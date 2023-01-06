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Сенатор Пушков назвал арест Касема покушением на свободу слова

Сенатор Пушков назвал арест Касема покушением на свободу слова - РИА Новости, 06.01.2023

Сенатор Пушков назвал арест Касема покушением на свободу слова

Арест шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема фактически является запретом на профессию из-за взглядов и убеждений и покушением на свободу слова, что... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T14:20

2023-01-06T14:20

2023-01-06T14:20

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Арест шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема фактически является запретом на профессию из-за взглядов и убеждений и покушением на свободу слова, что характерно для литовских и латвийских властей, заявил сенатор Алексей Пушков. Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. Ранее в пятницу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала задержание Касема в Латвии покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. "Арест Марата Касема и есть покушение на свободу слова, чем на постоянной основе занимаются литовские и латвийские власти. Более того: это еще и фактический запрет на профессию - запрет из-за взглядов и убеждений", - написал политик в телеграм-канале. При этом Пушков отметил, что предыдущий представитель ОБСЕ по защите свободы слова Арлем Дезир "разделял нашу точку зрения о недопустимости преследования журналистов со стороны властей прибалтийских республик", а сейчас в ОБСЕ "делают вид, что не замечают грубых нарушений принципов этой организации в Прибалтике". По его словам, там Западом их властям фактически дан карт-бланш на уголовное преследование оппозиционных журналистов.

https://ria.ru/20230105/kasem-1843181148.html

https://ria.ru/20230105/presledovanie-1843186744.html

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