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Сенатор Пушков назвал арест Касема покушением на свободу слова - РИА Новости, 06.01.2023
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Сенатор Пушков назвал арест Касема покушением на свободу слова
Сенатор Пушков назвал арест Касема покушением на свободу слова - РИА Новости, 06.01.2023
Сенатор Пушков назвал арест Касема покушением на свободу слова
Арест шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема фактически является запретом на профессию из-за взглядов и убеждений и покушением на свободу слова, что... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T14:20
2023-01-06T14:20
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Арест шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема фактически является запретом на профессию из-за взглядов и убеждений и покушением на свободу слова, что характерно для литовских и латвийских властей, заявил сенатор Алексей Пушков. Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. Ранее в пятницу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала задержание Касема в Латвии покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. "Арест Марата Касема и есть покушение на свободу слова, чем на постоянной основе занимаются литовские и латвийские власти. Более того: это еще и фактический запрет на профессию - запрет из-за взглядов и убеждений", - написал политик в телеграм-канале. При этом Пушков отметил, что предыдущий представитель ОБСЕ по защите свободы слова Арлем Дезир "разделял нашу точку зрения о недопустимости преследования журналистов со стороны властей прибалтийских республик", а сейчас в ОБСЕ "делают вид, что не замечают грубых нарушений принципов этой организации в Прибалтике". По его словам, там Западом их властям фактически дан карт-бланш на уголовное преследование оппозиционных журналистов.
https://ria.ru/20230105/kasem-1843181148.html
https://ria.ru/20230105/presledovanie-1843186744.html
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в мире, алексей пушков, татьяна москалькова, арлем дезир, латвия, литва, москва, обсе, оон, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, марат касем
В мире, Алексей Пушков, Татьяна Москалькова, Арлем Дезир, Латвия, Литва, Москва, ОБСЕ, ООН, Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема, Марат Касем
14:20 06.01.2023
 
Сенатор Пушков назвал арест Касема покушением на свободу слова

Сенатор Пушков назвал арест шеф-редактора Sputnik Литва Касема покушением на свободу слова

© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Арест шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема фактически является запретом на профессию из-за взглядов и убеждений и покушением на свободу слова, что характерно для литовских и латвийских властей, заявил сенатор Алексей Пушков.
Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
Вчера, 18:32
Захарова прокомментировала задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема
Ранее в пятницу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала задержание Касема в Латвии покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека.
"Арест Марата Касема и есть покушение на свободу слова, чем на постоянной основе занимаются литовские и латвийские власти. Более того: это еще и фактический запрет на профессию - запрет из-за взглядов и убеждений", - написал политик в телеграм-канале.
При этом Пушков отметил, что предыдущий представитель ОБСЕ по защите свободы слова Арлем Дезир "разделял нашу точку зрения о недопустимости преследования журналистов со стороны властей прибалтийских республик", а сейчас в ОБСЕ "делают вид, что не замечают грубых нарушений принципов этой организации в Прибалтике".
По его словам, там Западом их властям фактически дан карт-бланш на уголовное преследование оппозиционных журналистов.
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
Вчера, 19:25
Киселев сообщил, что журналист Касем говорил о политическом преследовании
 
В миреАлексей ПушковТатьяна МоскальковаАрлем ДезирЛатвияЛитваМоскваОБСЕООНЗадержание шеф-редактора Sputnik Литва КасемаМарат Касем
 
 
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