давос

Президент США Джо Байден не будет присутствовать на встрече Всемирного экономического форума (ВЭФ), которая пройдет в Давосе 16-20 января, следует из заявления... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T22:39

2023-01-06T22:39

2023-01-06T22:39

в мире

джо байден

кристофер рей

саманта пауэр

сша

берн (кантон)

швейцария

давос

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ЦЮРИХ, 6 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден не будет присутствовать на встрече Всемирного экономического форума (ВЭФ), которая пройдет в Давосе 16-20 января, следует из заявления американского посольства в Берне. Согласно сообщению, в составе американской делегации на Давосском форуме этого года - министр труда Мартин Уолш, директор Нацразведки Эврил Хейнс, торговый представитель США Кэтрин Тай, директор Федерального бюро расследований Кристофер Рей, глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр, спецпредставитель президента США по климату Джон Керри, а также несколько членов Конгресса. На данный момент известно, что лично посетить Давосский форум намерены, в частности, канцер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Эквадора Гильермо Лассо и президент Колумбии Густаво Петро.

https://ria.ru/20230105/bayden-1843197755.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

в мире, джо байден, кристофер рей, саманта пауэр, сша, берн (кантон), швейцария, давос