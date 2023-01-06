Сенатор Пушков назвал арест Касема покушением на свободу слова
Сенатор Пушков назвал арест шеф-редактора Sputnik Литва Касема покушением на свободу слова
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Арест шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема фактически является запретом на профессию из-за взглядов и убеждений и покушением на свободу слова, что характерно для литовских и латвийских властей, заявил сенатор Алексей Пушков.
Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму.
Ранее в пятницу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала задержание Касема в Латвии покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека.
"Арест Марата Касема и есть покушение на свободу слова, чем на постоянной основе занимаются литовские и латвийские власти. Более того: это еще и фактический запрет на профессию - запрет из-за взглядов и убеждений", - написал политик в телеграм-канале.
При этом Пушков отметил, что предыдущий представитель ОБСЕ по защите свободы слова Арлем Дезир "разделял нашу точку зрения о недопустимости преследования журналистов со стороны властей прибалтийских республик", а сейчас в ОБСЕ "делают вид, что не замечают грубых нарушений принципов этой организации в Прибалтике".
По его словам, там Западом их властям фактически дан карт-бланш на уголовное преследование оппозиционных журналистов.